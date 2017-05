Kleine Summen mit großer Wirkung

Stefan Meyer möchte mit „Hilf Senegal“ eine Krankenstation in Afrika aufbauen

+ Mit einem selbst gebauten Fahrzeug will Stefan Meyer bald nach Afrika zurückkehren. - Foto: Quebe

Eversen - Von Inken Quebe. Stefan Meyer schraubt fleißig an einem Fahrzeug. Allerdings sieht das gerade nicht aus wie eines – ganz davon abgesehen, dass er es tatsächlich fahren könnte. Bald soll sich das ändern. Denn der 34-Jährige baut sich in der Werkstatt seines Vaters in Eversen ein Auto zusammen, mit dem er voraussichtlich schon Mitte Juli die lange Fahrt zurück in seine Wahlheimat antreten möchte: Senegal. Vor knapp einem Jahr hat er den Verein „Hilf Senegal“ gegründet, um den Menschen dort zu helfen. Festgestellt hat er bereits: „Es ist schwierig. Ich habe mir das alles einfacher vorgestellt.“ Aufgeben kommt für ihn trotzdem nicht in Frage.