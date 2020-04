Landjugend zeigt Zusammenhalt

Corona-Hilfe in Horstedt: Rund 60 Mitglieder – einer kann immer einspringen

+ Michelle Hübner stellt den Einkauf vor einer Haustür ab. Die junge Frau gehört zur Horstedter Landjugend und beteiligt sich an der Hilfsaktion. Foto: Isabell Hübner

Horstedt – Da soll noch einer sagen, auf die jungen Leute sei kein Verlass: Die Landjugend in Niedersachsen und damit auch im Landkreis Rotenburg legt zurzeit ein großes Engagement an den Tag, wenn es darum geht, anderen Menschen in den Ortschaften zu helfen. Mit einem guten Beispiel geht unter anderem auch die Landjugend in Horstedt voran. „Es geht darum, in der aktuellen Situation zu helfen und Zusammenhalt zu zeigen. Das ist für jede Ortschaft ganz wichtig.“