Kita „Pusteblume“ in Sottrum: Ein Zuhause für Kinder seit 25 Jahren

Teilen

Kathrin Schwaan leitet die Kita „Pusteblume“ in Sottrum © Kreib

Der Kindergarten „Pusteblume“ in Sottrum feiert am Freitag, 15. September, seinen 25. Geburtstag. Beim Start vor einem Vierteljahrhundert hatten die Planer die Zukunft schon mitgedacht. Der spätere Anbau für die Krippengruppen war 2009 problemlos möglich.

Sottrum – Kathrin Schwaan ist mit einer Elternzeitunterbrechung so lange in der Kita „Pusteblume“, wie es diese Einrichtung schon gibt: 25 Jahre. „Meine ersten Kindergartenkinder schicken schon ihren eigenen Nachwuchs“, sagt die Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte in Sottrum. Der Geburtstag der Kita wird am Freitag, 15. September, gefeiert.

Als die ersten Kinder vor einem Vierteljahrhundert kamen, hatten die damaligen Planer schon weit im Voraus gedacht: Ein möglicher Anbau, der 2009 schließlich realisiert wurde, war schon mitgedacht worden. Zwei Krippengruppen sind zusätzlich entstanden. Fortan hatte die Kita – und das bis heute – vier Gruppen: zwei Elementar- und zwei Krippengruppen.

Der zweite Anbau ist gerade fertig

Erst kürzlich gab es Erweiterung Nummer zwei. In einem Anbau gibt es einen Schlafraum für die Jüngsten, einen Raum für Elterngespräche und einen Bereich, in den sich ältere Kinder zurückziehen können – für Projektarbeit, aber auch für eine kleine Pause vom mitunter turbulenten Gruppenalltag.

Bei der Planung des Kindergartens vor 25 Jahren wurde schon eine spätere Erweiterung berücksichtigt. © Kreib, Tom

Auf dem weitläufigen und dicht bewachsenen Außengelände sind an dem schönen Spätsommertag alle Gruppen in Aktion. Ein Mädchen möchte Trauben aus dem Naschgarten ernten, und die Erzieherin Gaby Engelken ist mit Nachwuchsgärtnern dabei, ein Hochbeet zu pflegen. Die verblühten Sonnenblumen müssen raus.

Empathie ist die Grundlage unserer Arbeit

Kita-Leiterin Schwaan freut sich darüber, dass ihre Einrichtung trotz des Problems des Fachkräftemangels freie Stellen relativ schnell wieder besetzen kann. 19 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Krippe und Kita, zwei Hauswirtschaftskräfte kommen hinzu. Das Team setze sich aus jungen und älteren, erfahrenen Kräften zusammen. „Und das ist gut so“, sagt die Leiterin der „Pusteblume“. Sie fügt aber hinzu: „Die Belastung in unserem Beruf ist größer geworden.“ Corona habe spürbare Folgen. Ein Beispiel aus der Arbeit sei die Eingewöhnung neuer Kinder. „Die dauert in manchen Fällen deutlich länger als früher.“ Kinder, die während des Lockdowns ihre damals sehr kleine Welt erobert haben, hätten deutlich weniger Kontakte und Eindrücke sammeln können. Eine größere Gruppe, in der Krippe sind das maximal 15 Kinder, könne dadurch schon überfordernd sein. Geduld und Einfühlungsvermögen sind gefragt. „Empathie ist die Grundlage unserer Arbeit“, so Schwaan.

Am Freitag, 15. September, wird ab 15.30 Uhr gefeiert

Der Kita-Leiterin ist es wichtig, dass sich die pädagogische Arbeit nicht an einem starren Konzept festhält. „Wir arbeiten bedürfnisorientiert“, sagt sie. In der Krippe gehe es zuerst darum, eine enge Bindung zu den Kindern aufzubauen. „Das ist enorm wichtig“, sagt die Kita-Leiterin. Es sei wichtig zu sehen, wo neue Schwerpunkte in der Arbeit gesetzt werden müssen, was sich in der pädagogischen Arbeit immer wieder verändern muss.

Durch einen Anbau entstand Platz für die Bibliothek. © Kreib, Tom

In der „Pusteblume“ werden Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr begleitet. „Wir müssen uns daher alle bewusst machen, welchen Stellenwert diese Einrichtung für die Kinder hat.“ Die Kita sei schon so etwas wie eine Zweitfamilie im Leben der Kinder.

Für die Zukunft nach den ersten 25 Jahren wünscht sich Kathrin Schwaan andere Rahmenbedingungen, die von der Politik gemacht werden. Kleinere Gruppen stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste. Am Freitag, 15. September, wird das Jubiläum der Kita „Pusteblume“ an der Schubertstraße 8 in Sottrum in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr gefeiert. Ehemalige Mitarbeiter oder frühere Kita-Kinder seien herzlich eingeladen, sagt Schwaan.