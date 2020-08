Kulturinitiative sagt „Drum Sottrum Drum“ ab und sorgt für Ersatz

Hellwege/Sottrum – Eigentlich hätte der Turnus in diesem Jahr neu gestartet werden sollen. Doch auch der Sottrumer Rhythmus-Wettbewerb „Drum Sottrum Drum“, der sich über die Jahre hinweg mit einem ähnlichen Sing- beziehungsweise Tanz-Wettbewerb abwechselt, wird in diesem Jahr nicht stattfinden – das Openair-Kino im Sottrumer Eichpark ebenso. Das teilt die Sottrumer Kulturinitiative mit. Der Grund ist mit Corona allzu offensichtlich, doch haben sich die Organisatoren um Edwin Bohlmann etwas anderes überlegt, damit das Kulturprogramm in der Samtgemeinde nicht zum Erliegen kommt.

Für „Drum Sottrum Drum“ sei schon einiges geplant gewesen, so Bohlmann. Doch am Ende sei die Absage relativ leicht gefallen. Der Veranstaltungsdreiklang ist mit den Jahren mit Gastmusikern und Workshops immer größer geworden. „Es wäre jetzt einfach unvernünftig, Künstler aus Spanien oder der Schweiz nach Sottrum zu holen“, so Bohlmann. Hinzu kämen eine „Latte an Auflagen“, die die Kulturinitiative zu bewältigen hätte. Es gebe einfach keine Planungssicherheit, die Veranstaltungen wie gewohnt fortzusetzen.

Daher hat man sich nun umorientiert. Kultur möchte sie auch in Krisenzeiten unbedingt anbieten. „Wenn man nichts macht“, sagt Bohlmann, „entsteht ein Vakuum, das dann andere vielleicht füllen.“ Er sieht die Gefahr, dass die Initiative dann einfach verschwindet.

Am Sonntag, 23. August (17 Uhr; Einlass ab 16.30 Uhr), gibt es am Hellweger Heimat- und Kulturhaus (Huk) eine „Livemusik bei offener Tür“. Das bedeutet, die Band spielt im Saal des Huks während die Besucher auf der Terrasse durch die geöffneten Fenster und Türen der gläsernen Seitenwand zuschauen beziehungsweise -hören können. Auf der Terrasse ist laut Bohlmann unter Einhaltung des Hygienekonzeptes Platz für 80 Personen. Doch rund um das Huk, auf der Rasenfläche oder dem Mühlenhof, gebe es noch ausreichend Flächen. Ohnehin ist der Eintritt frei (es geht ein Spendenhut rum), Getränke gibt es vor Ort nicht, man muss sie selbst bringen, und die Maske natürlich auch.

Die Musik kommt mit Hellweger Beteiligung. So spielt in der Bluesband Triozzic auch Bohlmann selbst mit. Sie verschmilzt laut Selbstbeschreibung Blues, Jazz und Balladen mit klassischen Elementen und schafft mit dieser Besetzung einen äußerst transparenten und groovenden Sound mit viel Atmosphäre. Dazu tritt mit Sängerin Tatjana Schuba – ebenfalls Hellwegerin – und Pianistin Bettina Fischer das Duo Swingin‘ Sounds auf.

Zudem steht noch eine kleine Premiere an, denn es war nicht alles schlecht in der bis jetzt ausgefallenen Saison der Kulturinitiative. So kommt erstmals ein neues Schallsystem zum Einsatz, dass der Verein durch Fördermittel vom niedersächsischen Kultusministerium und der Gemeinde Hellwege anschaffen konnte. Insgesamt 19 000 Euro konnte man investieren, auch in einen Beamer, mit dem man in Zukunft regelmäßige Kinoveranstaltungen durchführen möchte. Das weiträumige Huk könne man dafür gut lüften.

Am Sonntag, 25. Oktober, soll von 15 Uhr an auch die Lesung von Heide Nullmeyer im Huk nachgeholt werden. Diese musste im Frühjahr ebenfalls ausfallen. Die Fernsehjournalistin aus Hellwege wird aus ihrer Autobiografie „So wird es kommen“ lesen, es geht um Persönliches aus einem Frauenleben und der Welt des Fernsehens. Einen Monat vorher, am 20. September (17 Uhr) gibt es im Huk einige Kurzfilme zur Einstimmung zu sehen. Nullmeyer zeigt sieben Frauen-Porträts von unbekannten und bekannten Frauen in einer Länge von sieben und 15 Minuten, die zwischen 1978 und 2003 entstanden sind. In bewegenden Szenen erzählen Frauen mit sehr unterschiedlichen Biografien unter anderem, was für sie der Anlass für Veränderungen in ihrem Leben war, wie sie mit Krisen fertig geworden sind, wodurch ihr Selbstbewusstsein gestärkt wurde und wie sie über das Älterwerden denken.

„Wir wollen wieder Präsenz zeigen“, sagt Bohlmann. Die Kultur habe ja allen gefehlt, Publikum, Künstlern und Veranstaltern gleichermaßen. Mit Blick auf das nun angekündigte Comeback nach der Corona-Pause sagt er zufrieden: „So kann man starten.“

Anmeldung

Plätze für die „Livemusik bei offener Tür“ können unter Angabe von Name, Adresse und Telefon online unter www.kulturinitiative-sottrum.de/kontakt reserviert werden.

Der Winter bei der Kulturinitiative

Noch nicht von Corona betroffen sind die Veranstaltungen der Kulturinitiative, die zum Ende des Jahres über die Bühne gehen sollen. Nach derzeitiger Lage finden sie statt, das kann sich aber jederzeit ändern. Aktuell steht im Kalender des Hellweger Heimat- und Kulturhauses:

. Ein Klavierabend mit Vladimir Valdivia am Sonntag, 15. November, ab 18 Uhr.

. Das Kino am Mittwoch, 25. November, ab 19 Uhr. Unter dem Titel „Die Würde des Menschen ist antastbar“ möchte die Kulturinitiative ein beitragsfreies Huk-Mittwochs-Kino etablieren und Filme von Karl Fruchtmann und Günther Wedekind zeigen.

. Das Adventskonzert mit dem Bremer Kammerchor Norther Spirit am Sonntag, 13. Dezember, ab 18 Uhr.

Aus organisatorischen Gründen muss die Kulturinitiative auf Abendkasse verzichten und ausschließlich Karten online über www.kulturinitiative-sottrum.de anbieten, um die Besucherzahl besser kontrollieren zu können.