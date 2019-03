Klein und kompakt

Hassendorf sucht weiter nach dem idealen Kita-Ausbau

+ Das „Spatzennest“ muss ausgebaut werden. Aber wo? An der Treppe könnte ein Giebel entstehen. ArchivFoto: Röhrs

Hassendorf - Von Matthias Röhrs. Schön ist sie ja, die alte Schule in Hassendorf, Heimat des Kindergartens „Spatzennest“. Aber eben auch ganz schön klein. Die Räumlichkeiten sind arg begrenzt für einen dringend benötigten Ausbau. Am Montagabend hat der mit einem Vorentwurf beauftragte Architekt Michael Schröck erneut seine Ideen vorgestellt, wie das Innere des historischen Gebäudes aussehen und wie Erd- und Dachgeschoss möglichst effektiv ausgenutzt werden könnten. Nach Hause ging’s für ihn aber nur mit vielen weiteren Ideen. Sogar ein früher einmal abgelehnte Neubau der Kita steht wieder in der Diskussion.