Laienspielgruppe des TV Sottrum bereitet „Verrückt hoch zwei!“ vor

Von: Antje Holsten-Körner

Während Erik Ahlenstorf Regie führt, übernimmt Kathrin Schlohen die Aufgabe der Souffleuse. © Holsten-Körner

Die Laienspielgruppe des TV Sottrum werkelt eifrig an ihrer Interpretation von „Verrückt hoch zwei!“. Wir haben uns bei den Proben umgeschaut.

Sottrum – Mit „Verrückt hoch zwei!“ wird die Laienspielgruppe des TV Sottrum in diesem Jahr eine Komödie aus der Feder von Ludwig Pausch auf die Bühne im Gasthaus Röhrs bringen. Das ist bereits der zweite Anlauf, denn ursprünglich sollte die Aufführung des Dreiakters im Herbst 2020 erfolgen. Doch aufgrund drastisch steigender Coronazahlen entschied sich damals die Gruppe wenige Tage vor der Premiere zu einer Absage.

„Ja, genau! Also Muriel und ich sind nach der Trauung vom Standesamt raus und der Schuh steckte immer noch im Gitter! Na ja, ich greif mir den Schuh und zieh“, erzählt Julius (Heiko Fresen) seinem Freund Michael (Harald Entelmann). Dieser strahlt über beide Ohren: „Und beim Herausziehen hast du den Absatz abgerissen!“. „Ja, genau so war es“, bestätigt Julius und schaut Michael an. Doch dem fehlt der Text. „Stümper!“, hilft Kathrin Schlohen Harald Entelmann auf die Sprünge.

Obwohl Kathrin Schlohen, die zusammen mit Maren Bischoff in die Fußstapfen der langjährigen Souffleuse Gitta Krause getreten ist, erstmals bei der Laienspielgruppe mitwirkt, ist es für die 42-Jährige kein Sprung ins kalte Wasser. Denn: Schlohen hat schon zahlreiche Male beim Kindertheater des TV Sottrum auf und hinter der Bühne mitgewirkt. „Als Souffleuse macht es auch Spaß“, sagt sie und ergänzt schmunzelnd: „Da muss man keinen Text lernen.“ Auch Maren Bischoff fühlt sich mit der neuen Aufgabe wohl, obwohl: „Mit den Augen und dem Herzen bin ich auf der Bühne“, ergänzt Bischoff, die 2020 in die Rolle von Muriel geschlüpft war. Diese wird 2022 von Bärbel Rosebrock gespielt.

Inzwischen betreten Muriel und Isabell (Nina Weber, die in dieser Probe Nadja Scheffelmeier vertritt) das fiktive Lokal auf der Bühne. „Mmh… alles voll“, murmelt Muriel. Da wird sie von Julius entdeckt, dessen Augen größer werden: „Da ist sie“, sagt er und stößt Michael so heftig an, dass dieser sein Getränk über die Kleidung schüttet. „Mensch, pass doch auf“, ist Michael nicht begeistert. „Das ist sie“, lässt sich Julius nicht beeindrucken und zeigt mit dem Finger auf Muriel. Noch einige Sätze, dann ist die Szene zu Ende und Regisseur Erik Ahlenstorf gibt sein Urteil ab: „Okay, danke, wollen wir die Szene nochmal machen? Letzten Freitag hast du das Verliebte noch besser rübergebracht.“ „Ich bin noch nicht auf Betriebstemperatur“, antwortet Heiko Fresen schmunzelnd.

Obwohl Erik Ahlenstorf mit seinen 29 Jahren fast das jüngste Teammitglied ist, hören die Schauspieler auf sein Kommando. „Es macht viel Spaß. Natürlich ist es ungewohnt, aber ich werde echt gut unterstützt“, freut er sich. Zur Laienspielgruppe des TV Sottrum kam der Verwaltungsfachwirt bereits 2010, ein Jahr später stand er erstmals auf der Bühne. Premiere auf den Brettern, die die Welt bedeuten, hat dieses Jahr Nina Weber.

Prost! Heiko Fresen (l.) als Julius und Harald Entelmann als sein Freund Michael, Letzterer spielt eine der Hauptrollen. © Holsten-Körner

„Meine Lehrerin, Frau Raabe, hat schon damals gesagt, dass ich zum Theater gehen soll“, verrät die 41-Jährige. Daher verlor sie den Wunsch nie aus den Augen und fragte im Frühjahr Nadja Scheffelmeier, die als Erzieherin im Kindergarten ihre Tochter Lilly betreut und schon viele Jahre bei der Laienspielgruppe aktiv ist.

Inzwischen geht es weiter auf der Bühne. „Ich brauche unbedingt die Telefonnummer von Muriel“, sagt Julius am Telefon zu seinem Freund Stefan, während gleichzeitig Muriel mit ihrer Freundin Claudia telefoniert: Durch die teilweise gleichzeitig gesprochenen Sätze ist die ganze Aufmerksamkeit der Darsteller gefragt.

Daher setzt vor der Bühne Erik Ahlenstorf die bei den Proben im Herbst 2020 von Harald Entelmann entstandene Idee um, auf denjenigen zu zeigen, der den nächsten Satz zu sagen hat. Auch Entelmann „dirigiert“ mit, damit Bärbel Rosebrock und Heiko Fresen auf der für diesen Akt in zwei Wohnungen geteilten Bühne ihren Einsatz nicht verpassen.

Dieses Jahr haben die Bühnenbauer Andreas Dörk, Tobias Cordes, Joachim Streblow, Uwe Wamsiedl-Thoden, Thomas Holzkamm und Dorothee Heinze mit Jan Wiemers Verstärkung bekommen. „Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, dies alles zu bauen“, erzählt der Zimmermann, der schon zahlreiche Vorstellungen der Laienspielgruppe gesehen hat, zu seiner Motivation. Und ergänzt: „Ich habe immer viel gelacht.“

Kartenverlosung Das erste Mal hebt sich im Sottrumer Gasthof Röhrs für die Komödie „Verrückt hoch zwei!“ der Vorhang am 29. Oktober um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 30. Oktober, 4., 5. und 6. November jeweils 19.30 Uhr zu sehen. Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf bei Röhrs Gasthof (Bergstraße 18; Telefonnummer 04264 / 8340) für acht Euro pro Karte, Kinder zahlen fünf Euro. Die Karten für die Vorpremiere am Samstagnachmittag (29. Oktober) um 15 Uhr gibt es für fünf Euro. Für das Stück „Verrückt hoch zwei!“ können mit der Kreiszeitung übrigens auch Karten gewonnen werden. Dafür müssen Interessierte einfach bis Mittwoch, 19. Oktober 2022, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit dem vollen Namen und der Telefonnummer an redaktion.rotenburg@kreiszeitung.de mit dem Betreff „Verlosung Verrückt hoch zwei“ schicken. Mit etwas Glück gibt es dafür zwei der fünfmal zwei Freikarten.

Neu im Team ist auch die 16-Jährige Nina Kurz, die bei Requisite und Technik hilft. „Nina war im vergangenen Jahr dabei, als ihre Mutter auf der Bühne Andree Siemund-Scheffelmeier verarztet hat. Sie fand das spannend und hat dann spontan ab der nächsten Aufführung geholfen“, berichtet Maren Bischoff. Keine Veränderungen gibt es dagegen bei der Maske, denn die Darsteller werden sich wieder auf Jessica Blaszkiewicz und Monika Strube verlassen können. Auf der Bühne zu sehen sein wird auch wieder Jens Högermeyer.

Die nächste Szene ist schon in Gang, denn Muriels Nachbarin, Frau Müller (Heidi Streblow), betritt die Bühne und tut so, als ob sie eine Postkarte aus ihrer Handtasche holt. „Die ist vorgestern für Sie gekommen. Die war im Briefkasten“, strahlt Frau Müller, „die kommt aus Peru.“ Mit einer Portion Ironie bedankt sich Muriel: „Schön, dass sie die Post umgehend zugestellt haben.“ Noch bis Ende des Monats – derzeit wird dreimal in der Woche geprobt –haben die Darsteller Zeit, „Verrückt hoch zwei!“ einzuüben.