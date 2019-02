Das lange Warten

Nach dem Abgang von Pastor Theodor Adam vor knapp einem Monat ist die zweite Pfarrstelle in Sottrum immer noch vakant. Im gesamten Kirchenkreis gibt es Probleme, Pastoren zu bekommen. Die Situation scheint in den kommenden Jahren noch schwieriger zu werden.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum/Rotenburg - „Das ist ja ein ganz reformatorischer Ansatz“, sagt Dietmar Meyer: „Das Priestertum aller Gläubigen.“ Die Forderung Martin Luthers könnte man heute als Losung für die Sottrumer St.-Georg-Kirchengemeinde verstehen. Seit offiziell drei Wochen ist Meyer der einzige Pastor an der Wieste. Theodor Adam hat sich in die Wissenschaft verabschiedet, Ersatz ist noch keiner gefunden. Und wenn man ganz offen ist, ist er auch nicht einmal in Sicht.

Tatsächlich hat sich kein Pastor oder Pastorin auf die offene Stelle in Sottrum beworben. Das bestätigt der Superintendent des Kirchenkreises Rotenburg, Michael Blömer. Für Meyer bedeutet das natürlich mehr Arbeit im Moment, gewisse Aufgaben, etwa den Besuch mancher Gruppen, kommt dabei zu kurz. Er könne ja nicht alles machen, sagt er. Er beklagt sich nicht, wie auch sonst keiner in der St.-Georg-Kirchengemeinde. Die Gruppen seien selbstständiger geworden, was auch eine Chance sei, die Gemeinde bringe sich mehr ein. Alle müssten in dieser Situation „investieren“.

Im Kirchenkreis Rotenburg sind derzeit mehrere Stellen ausgeschrieben, wie an vielen anderen Orten der Landeskirche auch. Die Besetzung läuft eher schleppend. „Das ist schon sehr ungewöhnlich“, so Superintendent Blömer. In Rotenburg gibt es beispielsweise Vakanzen bei der Stadtkirche und der Michaelskirche. Im Gegensatz zu Sottrum konnte man dort schon erste Gespräche mit Interessenten führen. Konkret beworben hat sich danach aber ebenfalls keiner, sagt Blömer. Die Hauptursache für diesen Mangel ist leicht zu erklären: Zuletzt sind einige Pastoren in den Ruhestand gegangen. Gleichzeitig gibt es zu wenig Nachwuchskräfte. Der Superintendent rechnet damit, dass es in den kommenden Jahren sogar noch schwieriger wird, schließlich stünden weitere „Pensionierungswellen“ in Kirchenkreis an.

Für die zweite Sottrumer Pfarrstelle komme bei der Neubesetzung noch erschwerend dazu, dass es sich um keine volle Stelle handele, führt Blömer weiter aus. Offiziell ist es nur eine halbe Stelle, ein weiteres Viertel wird durch die St.-Georg-Stiftung und Spenden, etwa durch Gruppen, finanziert. Pastor Adam hatte seinerzeit das letzte Viertel in Ahausen gearbeitet, als Teilvertretung der langzeiterkrankten Pastorin Marita Meixner. Immerhin wurde dort bereits eine Lösung gefunden. Die Viertelstelle übernimmt Pastor Matthias Wilke, der seine Dreiviertelstelle in Kirchwalsede damit aufstockt.

Laut Blömer hat der Kirchenkreis bei der Landeskirche das Interesse hinterlegt, auch Vikare, also Pastoren in der praktischen Ausbildung, einstellen zu wollen. Vielversprechend ist das nicht unbedingt. Der im Juni fertig werdende Kurs sei klein. Auch könne man sich einen Vikar nicht aussuchen, da er von der Landeskirche einer Gemeinde zugewiesen wird. Kommt man im Zweifelsfall menschlich nicht zusammen, muss man sich trotzdem miteinander arrangieren. Bis Entlastung kommt, ist der Kirchenkreis auf Springerkräfte angewiesen.

Doch bei all der Theorie: Vor allem kommt das Gemeindeleben zu kurz, sind sich Blömer und Pastor Meyer einig. „Das ist auf Dauer nicht befriedigend, schließlich ist der Pastor auch Ansprechpartner. Es ist wichtig, dass jemand das Gemeindeleben mitgestaltet“, so der Superintendent. Der Pastor verweist zudem auf die Seelsorge, die nicht wie gewohnt gewährleistet werden kann. „Das ist das größte Dilemma.“ Und da kann es die Kirche noch so sehr mit Luthers „Priestertum aller Gläubigen“ halten wenn Meyer noch sagt: „Wenn ein Pastor fehlt, fehlt eben ein Pastor.“