Kulturinitiative Sottrum feiert Jubiläum mit Überraschungseffekt

Von: Nina Baucke

Edwin Bohlmann ist von dem Programm 2023 der Kulturintiative überzeugt. © Baucke

Die Kulturinitiative Sottrum feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Gefeiert wird das ganze Jahr, aber insbesondere im Juni beim Markt an der Wieste.

Hellwege – Wenn Anfang Juni in Sottrum der Markt an der Wieste für Trubel sorgt, wird etwas anders sein – deutlich sichtbar an einem Zirkuszelt auf dem Platz vor der St.-Georg-Kirche. Denn das jährliche Event von Gemeinde und Gewerbeverein dient in diesem Jahr als Bühne für das Jubiläum der Kulturinitiative Sottrum, denn die feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. „Wir bringen ein bisschen mehr Poesie auf den Markt an der Wieste“, sagt Edwin Bohlmann, zweiter Vorsitzender der Initiative mit einem Lachen.

Die Gemeinde war es gewesen, die auf die Kulturinitiative zugegangen war, „während wir die Gemeinde wegen des Jubiläums, ursprünglich an einem Termin im Mai geplant, ansprechen wollten“, erinnert sich Bohlmann. Eine Win-Win-Situation also für beide Seiten und zugleich ein Versuchsballon für weitere Kooperationen zum Markt an der Wieste. Eine wichtige Stütze bei der Planung ist da aus seiner Sicht die Hilfe des Heimatvereins, von der Verwaltung und des Gewerbevereins: „Da sind wir sehr dankbar.“ Und er hofft auf Synergieeffekte für alle Beteiligten. „Wir bringen in dem Fall für die Veranstaltung auch Kulturfördergelder mit.“

Die Besucher erwartet an beiden Tagen eine Mischung aus Theater und Musik, so werden Johannes Arnold als auch Ramona Schmalen mit von der Partie sein – beide jeweils mit einem Solo-Programm für Kinder. Währenddessen sind die Mitglieder der Theatergruppe Leporello als „Wiestewesen“ als Walking Act auf dem Marktgelände unterwegs. Musikalisch steht bereits ein Auftakt am Samstag durch das Junge Orchester Auenland fest. „Wir wollen auf jeden Fall, dass das Programm auch für Jugendliche interessant ist“, betont Bohlmann. „Wir setzen auch auf den Überraschungseffekt, es wird Dinge zum Anschauen und zum Mitmachen geben“, verspricht er. Was alles sonst noch auf die Marktbesucher von Seiten der Kulturinitiative zukommt, will er noch nicht im Detail verraten.

Auch über das Wochenende am 3. und 4. Juni hinaus hat die Kulturinitiative in ihrem Jubiläumsjahr einiges in Planung. So gibt es am Sonntag, 12. März, mit einer Verspätung von gut drei Jahren das Konzert von Quattro Corde zu erleben: Das Streicherquartett mit Musikerinnen der Bremer Philharmonie spielt im Heimat- und Kulturhaus Hellwege um 11.30 Uhr eine Matinée. Gleich eine Woche später, am Samstag, 18. März, treten um 20 Uhr die Zollhausboys im Gymnasium Sottrum auf. Am Freitag, 14. April, folgt um 20 Uhr der Klavierabend mit Vladimir Valdiva.

Nach dem großen Jubiläumsauftritt beim Markt an der Wieste wartet die Kulturinitiative mit einem Sommerkonzert im Heimat- und Kulturhaus in Hellwege auf: Saxofonist Tony Lakatos, der unter anderem bereits in Singapur und den USA aufgetreten ist, kommt mit dem „Organization-Trio“ und der brasilianischen Sängerin Juliana da Silva am Sonntag, 2. Juli, nach Hellwege. „Ich freue mich, dass wir diese Musiker hierfür gewinnen konnten“, betont Bohlmann. Denn die Zuhörer erwartet eine ungewöhnliche Kombination aus Gesang, Saxofon und Schlagzeug sowie einer Orgel, wobei im letzteren Fall die Musiker eine transportable Orgel mitbringen.

Ein Abschiedskonzert folgt am Samstag, 15. Juli, wenn der Chor Northern Spirit auftritt und danach Chorleiter Jaret Choolun sich verabschiedet. Plattdüütsch von Dag mit Hein Benjes, dem Duo Jo und Otto Groote sowie Bert Hadders Brückenbauer Band steht am Samstag, 26. August, ab 15 Uhr auf dem Programm. „Unter anderem die Band ist richtig gut, richtig witzig“, verspricht Bohlmann. Die Herbst Jazz Lounge steht am Sonntag, 29. Oktober, ab 18 Uhr an, am Sonntag, 12. November, Uncle Hammonds Soul Jazz Movement. Zum Abschluss ist dann am Sonntag, 17. Dezember, ab 18 Uhr die A-Capella-Formation Quintabulous mit einem Adventskonzert zu Gast.

„Ich finde es immer wieder schön, wie offen solche Musiker für Auftritte abseits der großen Bühnen sind“, sagt Bohlmann. „Alles, was wir hier organisieren, läuft über freundschaftliche Kontakte und nicht über Agenturen. Und immerhin ist Kultur im ländlichen Raum auch politisch gewollt.“ So fließe inzwischen mehr Förderung in die Dörfer, „und es gibt immer mehr Kulturvereine, auch wenn es am Ende oft wenige sind, die das Ganze am Laufen halten“.