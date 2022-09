Landtagswahl: Endspurt bei der Vorbereitung im Sottrumer Rathaus

+ © Warnecke Kerstin Wendt (r.) und eine ihrer Kolleginnen an der Wahlkabine auf dem Rathaus-Flur. Beide gehören sie in der Sottrumer Samtgemeindeverwaltung mit zum Orga-Team der Landtagswahl. © Warnecke

Bald wird wieder gewählt: Am 9. Oktober steht die Landtagswahl für Niedersachsen an. Dann sind auch die wahlberechtigten Bürger in der Samtgemeinde Sottrum aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Die Vorbereitungen im Rathaus laufen auf Hochtouren.

Sottrum – Vorbereitung ist das A und O. Dieses Dogma gilt auch im Sottrumer Rathaus, natürlich aber nicht erst im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl. Immer, wenn die Bürger der Samtgemeinde aufgerufen sind, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen, ganz gleich ob auf kommunaler, auf Bundes-, Europa- oder eben, wie dieses Jahr, auf Landesebene – gilt es in der Verwaltung Vorkehrungen zu treffen.

Und damit, sagt Kerstin Wendt, Sottrums Erste Samtgemeinderätin und federführend in der Organisation (die Wahlleitung liegt bei der Landtagswahl beim Landkreis), habe man dieses Mal schon im Januar/Februar begonnen. Das fängt mit der Vergabe personeller Zuständigkeiten an und hört in Überlegungen, welche Beschaffungen vielleicht noch getätigt werden müssen, noch lange nicht auf. Mit dem Wahlkalender, in dem das Land den Kommunen Fristen vorgibt, wann was schon vor dem 9. Oktober fertig zu sein hat, liege man terminlich jedenfalls gleichauf, sagt Wendt.

Vieles, womit es das Rathauspersonal zu tun bekommt, ganz vorneweg die Mitarbeitenden aus der Abteilung Bürger, Service und Ordnung, ist Routine, klar. Da kann man durchaus von einer Besonderheit sprechen, wenn sich in den Mitgliedsgemeinden ein Zuschnitt der Wahllokale ändert. So wird es jetzt in der Gemeinde Ahausen der Fall sein. Dort hat es bisher zwei Anlaufstellen gegeben – eine in Eversen, eine in Ahausen. Nur war Letztere bei der Kommunal- und Bundestagswahl 2021 derart hoch frequentiert, dass das Lokal erst um 18.45 statt um 18 Uhr zumachen konnte. Wendt erinnert sich: „Alle, die sich kurz vor Toreschluss noch in der Schlange angestellt hatten, waren auch noch zugelassen – nur mussten die auch erst mal durchgeschleust werden.“ Mit einer satten Stunde Verspätung habe man daher erst zur Stimmenauszählung übergehen können. „Und die Helfer hatten wirklich sehr viele Stimmen auszuzählen, war es doch das größte Wahllokal mit den meisten Wahlberechtigten.“

Ein zweites Lokal für Ahausen

Darum sei auch dies schon Anfang des Jahres eingetütet worden: Ahausen – als Ort selbst – bekommt zwei Wahllokale. Und auch wenn bei einer Landtagswahl, bei der eben nur zwei Stimmen pro Zettel vergeben werden, die Neuerung vordergründig jetzt noch gar nicht erforderlich wäre – hintergründig ist sie es schon. Denn, wie Wendt erklärt: „Für uns ist das jetzt auch ein Stück Vorbereitung auf die nächste Kommunalwahl in vier Jahren.“ Immerhin gehe es nicht zuletzt auch darum, den Wahlvorstand so aufzustellen, dass der 2026, wenn es wieder in die Vollen geht, auch wirklich eingeübt ist.

Apropos: Auch dieses Mal muss die Samtgemeinde auf einige Bürger, die sich in den Vorständen teilweise jahrzehntelang schon ehrenamtlich engagiert haben, verzichten – zumeist aus Altersgründen. Aber: „Der Generationenwechsel ist geglückt, wir haben dadurch, dass wir noch Jüngere haben dazugewinnen können, jetzt eine wirklich gute Mischung“, freut Wendt sich. Stand heute würden noch vier von insgesamt 172 Helfern, die in den 18 Wahllokalen eingesetzt werden, fehlen. „Die bekommen wir aber auch noch“, ist sie überzeugt. Übrigens: Am Freitag vor der Landtagswahl soll abends noch eine Schulung für alle Wahlvorstände stattfinden.

Und die Wahlberechtigten, von denen es in der Samtgemeinde exakt 11 482 gibt – davon 828, die das erste Mal bei einer Landtagswahl mitmachen können? Die haben, sobald sie ihre Wahlbenachrichtigungskärtchen erhalten haben, schon jetzt Gelegenheit, die immer populärer werdende Briefwahl zu beantragen und mit den Unterlagen direkt im Rathaus zu wählen. Dafür ist auf dem Flur im Ergeschoss eine Wahlkabine aufgestellt. Ein offizielles Wahlbüro, wie es etwa die Gemeinde Scheeßel und die Stadt Rotenburg anbietet, gibt es nicht. „Dafür haben wir hier gar nicht den Platz“, sagt die Erste Samtgemeinderätin.

Wahlbeteiligung 2017 bei 66,39 Prozent

Wie hoch die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren war, das kann Wendt gar nicht sagen, ist sie doch erst seit 2020 vom Landkreis Verden zur Samtgemeinde Sottrum gewechselt. Ein Blick ins Archiv zeigt aber: 66,39 Prozent machten damals an der Wieste von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Die CDU kam auf 34,51 Prozent, die SPD auf 32,8, die Grünen konnten 10,52 Prozent einholen, die FDP 9,68, die Linken 4,12 und die AfD 5,22 Prozent.

Was in diesen Tagen noch im Rathaus ansteht: Es müssen allerletzte Fragen geklärt werden. Sind alle Wahllokale auch optimal ausgestattet? Wer aus der Verwaltung macht was am Wahlsonntag? Sicher ist auch dieses Mal: Im Rathaus wird für die Wahlvorstände ab 7 Uhr ein Team erreichbar sein, sollte es im Laufe des Tages noch Unklarheiten geben oder sollten noch weitere Stimmzettel benötigt werden. Und nicht nur das: „Bei den letzten Wahlen ist uns gemeldet worden, dass Plakate in einer Nacht- und Nebelaktion noch unmittelbar vor den Wahllokalen aufgehängt wurden – das geht selbstverständlich nicht, da die Neutralität der Standorte ja gewahrt bleiben muss“, betont sie. Auch in solchen Fällen greife die Verwaltung ein, sprich: Sie lässt die Plakate noch vor Öffnung wieder abhängen.

Langer Tag im Rathaus

Ein langer Tag wird es im Rathaus am 9. Oktober allemal. Ab 18 Uhr werden dort die Wahlergebnisse angenommen. Zusätzlich trudeln nach und nach die in den Wahllokalen eingetüteten Unterlagen ein, die von einer kleinen Mannschaft nochmals gegengeprüft werden – etwa, ob auch alle Unterschriften geleistet worden sind. „Das geschieht in der Regel ganz schnell, schließlich sollen die Wahlvorstände möglichst schnell nach Hause geschickt werden können“, sagt Wendt.

Übrigens: Was das zusätzliche Wahlkokal in Ahausen betrifft, könnte das noch Schule machen für Hellwege und Horstedt. Beide Gemeinden sind bisher noch die einzigen, in denen es jeweils nur ein Lokal gibt. „Wir müssen mal gucken, wie jetzt die Erfahrungen in Ahausen sind.“