Für die harten Argumente: Landkreis bevorzugt Erdverkabelung bei Stade-Landesbergen

Von: Nina Baucke

Teilen

Tennet-Mast beim Umspannwerk Sottrum: Auch die Behörden des Landkreises sprechen sich für eine Erdverkabelung aus. © Baucke

Soll die Stromtrasse Stade-Landesbergen bei Hassendorf als Erdverkabelung oder als Freilleitung realisiert werden? Nun haben sich auch auch die Behörden des Landkreises für eine Erdverkabelung ausgesprochen – auf Basis von Fachargumenten, so Landrat Marco Prietz.

Hassendorf – Dem Gesicht von Hans-Uwe Franke war es vielleicht nicht auf dem ersten Blick anzumerken, dennoch dürfte der Hassendorfer zufrieden mit der Stellungnahme der Landkreis-Behörden zum Tennet-Leitungsprojekt Stade-Landesbergen zufrieden sein. „Eine Erdverkabelung würde die Belastung der von der Leitung betroffenen Gebiete vermindern“, machte Landrat Marco Prietz bei der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Planung deutlich.

Bereits vor einigen Wochen hatte sich die Gemeinde Hassendorf mit einer Stellungnahme ausdrücklich gegen eine Freileitung ausgesprochen. Prietz bezog sich dabei auf die Variante 5, die die Bürgerinitiative „Hassendorf unter Strom“ um Franke herum erarbeitet hatte. Im Gegensatz zu den vier Variantenvorschlägen des Netzbetreibers Tennet sei die fünfte nicht ausreichend in die Abwägung mit einbezogen worden. „Es gibt gute Argumente für die Erdverkabelung, zumal ja auch die Aller bei Verden unterquert werden soll“, erklärte Prietz. „Und natürlich ist da die Kostenfrage, aber das zu bewerten ist nicht unsere Aufgabe.“

Aus avifaunistischen Gründen wäre eine Freileitung problematisch.

Die ergänzte auch noch die Naturschutzbeauftragte Christiane Looks: „Eine Freileitung in dem Bereich wäre absolut kontraproduktiv, wenn man betrachtet, was wir in den vergangenen Jahren dort alles für Störche getan und erreicht haben. Ich weiß nicht, ob wir uns das für ein Naturschutzgebiet leisten können.“ Dazu sammelten sich in der Wümmeniederung in den feuchten Jahren etliche Schwäne. „Schwäne sind eher schwerfällig. Eine Freileitung würde ihre Flugschneise beeinträchtigen“, so Looks. „Aus avifaunistischen Gründen wäre eine Freileitung problematisch.“

Aus Naturschutz-Sicht habe auch Roland Meyer vom Naturschutzbund Nabu ein Gutachten erarbeitet, das Hand und Fuß habe, ergänzte Franke, für dessen Redebeitrag die Sitzung unterbrochen wurde. „Die Wümmeniederung ist ein Naturschutzgebiet, und das müssen wir auch schützen – wenn es uns das wert ist“, so Franke. „Wobei auch der Naturschutz zwei Seiten hat: Wir sind für eine Erdverkabelung, aber natürlich ist da die Frage: Wie kommt das Kabel unter die Erde?“, stellte Prietz wiederum heraus.

Überlastung der Gemeinde Hassendorf

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Überlastung der Gemeinde Hassendorf, wie Franke anmerkte. So verlaufen weitere Stromleitungen auf dem Gebiet sowie die Erdgasleitung North Stream 1, dazu kommt die Verpressstation und das Umspannwerk zwischen Hassendorf und Sottrum, ein weiteres ist geplant. „Und das ist in der Summe einfach zu viel“. Er plädierte dafür, dass auch das Jugendamt eine Stellungnahme abgebe, mit Blick auf die Nähe der Leitung zur Turnhalle und Sportplatz in Hassendorf und der damit verbundenen Strahlenbelastung für die Kinder und Jugendlichen, die dort Sport machen. Franke bedankte sich bei Prietz für den „Grundtenor der Stellungnahme“. Und machte klar: „Ja, es ist teurer, aber das war bei der Südlink-Trasse auch der Fall und dort wurde nie über Kosten gesprochen.“

Prietz warf zudem einen Blick auf das Erholungspotenzial der Region mit seinen Wanderwegen und Radrouten, „und die haben wir dort, gerade weil die Landschaft nicht durch Freileitungen beeinträchtigt ist“.

An Tennet direkt wird die Stellungnahme der Landkreisbehörden allerdings im Gegensatz zu der der Gemeinde nicht gehen. „Die einzelnen Teil- und Fachbereiche kommen zu Wort, und diese Systematik würden wir nur ungern durchbrechen“, machte Prietz deutlich. „Für uns zählen am Ende die harten Fachargumente.“