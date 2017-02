Ahausen - Als Ahausens Pastorin Marita Meixner eines der 50 Exemplare der neuen Liederbücher für die Kirchengemeinde in der Hand hielt, setzte sie sich umgehend ans Klavier, um daraus zu spielen und zu singen. „Diese Bücher sind ein lange gehegter Wunsch, und ich habe mich dermaßen darüber gefreut, dass er jetzt in Erfüllung gegangen ist, dass ich mit der praktischen Anwendung nicht warten konnte“, beschreibt sie ihre Gemütslage.

Die Gestaltung der Gottesdienste und anderer kirchlichen Veranstaltungen sind in den vergangenen Jahren gerade im musikalischen Bereich erweitert worden, und nicht jedes Lied findet sich in dem traditionellen Gesangbuch. Vorbei sind die Zeiten, in denen kopierte Zettel als Erweiterung des Repertoires zum Einsatz kamen, denn in den neuen Liederbüchern finden sich sowohl klassische Elemente der Kirchenmusik, als auch modernere Einflüsse wie Gospel und Spirituals.

Ein kirchliches Liederbuch nennt es Rainer Girod vom Förderkreis der Ahauser Kirchengemeinde, der die Finanzierung dieser Anschaffung übernommen hat. „Wir haben in unserer Gemeinde eine hervorragende Unterstützung für die Kirchenarbeit. Viele meiner Pastorenkollegen beneiden mich um diese tolle Struktur“, sagt Meixner erfreut.

Die Bücher sind aber nicht nur ihr alleiniger Wunsch. Bei vielen Aktivitäten, zum Beispiel dem traditionell gut frequentierten Frauenfrühstück kamen immer wieder Anfragen in diese Richtung. Dem wolle man nun Rechnung tragen, betont Girod. Anlässe gibt es sehr viele, die Pastorin hat auch schon Pläne für einen Ostergottesdienst im Perlengarten und dergleichen mehr. „Das Buch ist sehr umfassend und besitzt neben den Liedern und Noten für deren Begleitung mit Klavier oder Gitarre zudem noch einige kurze Andachten, die sich hervorragend für derlei Veranstaltungen eignen“, sagt sie.

Seine Premiere in der Kirchengemeinde wird das Buch am Sonntag, 26. März, bei einem Abendgottesdienst feiern. - dau