Edeka in Ahausen auf der Kippe

Von: Nina Baucke

„Ahausen braucht Fabisch“ steht auf dem Transparent. Das sollen die Bürger in den kommenden Monaten selbst unter Beweis stellen. © Baucke

Die Ahauser sind in Aufruhr: Der kleine Edeka-Laden in der Ortsmitte soll geschlossen werden. Doch die Dorfbewohner und der Bürgermeister geben die Hoffnung nicht auf – zumindest vorerst zu Recht: Denn Vermieter und Betreiber einigen sich auf einen befristeten Kompromiss.

Ahausen – Eine junge Frau mit Hund und Kinderwagen im Schlepptau legt ein Transparent auf den Pflastersteinen vor dem Edeka-Markt Fabisch aus. „Ahausen braucht Fabisch“ prangt in großen, roten Buchstaben darauf. Mehr als 100 Menschen stehen an diesem Freitagnachmittag auf dem kleinen Parkplatz zwischen Supermarkt, Autos und Hähnchengrill. Es ist eine ungewohnte Szenerie für das beschauliche Dorf Ahausen – die aber, zumindest vorerst, zu einem guten Ende für die Bewohner führt.

Denn irgendwie hat es ein wenig von Hollywood-Dramaturgie: Dominik Lerdon, der die Versammlung an diesem Freitag organisiert hatte, betont vor der Versammlung die Bedeutung der Nahversorgung in Form von Edeka-Märkten, wie die Fabisch-Filiale in Ahausen. Zeitgleich klingelt das Smartphone von Carsten Bahr, der sich als ein Miteigentümer des Gebäudes ebenfalls auf dem Parkplatz eingefunden hat. Olaf Fabisch ist am Telefon. Als er aufgelegt hat, stellt er sich in die Mitte der Versammlung: „Wir haben einen Kompromiss gefunden und uns auf die goldene Mitte geeinigt.“ Applaus von den Umstehenden, ein Happy End?

Dominik Lerdon macht auf die Lage aufmerksam. © Baucke

Nicht ganz, denn der Kompromiss bedeutet: Geschäftsinhaber Olaf Fabisch aus Rotenburg legt die für den 30. Juni angedachte Kündigung vorerst auf Eis – allerdings unter Vorbehalt. „Die Marktbilanz ist tiefrot“, sagt der Unternehmer gegenüber der Kreiszeitung. „Alle Kosten – für Energie, Personal und Beschaffung – haben sich extrem erhöht. Das belastet den Einzelhandel.“ Dennoch einigt sich Fabisch mit Bahr auf eine Mieterhöhung bis einschließlich 2025, allerdings inklusive eines Sonderkündigungsrechts: Zum 30. Juni zieht er erneut Bilanz, entspricht diese dann nicht den Erwartungen, droht dem Markt das Aus. „Die Wirtschaftlichkeit muss eine Rolle spielen“, betont Fabisch.

Vorschläge für Alternativen

Auch, wenn die Entscheidung lediglich aufgeschoben ist, zeigen sich die Beteiligten erleichtert. „Es war eine unglückliche Situation“, sagt Bürgermeister Rainer Henke (CDU), der sich ebenfalls an diesem Nachmittag vor dem Markt eingefunden hat. Viele E-Mails und Anrufe sind in den vergangenen Tagen bei ihm gelandet – nicht alle höflich „und viele auch mit Halbwissen und Gerüchten“. Sogar vor seiner Haustür standen bereits Anwohner, um mit ihm über die drohende Schließung zu sprechen. Erste Vorschläge für Alternativen kamen zur Sprache, etwa für ein Konzept, wie das des Dorfladens Bötersen. „Aber so etwas dauert sehr lange, da müssen sich auch Menschen finden, die das übernehmen und sich dort engagieren. Und man sieht an dem Beispiel in Bötersen, dass da sehr viel zu tun ist. Die Gemeinde kann sich da nicht davor spannen, ebenso wenig kann sie sich am Erhalt der Edeka-Filiale finanziell beteiligen. Das ist nicht möglich“, macht Henke klar.

Auch Ratsmitglieder sind vor Ort, in den vergangenen Tagen haben auch sie diskutiert und sind ebenfalls darauf angesprochen worden. „Wichtig ist, dass man miteinander redet und mit offenen Karten spielt“, sind sich Claus Kock (CDU) und Corinna Ader-Schumann (SPD), beide stellvertretende Bürgermeister, einig. Währenddessen kommen etliche Versammlungsteilnehmer aus dem Markt und gehen mit vollen Einkaufswagen, unterm Arm geklemmten Klopapierpaketen und Gummibärentüten an ihnen vorbei. „Von daher sind wir erst einmal sehr froh“, so die beiden Ratsmitglieder.

Der Kompromiss macht mich sehr glücklich, aber jetzt gilt es, mit den Füßen abzustimmen.

Denn der Bedarf ist da, davon ist Sprecher Lerdon überzeugt: „Wir haben uns hier im Dorf umgehört und festgestellt: Wir brauchen diesen Laden – jung wie alt.“ Kurze Wege seien wichtig, „aber genauso müssen regionale Unternehmen vor Ort unterstützt werden“.

Fabisch macht wiederum deutlich: „Ich bin in Vorleistung gegangen, jetzt sind die Bürger in Ahausen gefordert, um zu beweisen, dass sie den Markt in Ahausen auch wollen.“ Auch Henke betont: „Der Kompromiss macht mich sehr glücklich, aber jetzt gilt es, mit den Füßen abzustimmen.“ Und Bahr erklärt: „Herr Fabisch kann den Markt nicht einfach so für uns offenhalten. Die, die das am Ende entscheiden, sind die Ahauser.“