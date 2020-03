Kompliziertes Verwirrspiel

Theater-AG des Gymnasiums führt Verwechslungskomödie von Wilde auf

+ Mit der Gabel stellt Gwendolen (Jana Bildhauer) Jack (Paul Scheffter) zur Rede. Fotos: Röhrs

Sottrum – An einen Klassiker hat sich in diesem Jahr die Oberstufen-Theater des Gymnasiums in Sottrum gewagt. Mit „Bunbury, Ernst sein ist alles“ wagt man sich an eine berühmte Verwechslungskomödie von Oscar Wilde. Momentan laufen die Proben auf Hochtouren, denn schon am Freitag, 20. März, ist Premiere.