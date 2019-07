Landwirte für den Nebenerwerb gerüstet

Hellwege – Stolz verkündete Ausbildungsberater Bernd Helms, dass alle 17 Lehrgangsteilnehmer die Prüfung zur Berufsausbildung als Landwirt bestanden haben. Der Landesvize des Landvolks, Jörn Ehlers, begrüßte extra betont mit „Liebe Berufskollegen“ die frischgebackenen Landwirte, die ihre Ausbildung in einer nebenberuflichen Ausrichtung absolviert haben. „Ich freue mich, dass ihr jetzt auch richtige Landwirte seid, zusätzlich zur schon fertigen Berufsausbildung“, sagte Ehlers.

Denn sie haben schon einen anderen Beruf erlernt, den die meisten auch ausüben. So saß neben der Bankkauffrau, der Bauingenieur oder der Landmaschinentechniker auf der Schulbank der Berufsbildenden Schulen Verden – jeden Dienstagabend von 19 bis 22 Uhr, zwei Jahre lang. Außerdem besuchten die angehenden Junglandwirte Kurse bei der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik (DEULA), um die Sachkundenachweise für Tierhaltung oder Pflanzenschutz zu erlangen.

Ehlers hob die Gleichwertigkeit dieser Ausbildung zur klassischen betrieblichen Ausbildung hervor, weil auch diese Absolventen die praktischen Erfahrungen nachweisen mussten. Häufig konnten die Teilnehmer diese Erfahrungen auf Höfen im familiären Umfeld sammeln, was gleichzeitig bei vielen auch die Motivation für diese zweite Berufsausbildung war. „Ich wollte einfach das richtige Grundwissen aus der Landwirtschaft haben, weil meine Eltern zu Hause auch einen Betrieb haben“, sagte die Bankkauffrau Marleen Finken aus Osterholz-Scharmbeck. Andere Neu-Landwirte wollen sogar langfristig ganz auf die Landwirtschaft umsatteln. „Wir hatten schon ganze Familien hier im Lehrgang. Erst fing die Mutter an, dann kamen die Kinder, bis alle durch waren“, scherzte der Berufsschullehrer Heinfried Krüger. Der Lehrgang werde alle zwei Jahre angeboten. Am Unterricht waren die Lehrkräfte Harald Holzhausen-Hartlieb und Andreas Matius beteiligt. Als Vertreter der Landwirtschaftskammer zeigte sich Helms über die Leistungen mit vier Einserkandidaten sehr erfreut. Obwohl einige weiter nur im Nebenerwerb auf Acker und im Stall unterwegs sein wollen, streben sie weiter nach höheren Zielen und wollen, wenn im Abendkurs möglich, den Landwirtschaftsmeister schaffen. lee