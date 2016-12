Kinder stehen im Regen

Reeßums Haltestelle soll weiter nach Sottrum rücken / Bürgersteig zu schmal / Bushäuschen fehlt

+ Auf dem Bürgersteig haben die Kinder, die von Reeßum mit dem Schulbus in Richtung Sottrum fahren, nur wenig Platz. - Fotos: ho

Reessum - Von Antje Holsten-Körner. Wie sich die Zeiten ändern. Während es vor einigen Jahrzehnten noch in fast jedem Ort eine Schule gab, sind heute in der Samtgemeinde Sottrum nur noch Sottrum, Bötersen, Horstedt und Ahausen Standorte für Grundschulen. So ist es für viele Abc-Schützen schon selbstverständlich, mit dem Bus zur Schule zur fahren. Doch die Situation vor Ort ist nicht immer optimal.

So ist die Reeßumer Bushaltestelle bereits seit Jahren immer wieder ein Thema, denn an der Kreisstraße Richtung Sottrum, wo morgens der Berufsverkehr fließt, befindet sich nur ein knapp 1,2 Meter breiter Bürgersteig. Außerdem fehlt ein Wartehäuschen, um die Mädchen und Jungen vor Regen zu schützen.

Ein weiteres Problem ist hausgemacht: Es gibt Eltern, die ihre Kinder mittags mit dem Auto direkt von der Bushaltestelle abholen und so dicht mit ihrem Fahrzeug am Haltepunkt stehen, dass alles noch unübersichtlicher wird. „Es ist eine Katastrophe“, ist Sabrina Wahlers entsetzt.

Die Mutter der elfjährigen Nele wurde erst richtig auf die Probleme aufmerksam, als ihre Tochter zum Sottrumer Gymnasium gewechselt war. „Vorher hatte ich in der Grundschule viel an den Hacken“, berichtet die Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte, die sich neben ihrer eigenen Berufstätigkeit im Elternrat und Schulvorstand engagiert. So hat sie erheblichen Anteil daran, dass die Horstedter Löwenzahngrundschule inzwischen über eine Feuertreppe verfügt. „Nele erzählte, dass nicht nur sie nass wird, sondern die Lehrer sie dafür tadeln, wenn die Mappen feucht sind“, sagt Wahlers, die seit der Kommunalwahl einen Sitz im Reeßumer Gemeinderat inne hat.

Zwar könnte ein Regenschirm Abhilfe schaffen, so die 36-Jährige, doch durch die Vielzahl der Dinge, die die Schüler eh schon mitzunehmen haben, und den fehlenden Sitzplatz – zur ersten Stunde ist der Bus bei der Ankunft in Reeßum bereits voll besetzt –, wäre ein Schirm hinderlich.

Viel mehr Sorgen macht sich Sabrina Wahlers jedoch um die Verkehrssituation. Da Abhilfe am jetzigen Standort kaum möglich ist, gab es in der Vergangenheit bereits Anfragen auf eine Verlegung des Haltepunktes in Richtung Sottrum. „Bei unserem Vorschlag, die Bushaltestelle in Höhe der Straße ‚Am Brink‘ einzurichten, hieß es, dass es wegen der dort untergebrachten Pumpstation nicht gehen würde“, erinnert sich die 36-Jährige.

Viele Vorschläge für einen Standort

Auch dem Vorschlag für einen anderen Platz im Ort wurde bei einer Sitzung des Reeßumer Gemeinderates keine Chancen eingeräumt. „Uns wurde gesagt, dass der Gelenkbus die Kurven im Dorf nicht nehmen kann“, erinnert sie sich.

Damit wollte sich Sabrina Wahlers jedoch nicht zufriedengeben und wagt jetzt mit Unterstützung vieler Eltern einen neuen Anlauf. Dazu hat sie sich nicht nur mehrmals die Situation an der Bushaltestelle angesehen, sondern auch bereits viele Gespräche geführt. „Wir müssen klären, ob sich die Insel in Höhe der Straße ‚Am Brink“ wirklich nicht eignet“, erklärt sie.

Eine weitere Möglichkeit wäre eine Haltestelle an der Straße „Am Fuhrenkamp“ in Höhe der jetzigen Einfahrt zum Kindergarten. Dort steht mit drei Metern Seitenraum deutlich mehr Platz als bei der jetzigen Haltestelle zur Verfügung, doch dieser reicht ohne Grundstückzukauf für ein Wartehaus kaum aus. Ob ein Teilstück der Wiese allerdings zum Verkauf steht, wurde noch nicht geklärt. „Es wäre ideal dort“, meint Sabrina Wahlers.

Allerdings gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die in der Vergangenheit noch gar nicht zur Diskussion stand. „Es ist der ehemalige Containerplatz am Anfang der Otterstedter Straße, der der Gemeinde gehört“, sagt Wahlers. Von einem Busfahrer hat sie nämlich erfahren, dass der große Bus doch problemlos die Straßen im Ort passieren kann und somit das rund 250 Quadratmeter große Gelände als Haltestelle geeignet ist. „Ich habe mit dem Landkreis telefoniert und mir den Ablauf für die Verlegung der Bushaltestelle erklären lassen“, so die engagierte Mutter.

Das Prozedere hört sich unkompliziert an: Der Bürgermeister stellt einen Antrag auf Verlegung beim Straßenverkehrsamt des Landkreises. „Der Polizist Christoph Steinke erklärte mir, dass wir uns um die Einladung der Polizei nicht kümmern müssen, sondern, da es sich um eine Kreisstraße handelt, die Straßenmeisterei und der Landkreis beteiligt werden“, berichtet Wahlers, die sich über die schnellen Antworten der Beteiligten freut. Und weiter: „Die Einladung der Polizei erfolgt dann durch die Straßenverkehrsbehörde.“

Bevor allerdings ein Antrag gestellt werden kann, ist der Beschluss des Rates der Gemeinde Reeßum erforderlich. Über die Recherchen wird Sabrina Wahlers bei der nächsten Ratssitzung, wie auf der Sitzung Mitte Dezember besprochen, offiziell berichten. Vielleicht ist ja schon am 7. Januar Zeit, damit sich die Ratsmitglieder vor Ort ein Bild machen können, denn an diesem Tag ist der Rat unterwegs, um die Friedhöfe in Augenschein zu nehmen. Über das Engagement von Sabrina Wahlers freut sich Reeßums Bürgermeister Marco Körner: „So haben wir konkrete Vorschläge vorliegen, über die wir beraten können.“