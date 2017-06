Kinderbetreuung nach Maß

Sottrumer FDP-Fraktion möchte mehr Flexibilität

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Die FDP-Fraktion im Sottrumer Gemeinderat will die Betreuungsstrukturen in den Kindertagesstätten und -krippen in der Wieste-Gemeinde reformieren. Das Ziel: mehr Flexibilität für Eltern und einen ausgeglichenen Gebührenanteil zwischen Gering- und Vielverdienern. Dazu hat sie bereits eine konkrete Idee ausgearbeitet – zumindest als Diskussionsgrundlage, so die beiden Ratsherren Jan-Christoph Oetjen und Andreas Zack.