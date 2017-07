Mal Geschick, mal Teamleistung

Ferienprogramm bei der Bötersener Jugendfeuerwehr

+ © dau Die Bötersener Kinder durften unter anderem ein simuliertes Feuer löschen. © dau

Bötersen - Das Kinderferienprogramm der Samtgemeinde Sottrum ist eine feste Institution, wenn es darum geht, die Ferien interessant und spannend zu gestalten. In diesem Jahr hat erstmalig die Jugendfeuerwehr Bötersen daran teilgenommen. „Für uns eine willkommene Gelegenheit, den Kindern zu zeigen, was wir alles so machen“, erklärte Jugendwart Joschka Beining.