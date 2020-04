Für ein Kinderlachen

Hellwege – Zusammenhalt. Helfen. Gemeinsam. Es sind die Schlagwörter, die sich derzeit bei den meisten Menschen durch den Alltag ziehen. Die Corona-Krise ist schlimm, aber sie fördert auch in vielen Menschen die besten Seiten zutage. Das erlebt auch derzeit der Eichenhof in Hellwege. Die Familie um Susanne Heitmann, die den Hof führt – die nicht nur aus den eigentlichen Familienmitgliedern besteht, sondern in die auch die Mitarbeiter mit reinzählen, wie sie verrät – hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Allerdings nicht für sich selbst, obwohl auch sie ein wenig Hilfe in Zeiten der Corona-Pandemie gut gebrauchen könnten, wie sie zugeben. Sondern für die Patienten der Kinderklinik im Rotenburger Diakonieklinikum.

„Mein Bruder Niklas und ich haben festgestellt, dass es Menschen gibt, denen es derzeit sicherlich schlechter geht“, erklärt Heitmanns Sohn Jannis Niestädt im Gespräch mit der Kreiszeitung. Er betreut auch die Social-Media-Kanäle des Familienbetriebs. Also wollte die Familie ihre Reichweite, die sie dank des Eichenhofs hat, nutzen, um damit ein soziales und vor allem ein lokales Projekt zu unterstützen. Viele Stammgäste würden sich bei der Eichenhof-Familie erkundigen, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen – und erfahren so auch von dem Projekt. Durch einen Freund, der bei Coca Cola arbeitet, sind die Geschwister auf die Plattform betterplace.me aufmerksam geworden. Denn das Unternehmen unterstützt derzeit Kampagnen, indem es zu vielen „zehn Euro oder mehr“-Spenden weitere zehn Euro dazu gibt. „Ich habe dann direkt an das Krankenhaus gedacht“, meint Niestädt. Aufgekommen ist der Gedanke unter anderem durch die Berichte aus Italien, die überfüllten Krankenhäuser und den dortigen Ausnahmezustand. „Dann habe ich mich informiert, wie es hier vor Ort im Krankenhaus ist. Obwohl man oft etwas Negatives damit verbindet, durch eine Krankheit, haben wir uns dort immer wohlgefühlt, wenn wir hinmussten“, berichtet er aus eigener Erfahrung.

Gemeinsam mit Familie, Freunden und weiteren Unterstützern will die Eichenhof-Familie den Kindern in der Klinik ein Lächeln ins Gesicht zaubern, denn wie Niestädt im Gespräch mit Christine Janssen, Fundraiserin am Diakonieklinikum, erfahren hat, ist vielen von ihnen derzeit alles andere als nach Lachen zumute. „Es gibt einen Besucherstopp und dadurch die Regelung, dass nur ein Elternteil sein Kind besuchen darf, nicht mal beide zusammen. Viele sind in schlechter Stimmung, nicht abgelenkt durch Freunde und Familie. Sie sind derzeit nur ihrer Krankheit ausgesetzt.“

Von dem Geld, was sie über die Plattform einsammeln, möchte das Eichenhof-Team drei bis vier Tablets für die Kinder kaufen. Damit sollen diese sich in der Zeit ablenken und Kontakt zumindest auf diese Weise zu Freunden und Familie aufnehmen können. Auch die Klinikclowns, die aufgrund der Situation dort derzeit ebenfalls nicht unterwegs sein können, könnten auf diese Weise wieder für die jungen Patienten da sein, indem sie beispielsweise Videos für sie drehen. Das Geld, das beim Tabletkauf überbleibt, soll daher den Klinikclowns zugutekommen. „Wir möchten ihr Kinderlachen zurückholen“, erklärt Niestädt. „Da kann man nie was falsch machen.“ Es gebe zwar ein paar Tablets im Krankenhaus, allerdings nur wenige und nicht explizit in der Kinderklinik, um die jungen Patienten damit dauerhaft zu beschäftigen und für einige Zeit von ihren Sorgen und Ängsten abzulenken.

Einen positiven Nebeneffekt der Krise und vor allem der Aktion merkt auch die Familie selber trotz der Probleme, die Corona mit sich bringt: „Wir haben wieder gemerkt, wie gut wir hier zusammenhalten und wie viele uns unterstützen – und zugleich natürlich auch, wie sehr wir uns danach sehen, dass es wieder losgehen kann hier“, sagt Niestädt. Denn als das Thema Spendenaktion aufkam und sie gefragt hatten, wer sich daran beteiligen möchte, gab es sehr viel positives Feedback allein schon unter den Mitarbeitern. „In kürzester Zeit haben sich so viele gemeldet, die dabei sein wollten, das ist nicht selbstverständlich“, zeigt Niestädt sich dankbar. „Wir wissen, wie schwer es momentan für jeden ist und freuen uns über jede Unterstützung.“

Spendenaktion

Wer den Eichenhof bei seiner Aktion Kinderlachen unterstützen möchte, kann auf der Plattform www.betterplace.me nach der Kampagne „Zusammenhalt im Eichenhof – für Kinderlachen“ suchen. Dort hat Jannis Niestädt alle Informationen aufgeschrieben – auch Hintergrund-Infos zum Eichenhof.