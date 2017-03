Sottrum - Von Inken Quebe. Grundschulen sind gemeinhin bunt, sollen sie doch besonders Kinder im Alter ab sechs Jahren ansprechen. An der Sottrumer Grundschule am Eichkamp und der dazugehörigen Außenstelle Morgenstern ging es in dieser Woche allerdings noch etwas farbenfroher zu. Denn es stand eine „Kunterbunte Woche“ auf dem Programm, die am Freitag mit einem Tag der offenen Tür an der Grundschule am Eichkamp endete.

Schließlich sollten auch die Eltern und Freunde der Einrichtungen noch die Gelegenheit bekommen, sich von den Ergebnissen der Woche zu überzeugen. Gleich 20 Projekte hatten die Kollegien jeweils im Angebot, das sie ihren Schülern Anfang März präsentiert hatten. „Die Mädchen und Jungen durften wählen, was sie am liebsten machen möchten“, erklärte Schulleiter Tim Weidenfeld. Und da dürfte die Wahl nicht allzu leicht gefallen sein, schließlich gab es die verschiedensten Themen: Wandern, Sketche, Parcours, Experimente, Plattdeutsch, Afrika und Pferde waren nur einige aus der kunterbunten Mischung. Für einige Gruppen standen sogar thematisch passende Ausflüge auf dem Programm. „Die Teilnehmer beim Afrika-Projekt sind zum Beispiel ins Überseemuseum nach Bremen gefahren“, schilderte Weidenfeld.

Und während die Jungen und Mädchen also in der gesamten Woche zum Beispiel genäht, gebastelt, geschnitzt oder gar Sachen in die Luft gejagt haben, galt es auch, auf den Tag der offenen Tür hinzuarbeiten. In der Sporthalle der Grundschule Eichenkamp stellten nämlich einige Gruppen in einem kurzen Showprogramm vor, was sie in den vergangenen Tagen so gelernt haben. Die Sketchgruppe zeigte zum Beispiel gleich mehrere der komödiantischen Szenen.

Im Anschluss konnten sich alle am von den Eltern vorbereiteten Kuchenbüfett bedienen und gleich mal einen Verdauungsspaziergang durch die Klassenräume der Schule machen. Denn auch dort waren die Ergebnisse der kunterbunten Projektwoche zu sehen, von selbst gebastelten Vulkanen und Freundschaftsbändern bis hin zu Plüschmonstern Marke Eigenbau.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Kinder in der kommenden Woche mit dem gleichen Enthusiasmus gerne wieder Mathe, Deutsch und Sachkunde widmen oder sich doch die Projektwoche zurückwünschen.