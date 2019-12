Langer Weg zur Umgehung

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Die Gewerbeflächen an der Autobahn 1 sind für den Standort Sottrum sicher ein positiver Faktor. Nach und nach entstehen dort neue Firmenstandorte und damit Arbeitsplätze in der Wieste-Gemeinde. Allerdings gibt es Nebenwirkungen. So haben insbesondere nach der Inbetriebnahme des Rewe-Kühllagers die Anwohner der benachbarten Alten Dorfstraße und der Feldstraße über ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geklagt. Verschiedene Gegenmaßnahmen wurden besprochen, ausprobiert und teilweise umgesetzt. Nun hat die SPD-Fraktion im Gemeinderat eine weitere Idee zur Verkehrsberuhigung des Ortskerns ins Spiel gebracht: Die Verlängerung der Edisonstraße bis zur Kreisstraße 204, die Sottrum mit Reeßum verbindet.

Die Idee ist sicherlich charmant. Die Edisonstraße führt derzeit von der Alten Dorfstraße zur Autobahnbrücke und damit zum großen Gewerbegebiet auf der Stuckenborsteler Seite und damit auch zum Rewe-Lager sowie zu den anderen Betrieben, die dort gebaut haben oder noch bauen werden. Mit einer Querspange zur K 204 könnte man den Verkehr aus Richtung Norden dort oder zum Autobahn-Anschluss Stuckenborstel an Sottrum vorbeiführen. Nicht nur die Alte Dorfstraße im Ortsbereich könnte so eine Entlastung erfahren, sondern auch die Bergstraße.

Die SPD jedenfalls geht laut Fraktionssprecher Hans-Jürgen Brandt davon aus, dass der Verkehr noch weiter zunehmen werde, wenn erst mehr Firmen ihren Standort an der A1 entwickelt haben. Auch wenn sich die Lage aktuell etwas beruhigt habe. Man wolle eine weitere Belastung der Anwohner vermeiden. Bis der Plan der Sozialdemokraten eine Mehrheit finden könnte, der Rat hat den Antrag verfahrensgemäß in den zuständigen Straßen- und Wegeausschuss verwiesen, zieht aber noch viel Zeit ins Land. Das sei ihnen bewusst, doch der erste Schritt müsse halt gemacht werden. Daher der Antrag, so die SPD.

Im Zuge der Vorberatungen machte die Verwaltung bereits deutlich, frühestens im März vorbereitende Daten für eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema erheben zu können. Bis dahin habe das Entwicklungskonzept 2030 Priorität. Und diese wird bei der Entscheidung um eine Querspange sicherlich noch eine Rolle spielen.

Daten, die Heinz-Wilhelm Oetjen (FDP) einfordert, ohne die seiner Ansicht „eine Diskussion keinen Sinn“ ergebe. Er wolle zuerst wissen, wie viele Fahrzeuge überhaupt die Umleitung nutzen würden. Friedericke Paar (CDU) will auf jeden Fall abwarten, bis das Entwicklungskonzept vorliegt. Sie plädiert außerdem für ein umfänglicheres Konzept bezüglich möglicher Umgehungsstraßen für Sottrum anstatt dieser von der SPD vorgeschlagenen Einzelmaßnahme.

Eine Querspange als kurze Nordumgehung für Sottrum ist also noch Zukunftsmusik, die aber in wenigen Jahren bereits konkret klingen könnte. Aber: Absprachen mit dem Land, das für die von diesem Vorschlag ebenfalls betroffenen Bundesstraße 75 im Kreuzungsbereich Alte Dorfstraße zuständig ist, sowie dem Landkreis und Grundstücksbesitzern stehen genauso noch aus wie eine fundierte Kostenkalkulation. Mit dem Verweis in den Fachausschuss macht man aber nun den von der SPD gewünschten ersten Schritt. Siegfried Gässler (CDU) fasste am Ende der Vorberatungen den Stand ganz gut zusammen: „Das wird noch lange dauern.“