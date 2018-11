Ab Klasse drei beginnt die Zukunft

Sottrum - Von Matthias Röhrs und Matthias Daus. Schulunterricht befindet sich im Wandel. Und darauf müssen sich auch zunehmend die Schulen in der Samtgemeinde Sottrum einrichten. Doch dafür müssen sie technisch aufrüsten. Wie weit das zunächst gehen kann, war am Donnerstag Gegenstand einer längeren Debatte im Samtgemeinde-Schulausschuss.

Ausgangspunkt war ein gemeinsamer Antrag der Schulen, in dem sie für das kommende Jahr die Ausstattung aller Fach- und Klassenräume mit „zukunftsorientierter Technik“ forderten. In ihren Augen gehört dazu jeweils ein Computer, ein unter der Decke installierter Beamer und eine Dokumentenkamera. Gegebenenfalls müssten auch neue Projektionsflächen bereitgestellt werden. Eine derartige Ausstattung ist „unumgänglich“, so der Leiter der Grundschule am Eichkamp, Tim Weidenfeld, stellvertretend in dem Antrag.

Wobei sich bei den Grundschulen so manch ein Ausschussmitglied Gedanken über die Notwendigkeit von beispielsweise Computern oder Beamern machte. Wohlgemerkt ging es dabei in erster Linie darum, die erforderlichen Mittel im Samtgemeindehaushalt zu verankern. Braucht eine erste Klasse schon einen Beamer, um einen adäquaten Unterricht bieten zu können? Diese Frage stieß bei der breiten Mehrheit auf Ablehnung.

Ein Gedankengang, den Annette Römer, ihres Zeichens Leiterin der Horstedter Löwenzahn-Grundschule, nach eigener Aussage nachvollziehen kann, aber nicht teilt. Schließlich würden Kinder heutzutage mit Smartphones und Tablets aufwachsen. Sie ist überzeugt: „In zehn Jahren brauchen bei den Schülern nicht mehr mit Arbeitsblättern ankommen.“

Sie verwies auf die „tollen Möglichkeiten des Lernens“, die eine richtige technische Ausstattung mit sich bringen würde. Auch Weidenfeld hatte zuvor angemerkt. „Der Unterricht hat sich verändert, er wird immer interaktiver“, sagte er.

Am Ende gab es einen Kompromiss: Ab der dritten Klasse erschien es den Abstimmenden eher sinnvoll, die Klassenräume technisch aufzurüsten. Allerdings gab Tim Weidenfeld daraufhin zu bedenken, dass die Schulklassen ihre Räume jeweils für die vollen vier Jahre behalten würden und es daher zwangsweise dazu käme, dass alle Räume auf den gleichen technischen Standard gebracht werden müssten. Ein Argument, das nicht von der Hand zu weisen war. Es wurde beschlossen, die Ausstattung der Räume aber schrittweise vorzunehmen und zunächst einen Posten für die jetzigen dritten und vierten Klassen in den Haushalt 2019 aufzunehmen.