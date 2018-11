Jugendtreff muss sich wegen Öffnungszeiten mit Ganztagsschulen auseinandersetzen

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Es war ein gutes Jahr, zieht Jan-Henning Göttsche vom Sottrumer Jugendtreff eine positive Bilanz für 2018. Nicht nur, dass die Skater-Anlage auf dem Hof nach und nach Form annimmt und teilweise schon im Betrieb ist, auch konnte die Einrichtung seine Angebote ausbauen. Doch damit mehr Jugendliche diese auch nutzen können, wird nun über eine Veränderung der Öffnungszeiten nachgedacht. Denn die Ganztagsschulen machen dem Jugendtreff Konkurrenz.

Immerhin: Trotz des langen Sommers, der viele der jungen Besucher lieber ins Freibad zog, konnte die Einrichtung am Sportplatz, die seit 13 Jahren vom Verein sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (Sofa) aus Achim betrieben wird, konstante Zulaufzahlen registrieren, berichtete Göttsche dem Jugendausschuss der Gemeinde Sottrum. Für das Angebot zahlt die Kommune jährlich insgesamt 38.300 Euro, die Vereinbarung soll laut Beschluss um zwei weitere Jahre bis 2020 fortgeführt werden.

Und unter Umständen wird es etwas ausgebaut und verändert. Es sind Gedankenspiele, um gegenüber der wachsenden Zahl von Ganztagsschulen nicht ins Hintertreffen zu geraten. „Die nehmen wir als Konkurrenz zu unseren Angeboten wahr“, sprach es Göttsche deutlich aus. Die Logik ist einfach: Wer bis nachmittags in der Schule bleiben muss, der hat gegebenenfalls keine Lust, auch noch den Jugendtreff zu besuchen.

Was also tun? Einen ersten, wohl recht einfach umzusetzenden Vorschlag machte Friederike Paar (CDU). Sie hat ausgemacht, dass die Öffnungszeiten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nachmittags ausgerechnet in die geschlossenen Ganztagszeiten der Oberschule an der Wieste fallen. Der Jugendtreff könnte seine Öffnungstage verändern, um so zum Beispiel freitags ein Nachmittagsangebot in der Wieste-Gemeinde zu schaffen. „Darüber könne man nachdenken“, so Göttsche.

Eine andere Möglichkeit wäre, so ist es zum Beispiel in Achim der Fall, dass Sofa direkt in die Schulen geht. Dort sei es aber von der Stadt so gewollt, die Gemeinde Sottrum und Sofa müssten dafür also eine neue Vereinbarung schließen. Zudem müsste dafür ein Konzept erarbeitet werden.

In der Zwischenzeit konnte Sofa sein Angebot in Sottrum ausbauen. So bekam der Jugendtreff einen Kicker- sowie einen Billardtisch geschenkt. Die Jugendlichen selbst haben 2018 im Rahmen eines der vielen, vom Treff angebotenen Workshops unter anderem Terrassenmöbel aus Europaletten gebaut.

„Dadurch hat sich die Aufenthaltsqualität draußen erheblich verbessert“, sagte Göttsche. Dazu trägt auch die Skateanlage bei, deren ersten Elemente im Mai von einem Sachverständigen freigegeben und im September – nach den Ferien – mit einem Fest eingeweiht wurde. Mittlerweile würden die Jugendlichen den Hof auch außerhalb der Öffnungszeiten als Treffpunkt nutzen.