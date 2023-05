Kirchengemeinde Ahausen lässt Bibel aus dem 17. Jahrhundert restaurieren

Von: Lars Warnecke

Pastorin Andrea Wauer-Höflich zeigt auf den Altar in der Ahausener Kirche. Dort hatte die prachtvolle Bibel früher mal ihren angestammten Platz. © Warnecke

Zu neuem Glanz will man in Ahausen einer jahrhundertealten Bibel verhelfen. Die St.-Marien-Kirchengemeinde ist im Besitz des kostbaren Werks, Pastorin Andrea Wauer-Höflich betreut das Projekt.

Ahausen – Andrea Wauer-Höflich ist entzückt. „Anfang Juni soll sie wieder bei uns sein“, erzählt Ahausens Pastorin gut gelaunt. Wovon sie genau spricht: Die St.-Marien-Kirchengemeinde ist stolze Besitzerin einer jahrhundertealten Bibel. An dem guten Stück hatte zuletzt derart stark der Zahn der Zeit genagt, dass man sich entschied, es von Grund auf restaurieren zu lassen. Das passiert gerade, in einer Buchklinik in Steyerberg (Landkreis Nienburg/Weser). Man steht kurz vor der Vollendung.

Wer aller Wahrscheinlichkeit nach der Urheber der Bibel ist, wann und wo sie gefertigt wurde, das ist einem Erscheinungsvermerk zu entnehmen. Dort heißt es: „Nürnberg, Gedruckt und verlegt durch Johann Andreæ Endters Seel. Söhne, Im Jahr Christi M.DC.XCII.“ 1692 – ein echtes Schätzchen also, nicht nur für Historiker.

Aufgespürt habe sie die Heilige Schrift im gemeindeeigenen Archiv, berichtet Wauer-Höflich, die seit 2019 in Ahausen von der Kanzel predigt. Früher habe das Buch auf dem Altar gelegen, daran könnten sich sogar noch einige ältere Einwohner erinnern. „Irgendwann ist die Bibel dann ins Archiv im Pfarrhaus verbracht worden – vermutlich wegen Renovierungen, die im Gotteshaus stattgefunden haben“, erzählt sie. Ein sicherer Aufbewahrungsort sei dieser Ort allemal.

Das Werk soll der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden

Was ihr und dem Kirchenvorstand ein wichtiges Anliegen ist: Das Werk soll nach seiner Rückkehr wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In welcher Form, darüber müsse man noch befinden, so die Geistliche. Im Januar vergangenen Jahres war es, dass es Stefan Schubert, dem beauftragten Buchrestaurator, übergeben wurde. „Zuvor haben wir uns in der landeskirchlichen Bibliothek erkundigt, ob sich überhaupt eine Grundüberholung lohnt oder nicht“, berichtet Wauer-Höflich. Es sollte sich laut Einschätzung lohnen. Im Urteil der Sachverständigen heißt es wörtlich: „Wir schätzen die Bibel als erhaltenswert ein und empfehlen eine Restaurierung.“

Wie viel die „Behandlung“, die in aufwendiger Handarbeit erfolgt, kostet, darüber kann die Pastorin im Moment nur spekulieren. „Es wird wohl schon den einen oder anderen Tausender kosten, da müssen wir noch auf die Rechnung warten.“ Einen gewissen Anteil trägt die Kirchengemeinde selbst – „dankenswerterweise haben wir eine Stiftung, die sich mitengagiert, und die Landeskirche auch.“. Den Rest wolle man über Spenden finanzieren.

Den Buchdeckel schmückt eine Jesusfigur. © Privat

Wie sieht es aber nun aus, dieses gedruckte Prunkstück aus dem späten 17. Jahrhundert, das so viel älter ist als die Ahausener Kirche selbst? Gefasst sind die Seiten, die zuletzt doch ganz schön beschädigt waren, in Leder. Kunstvollgestaltete Messing-Schließen lassen den besonderen Wert erkennen – wie auch die Feinarbeit, die in die Herstellung seinerzeit geflossen ist. Den Buchdeckel ziert wiederum eine eingearbeitete Figur von Jesus – in ikonischer Gestalt des Weltenherrschers. Beim Durchblättern stößt man neben zahlreichen Karten unter anderem auch auf das stilisierte Abbild von Friedrich dem Weisen. „Er war eine wesentliche Person der Reformationsgeschichte“, so die Pastorin. Und auch eine prachtvolle Illustration von der Passionsgeschichte ist in der Bibel enthalten.

Interessant: Bei der kompletten Auseinandernahme kann erkenntlich werden, dass so ein Buch auch Geheimnisse birgt. Als Beispiel nennt Wauer-Höflich den Nachhaltigkeitsaspekt, der offenbar auch schon früher eine Rolle gespielt habe. „Man hat gewisse Dinge einfach wiederverwendet – in diesem Fall das Papier.“ Entsprechende Rückschlüsse darauf ließen sich ziehen.

Bleibt die Frage, warum überhaupt all der Aufwand zwecks Restaurierung betrieben wird. Die Seelsorgerin fasst sich kurz: „Ganz einfach: Weil es Teil dieser Gemeindegeschichte ist.“ Ähnlich verhalte es sich doch auch mit Dingen, die etwas mit der Familiengeschichte zu hätten. „Die haben für die Mitglieder einen größeren Wert, als für jemanden, der meinetwegen aus dem Nachbardorf kommt oder das sammelt.“ Eben darum hänge es auch immer von der Perspektive ab. „Und in diesem Fall ist es die Gemeindeperspektive im Verbund mit der Landeskirche, dass gesagt wurde, diese Bibel sei zu erhalten.“

Ganz schön in die Jahre gekommen: Ein Blick in den Buchinhalt, hier eine Illustration von Friedrich dem Weisen. © Privat

Dies ist inzwischen gelungen. In einem zweiten Schritt sollen Überlegungen folgen, wie das Buch nachher präsentiert werden soll. „Wir wollen sie ja nicht auf ewig wegschließen – darüber muss aber noch unser Kirchenvorstand beraten.“ Möglich wäre es etwa, das historische Schmuckstück dauerhaft in der Kirche auszustellen – bei einer offenen Kirche, die täglich besucht werden kann, ergibt das ja auch Sinn. „Dazu bräuchten wir aber erst mal eine abschließbare Vitrine, die zumindest gegen Vandalismus gesichert wäre“, betont Wauer-Höflich.

Auf dem Altar wird die Bibel, die in der Region wegen des betagten Alters tatsächlich ihresgleichen suchen dürfte, aber wohl nicht mehr einen festen Platz finden – dort liegt in der Regel schon das Gottesdienstbuch.