Tagesmutter aus Berufung: Kirsi Lindemann aus Sottrum betreibt eine eigene Kindertagespflegestelle

Von: Lars Warnecke

Kirsi Lindemann ist gerne Mutter. Aber sie ist auch mit Leidenschaft berufstätig – als Kindertagespflegperson. © Warnecke

Kirsi Lindemann ist Tagesmutter. Über zu wenig Arbeit kann sich die Sottrumerin nicht beklagen, seit sie vor acht Jahren anfing, Kinder im Alter von bis zu drei Jahren bei sich zu Hause zu betreuen.

Sottrum – Das eigene Haus voll mit Kindern zu haben, fröhliches Umhergewusele von morgens bis nachmittags – das kennt Kirsi Lindemann. Klar: Es ist ja auch ihr Job, für den die 41-Jährige so brennt, und damit gewöhnlicher Alltag für sie. Wobei: Was ist schon gewöhnlich in ihrer Tätigkeit als Tagesmutter, die seit Anfang 2015 mit „Momos Wiestekids“ in Sottrum eine eigene kleine Kindertagespflegestelle betreibt?

Tatsache ist: Bei bis zu fünf Mädchen und Jungen, die die staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin gleichzeitig betreut, alle sind sie nicht älter als drei, erlebt auch sie immer noch Überraschungen. Freudige, wohlgemerkt. Denn, sagt Lindemann, selbst Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter: So schnell könne sie nichts aus der Ruhe bringen. Wie sie es schafft, Familie und Beruf dermaßen geschmeidig unter einen Hut zu bringen und dabei noch völlig tiefenentspannt zu wirken? „Die Arbeit mit Kindern macht mir halt sehr viel Spaß – daraus ziehe ich meine Kraft“, sagt sie und lächelt dabei.

Kirsi Lindemann fühlt sich nicht nur im Beruf angekommen, sie ist es auch. Bevor sie sich zur Kindertagespflegeperson hat umschulen lassen – den Entschluss dazu fasste sie während ihrer ersten Schwangerschaft –, war sie als Angestellte in ganz unterschiedlichen Bereichen unterwegs – in Kitas etwa oder in Einrichtungen zur Erwachsenenbetreuung. Hundertprozentig zufrieden sei sie mit ihren früheren Arbeitgebern nie gewesen, blickt sie zurück. „Das ist heute anders, heute bin ich meine eigene Chefin.“

Und eine erfolgreiche obendrein, seien doch bis 2026 schon wieder alle verfügbaren Plätze bei ihr ausgebucht, berichtet die Sottrumerin. Das private, familiennahe Angebot, das sie als Alternative zu einer von kommunaler Hand verantworteten Kinderbetreuung versteht, hat sich offenbar unter vielen Eltern herumgesprochen. „Dabei mache ich selbst kaum Werbung – das funktioniert wirklich fast nur über Mundpropaganda.“ Gegenwärtig zähle sie sechs Verträge.

Was aber unterscheidet ihr Modell von dem eines klassischen Kindergartens, dass sich am Ende ein gewisser Elternanteil doch ganz bewusst für sie als Tagesmutter entscheidet? „Man geht eine komplett andere, viel intensivere Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ein“, erläutert Lindemann. Eine Partnerschaft, die aber nur im absoluten gegenseitigen Vertrauen funktionieren könne. Schließlich sei sie mit dem Nachwuchs in der Aufsicht allein, habe durch andere Kollegen keine unmittelbare permanente Kontrolle, wie es eben in einer größeren Einrichtung der Fall sei. Im Umkehrschluss, ist die 41-Jährige überzeugt, sei es für die Kinder definitiv von Vorteil, dass ihnen eine einzelne konstante Betreuungsperson zur Seite steht.

Wenngleich sie ihre Selbstständigkeit als Kindertagespflegeperson sichtlich genießt, die Regeln für das soziale Miteinander bis zu einem gewissen Grad selbst aufstellen kann – an den Bildungsplan und bestimmte Gesetze müsse sie sich natürlich trotzdem halten. „Außerdem habe ich mich mit den Eltern soweit abzustimmen, dass die das eben auch befürworten.“ Dazu finden zur Abklärung im Vorfeld ausführliche Gespräche mit den Erziehungsberechtigten statt.

Was beim Rundgang durch das Eigenheim der Familie Lindeman auffällt: Das komplette Erdgeschoss ist auf eine Kindergruppenbetreuung ausgerichtet: Es gibt ein geräumiges Spielzimmer, einen Ruheraum, ein Bad mit kindgerechten Sanitäranlagen. Und bei schönem Wetter lockt ein großer Garten mit Spieleburg und anderen Attraktionen ins Freie. Und im Obergeschoss? „Das ist und bleibt unser privater Bereich“, erzählt sie.

Umsonst ist das Betreuungsangebot selbstverständlich nicht. In der Regel verlangt die Tagesmutter einen Euro pro Kind und Stunde – plus eine tägliche Pauschale von 3,50 Euro für die Mittagsverpflegung. Das Essen kocht sie jeden Tag frisch – für ihre Tageskinder wie auch für den leiblichen Nachwuchs. Der Tag bei den „Wiestekids“ beginnt morgens um 7.30 Uhr und endet um 14.30 Uhr – danach, betont Lindemann, die übrigens auf Bundesebene als zweite Vorsitzende der Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen aktiv ist und sich zudem als Regionalgruppensprecherin engagiert, steht für sie die eigene Familie im Mittelpunkt. Dann holen die Mütter und Väter, mit denen sie prinzipiell per Du ist, ihre Lütten wieder ab, dann hat auch sie mal Feierabend.

VHS-Kurs: Erster Schritt zum Kindertagespfleger Wer ebenfalls Interesse hat, als Tagesmutter oder -vater zu arbeiten, muss zunächst einen Qualifizierungskurs in der Kindertagespflege absolvieren. Im Landkreis Rotenburg beginnt der nächste Lehrgang am Mittwoch, 30. August, in der Volkshochschule (VHS) Zeven. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 04281/9363-0 oder per E-Mail an info@vhs-zeven.de entgegen. Darüber hinaus steht das Familienservicebüro des Landkreises für weitere Informationen unter der Rufnummer 04261/9832941 zur Verfügung.

Heute ist es aber noch lange nicht soweit. Lisa, Henry, Till und Bove wollen miteinander spielen. Gerade haben sie sich elastische Schneckenbänder geschnappt. Was für ein Spaß, dieses Hin- und Hergezerre! Die Tagesmutter appelliert an ihre Schützlinge: „Alles, was ihr ausräumt, müsst ihr nachher auch wieder einräumen.“ Wie gesagt, gewisse Regeln gilt es im Hause einzuhalten.

Bald aber heißt es Abschied nehmen von dem quirligen Quartett: Alle wechseln sie nach den Sommerferien an einen Kindergarten. Statt ihrer kommen wieder neue Einjährige, die Lindemann im Normalfall zwei Jahre begleiten darf. Ob ihr die Trennung jedes Mal leichtfällt? „Überhaupt nicht!“, betont die Tagesmutter. „Schließlich waren sie zwei Jahre lang Teil meiner Familie – und sie bleiben es teilweise auch darüber hinaus.“