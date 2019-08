Knapp an der Katastrophe vorbei

Mit Mundschutz wurde alles in Kartons gepackt. Diese lagerte man unter anderem in Containern ein.

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Kalter Rauch – der Brandgeruch ist hängen geblieben. Zumindest im Kopf von Hans-Jürgen Krahn, denn wer heute durch den Saal des Sottrumer Heimathauses geht, merkt nichts mehr vom Gestank. Am 1. August vor fünf Jahren brach dort ein Feuer aus, das beinahe auch auf das Reetdach des historischen Hauses übergegriffen wäre. Zum Glück blieb die große Katastrophe aus, die anschließende Sanierung war allerdings ein Kraftakt.

Krahn, der Vorsitzende des Heimatvereins, zeigt in die kleine Küche am Nebeneingang des Heimathauses. „Hier ist das Feuer ausgebrochen“, sagt er und meint damit konkret einen Herd, der damals laut Polizei „versehentlich eingeschaltet worden sein und eine Holzplatte in Brand gesetzt haben dürfte“. Die Flammen kletterten hoch und nagten bereits am Dachgeschoss. Der Qualm fiel laut Krahn dem Pächter des benachbarten Restaurants auf, der die Feuerwehr alarmierte. „Da haben wir Glück gehabt.“ Wäre das Feuer länger unbemerkt geblieben, wäre es wohl auf das Reetdach übergegangen. Dann wäre nicht mehr viel zu retten gewesen.

An jenem 1. August, es war ein Freitag, ging gegen 14 Uhr der Alarm los. Auch Krahn hörte die Sirenen, dachte sich aber erstmal nichts dabei. Er war gerade im Garten, als dann der damalige Vorsitzende des Heimatvereins, Erich Schnackenberg, anrief. „Ich dachte: ‚Das kann doch nicht wahr sein!‘“, so Krahn. 60 Einsatzkräfte aus allen umliegenden Orten waren sofort ausgerückt und hatten den Brand schnell unter Kontrolle – so schien es jedenfalls. Denn bis dahin unentdeckte Glutnester sorgten erneut für hektische Betriebsamkeit unter den Brandschützern. Ausgerüstet mit Atemmasken und einer Wärmebildkamera spürten sie immer weitere Glutnester auf. Mit der Motorsäge mussten die Einsatzkräfte das Dach von innen öffnen, um die Brände löschen zu können. Den Schaden bezifferte die Polizei tags darauf auf rund 150 000 Euro. Bis zu 600 Grad soll es auf der Diele heiß gewesen sein.

Oben im Dachgeschoss war das Feuer kurz davor, die Ausstellung zu zerstören. Unzählige Kleider, Werkzeuge, Spielzeuge und mehr stehen hier, Nachlässe von Familien und ehemaliger Handwerksbetriebe – alles Zeugnisse der Sottrumer Vergangenheit. Der finanzielle Wert ist überschaubar, meint Krahn, der ideelle Wert aber immens. Dass die große Katastrophe verhindert werden konnte, war auch den feuerhemmenden Platten zu verdanken, die die Gemeinde aus Angst vor Brandstiftung zwischen Gebälk und Reetdach hatte anbringen lassen.

In einer Vitrine liegen Fotos. Sie zeigen das Innere des Heimathauses nach dem Brand und die Sanierungsarbeiten: Die ausgebrannte Küche, das von der Feuerwehr geöffnete Dach, notdürftige Reparaturmaßnahmen, Helfer mit Mundschutz, die die Ausstellung in Umzugskartons packen. Untergebracht wurde alles in der Scheune nebenan und in Containern. Mittlerweile ist alles wieder hergerichtet und an seinem richtigen Platz.

Die Sanierung danach: „Es haben alle an einem Strang gezogen. Das ist vielleicht das Positive daran“, sagt Holger Bahrenburg. Der heutige Sottrumer Gemeindedirektor war damals als Abteilungsleiter der Liegenschaftsverwaltung im Rathaus für die Sanierung des Heimathauses zuständig. Das Gebäude gehört nämlich nicht dem Heimatverein, sondern ist in kommunaler Hand. Ehrenamtliche vom Heimatverein, und viele andere Sottrumer („Da darf man niemanden vergessen“, sagt Bahrenburg) kamen und legten mit Hand an. Das Gebäude stank nach Verbranntem und Ruß, dieser hatte sich in die Holzkonstruktion reingefressen. Um den Gestank loszuwerden, musste erstmal alles raus. „Ohne diese viele ehrenamtliche Zeit und Arbeit“, so Bahrenburg, „wäre das gar nicht möglich gewesen.“ Keiner sei sich zu schade gewesen, Sachen zu reparieren.

Um alles wieder vom Geruch zu befreien, musste eine Fachfirma aus Hamburg her. Die Möbel und Ausstellungsstücke wurden mit Ozoneis behandelt, bis sie wieder geruchsneutral waren. Der Ruß wurde unter anderem mit einem speziellen Reinigungsmittel entfernt, hier waren wieder Freiwillige dabei, die mitgeholfen haben. Auch wenn es auch viel Arbeit ist, alle wollten dem Heimathaus sein altes Flair zurückgeben. Das haben sie geschafft.

Am 18. Januar 2015 feierte das Heimathaus seine Wiedereröffnung. „Es ist das Zuhause der Gemeinde“, sagt Krahn. Dass es ein halbes Jahr nicht zur Verfügung stand, hat man gemerkt. Das fing bei dem Brautpaar an, das am Tag des Brandes dort eigentlich ihre Hochzeit hatte feiern wollen und kurzfristig in Fischers Bauerndiele umziehen musste. Oder bei Sara Dähn und Thomas Blaeschke, die Tags darauf darin hatten auftreten wollen und stattdessen spontan ein Benefizkonzert vor der Kirche gaben. Viel gemeindliches Leben musste ausweichen und das Erntefest 2014 sogar ausfallen.

Die Gemeinde hat während der Renovierung energiesparende Beleuchtung einbauen lassen, die auch für Veranstaltungen ausreichend Licht spendet. Dazu kam ein Beamer. Um das Risiko für die Zukunft zu minimieren, wurden Brandmelder installiert, die bei Rauchentwicklung direkt die Leitstelle der Feuerwehr alarmieren. Krahn sagte kurz vor der Wiedereröffnung in der Kreiszeitung: „Wir sollten aus dieser Sache lernen. So viel Glück kann man kein zweites Mal haben.“