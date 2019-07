Heimatverein Mulmshorn gewinnt Wasserstandswette gegen Horstedt

Horstedt/Mulmshorn – Knapper hätte das Ergebnis kaum ausfallen können: Nur um fünf Millimeter unterschieden sich die Tipps, die die Heimatvereine Horstedt und Mulmshorn zu ihrer traditionellen Wasserstandswette Ende Juni abgegeben hatten.

Da Karl Schnackenberg für die Mulmshorner auf einen etwas niedrigeren Stand der Wieste an der kleinen Brücke in Clünder gesetzt hatte, geht der Wanderpokal in diesem Jahr nach Mulmshorn. Dabei wurde ein neuer Tiefstwert des Flusses in der mehr als 20 Jahre andauernde Geschichte der Wette verzeichnet, denn dieses Mal wurde ein Abstand zwischen Wasserspiegel und Brücke von 2,057 Meter ermittelt und damit sogar der Vorjahresrekord um fast drei Zentimeter übertroffen.

Für die Messung war Bernd Flaig ins Wasser gestiegen, während oben Hinrich Brunkhorst die Zahl am Zollstock ablas. „Wir gewinnen“, hatte sich Sven Ziehlke, Vorsitzender des Horstedter Heimatvereins, noch zuversichtlich geäußert. Dabei ist das Ergebnis nur zweitrangigen, viel wichtiger an der Wasserstandwette ist das Miteinander der Vereine. Daher ging es für alle im Anschluss nach Mulmshorn, wo am Haus der Zukunft alles für einen Grillabend vorbereitet war. Zu sehen bekamen die Gäste bei dieser Gelegenheit auch das neue Backhaus.

ho