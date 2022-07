K205 in Ahausen: Eine Straße mit Geschichte

Die idyllische Fußgängerbrücke inmitten des Dorfes ist noch da. Pläne des Landes sahen früher vor, dass hier die Hauptstraße verläuft. © Diercks

Die Kreisstraße 205 in Ahausen hat keine regionale Bedeutung mehr. Sie soll in Besitz der Gemeinde übergehen. Ein Streifzug in die Vergangenheit zeigt, dass sie den Ort durchaus anders hätte prägen können.

Ahausen – Sie ist in die Jahre gekommen, die Kreisstraße 205 in Ahausen. Ein Teil von ihr wird deshalb nicht mehr in ihrer ursprünglichen Funktion benötigt und kann von der Gemeinde übernommen werden. Gemeint ist der Abschnitt der Straßen Auf der Bünte, Birkenstraße bis Im Dreieck. Im vergangenen Jahr hat der Landkreis in diesem Bereich die Fahrbahndecke grundlegend erneuert. Eine Bedingung seitens der Gemeinde, bevor sie die Straße übernimmt. Jetzt fehlen innerorts noch die Lampen und die Statik der Brücke, die derzeit auf 16 Tonnen begrenzt ist.

Bereits im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Ahausen die Straße übernehmen wird. In einer Ratssitzung wies Robert Abel (PoP) auf das Angebot der Samtgemeinde wiederum hin, die Straße als Gemeindeverbindungsstraße seitens der Verwaltung zu übernehmen, da sie eine „überörtliche Bedeutung“ hat. Laut Abel wird die Straße Zum Bockel ebenfalls in dieser Kategorie geführt, worin er aber keine Notwendigkeit sieht. Eher würde das für den Waffensener Weg zutreffen, der aber eine Gemeindestraße sei.

Der PoP-Politiker schlug vor, die Samtgemeinde zu fragen, ob sie sowohl den Abschnitt der K 205 wie auch den Waffensener Weg übernehmen will und sie dann künftig als Gemeindeverbindungsstraßen zu führen. Vorteil für Ahausen wäre, sich keine Gedanken mehr über die Instandhaltung machen zu müssen.

Weshalb die Kreisstraße vom Landkreis abgegeben wird, erläutert Pressesprecherin Christine Huchzermeier: „Eine Straße ist umzustufen, wenn die Einstufung nicht mehr ihrer Verkehrsbedeutung entspricht.“ Die Einteilung in die entsprechenden Straßengruppen ist in Paragraf 3 Absatz 1 Niedersächsisches Straßengesetz geregelt. „Danach dienen Kreisstraßen dem überörtlichen Verkehr benachbarter Landkreise und kreisfreier Städte, sowie dem überörtlichen Verkehr einzelner Gemeinden.“

Huchzermeier erläutert: „Durch die Gemeinde Ahausen führen neben der K 205 von Wittorf über Kirchwalsede nach Sottrum, die K 220 von Westerwalsede nach Ahausen und die K 217 von Unterstedt nach Ahausen. Über die K 217 und die K 220 besteht eine Anbindung an die B 215 und damit an überörtliche Verkehrswege. Diese Verbindungen werden wesentlich stärker frequentiert als das betreffende Teilstück der K 205. Die zu Ahausen gehörende Siedlung Bünte liegt zudem direkt an der B 215 und muss daher nicht durch eine Kreisstraße über den Kernort an das überörtliche Netz angebunden werden. Der betreffende Bereich der K 205 ist daher als Gemeindestraße einzustufen und infolgedessen abzustufen.“

Ein Blick in die Historie verrät, dass das Straßenbauamt Verden 1985 ganz andere Pläne hatte, was die Verkehrsverbindung angeht: Damals wurde darüber nachgedacht, die Kreisstraße, die eher wie ein Wirtschaftsweg anmutete, zur Landesstraße auszubauen. Von 3,50 auf 6,50 Meter Breite, nebst Radweg und innerorts mit Fußweg. Zu der Zeit führte der Weg nach Visselhövede/Wittorf von Hellwege aus kommend auf der Landesstraße 166 nach Ahausen, von dort über die gut ausgebaute Kreisstraße 20 über Eversen nach Westerwalsede und von dort aus erneut auf der 166 entlang Richtung Visselhövede.

Hermann Behrmann, damaliger Leiter des Straßenbauamtes, schwebte vor, die künftige Verbindung geradeaus durch Ahausen zu schaffen, also die Afstroot (oder auch „Verlobungsweg“, wegen der Knutschereien bei Feiern) am Gasthof Diercks vorbei auszubauen. Weichen sollten der schnuckelige Fußweg und die schmale Brücke einer breiten Trasse mit großer Straßenbrücke. Die kleinen Feldgehölze und mindestens zehn alte Eichen hätten für das Vorhaben gefällt werden müssen. Die stehen allerdings auch heute nicht mehr da. Die Kreuzung an der Kirche sollte mit einer Ampelanlage versehen werden.

Begründet wurde die damalige Idee damit, dass die geplante Straßenführung weniger Anlieger belasten, da sie bis Kirchwalsede durch keine Ortschaft führen würde. Allerdings habe sie den Nachteil, nicht an der Schule vorbeizuführen.

Im Zuge der damaligen Idee stand der Bahnübergang in Westerwalsede ebenfalls in der Diskussion. Den Vorschriften für Bahnkreuzungen einer Landesstraße würde er nicht entsprechen. Deshalb stellten sich die Behörden die Frage, ob dort eine Überführung gebaut werden sollte (Kostenpunkt 4,5 Millionen D-Mark). Behrmann beurteilte dieses Bauvorhaben als geringeren Eingriff in die Natur als den Ausbau zur Landesstraße.

Ahausen stand damals dem ganzen Vorhaben skeptisch gegenüber. In ihrer Stellungnahme zum Raumordnungsprogramm schlug die Gemeinde vor, die Kreis- zur Landesstraße (Ahausen-Westerwalsede) umzuwidmen. Das geht aus alten Unterlagen der Straßenbaubehörde hervor. Die Kommune schlug vor, die bisherige Landesstraße zwischen Ahausen und der Römerschanze nur mit einer Teerdecke zu überziehen und zur Kreisstraße herabzustufen beziehungsweise als Wirtschaftsweg auszuweisen.

Der damalige Bürgermeister Bernhard Hasselhoff (CDU) hat damals gegenüber der Kreiszeitung gesagt: „Wir wollen auf jeden Fall den Eichenwald an der Bünte erhalten!“ Die SPD-Fraktion sprach sich ebenfalls gegen die Ausbaupläne der Straßenbehörde aus. Hasselhoff versprach, alle Pläne in den Ratssitzungen öffentlich zu machen und mit den Einwohnern zu diskutieren. Gegen den Willen der Gemeinde wollte die Straßenbehörde die angedachten Bauvorhaben nicht umsetzen.

Ob der herabgestufte Straßenabschnitt der K 205 künftig in der Hand von Gemeinde oder Samtgemeinde liegt, bleibt vorerst offen. Bürgermeister Rainer Henke will dazu Kontakt mit der Verwaltung aufnehmen. Was Ahausen allerdings für die Verkehrsverbindung anstrebt, ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Denn, so Henke, seit der Sanierung im vergangenen Jahr ist nicht nur der Verkehr wieder mehr, sondern auch schneller geworden.