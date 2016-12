9,6 Kilometer ins Glück

Matthias Daus fährt mit dem Rad zur Arbeit und berichtet von Erfolgen und anfänglichen Problemen

+ „Auch wenn es schwer fällt, ich lasse mich nicht unterkriegen“, sagt Matthias Daus und fährt mit dem Rad zur Arbeit. - Foto: Daus

Bötersen - Von Matthias Daus. Wenn man die Farbe seiner Schuhe nicht mehr erkennt, weil der Blick darauf von dem eigenen Bauch versperrt ist, dann weiß man, es wird Zeit, den guten Vorsatz vom Neujahr, mehr Sport oder überhaupt irgendeinen Sport zu treiben, in die Tat umzusetzen. Besonders, wenn man in einem Alter ist, wo der Stoffwechsel eine andere Bedeutung bekommt, als sich neue Bekleidung zu kaufen.

Am sinnvollsten, so raten Mediziner, ist eine Ausdauersportart, also Laufen, Schwimmen oder Radfahren. Schwimmen fällt dabei bei mir sozusagen ins Wasser. Ich bin der Inbegriff einer Bleiente. Während andere auf dem Wasser gleiten, muss ich permanent dagegen arbeiten, dass mein Körper wie ein Stein zu Boden sinkt. Nach 50 Metern bin ich dermaßen erschöpft, dass ich nur mit einer ausgedehnten Nahrungsaufnahme an einem Kollaps vorbeikomme.

Laufen oder Joggen habe ich früher betrieben, aber mein Arzt sagt, es wäre für meine Gelenke nicht gerade förderlich. Bleibt also noch das Radfahren. Doch mal Hand aufs Herz, wenn es nach Feierabend einen Zweikampf zwischen dem Sofa und dem Fahrrad gibt, ist das ein ungleicher Kampf, denn der innere Schweinehund, der es sich schon auf dem Möbelstück gemütlich gemacht hat, lockt mit den eindeutig besseren Argumenten.

Da kommt mir die zündende Idee. Warum nicht einfach das Nützliche mit dem Unangenehmen verbinden und mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das ergibt eine Strecke von 9,6 Kilometern und mein Smartphone sagt, dass ich diese in 29 Minuten zurücklege. Das klingt doch machbar.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Ich bewege mich an der frischen Luft und spare noch Sprit dabei, weil ich mein Auto zu Hause lassen kann. Außerdem schone ich die Umwelt und vermeide Lärm (bis auf das Schnaufen und Stöhnen). Wenn das nur jeder machen würde, denke ich und ein imaginärer Heiligenschein schwebt über mir. Ich bin begeistert und beschließe, sofort damit zu beginnen.

Okay, am eigentlich ersten Tag regnet es in Strömen und so weit geht mein Ehrgeiz dann doch nicht. Am Tag danach ist es zu windig, dann zu warm, oder zu kalt. Die Liste der Ausreden wird länger und länger.

Schließlich aber fasse ich mir doch ein Herz und schwinge mich auf meinen Drahtesel. 9,6 Kilometer, das letzte Mal, dass ich eine derart lange Strecke gefahren bin, war am Vatertag, aber das waren andere Voraussetzungen. Die Hinfahrt verläuft erstaunlich gut. Nur dass ich bei meiner Ankunft aus jeder erdenklichen Pore schwitze, trübt den guten Gesamteindruck.

Was ich sofort feststelle ist, dass ich mich bereits am frühen Morgen viel frischer fühle und ich beschließe, dass ich fortan immer mit dem Rad kommen möchte. Ein Entschluss, den ich abends allerdings wieder überdenke, denn die Rückfahrt nach einem langen Arbeitstag fällt mir deutlich schwerer.

Der von mir erwartete Muskelkater lässt allerdings auf sich warten. Erst am zweiten Tag nach meiner Premiere überfällt er mich blitzartig. Es gibt anscheinend Regionen an meinen Beinen mit Muskeln, die ich nicht kenne. Das zumindest vermute ich aufgrund der Schmerzen, die mich peinigen. Aber, und das ist das große Geheimnis bei dieser Sache, man sollte dem Ganzen etwas Zeit geben, denn aus einem lahmen Maultier wird nicht über Nacht ein Rennpferd.

Also gebe ich nicht auf und fahre nun häufiger mit dem Fahrrad zur Arbeit und nach den ersten drei- bis fünfhundert Kilometern – es ist erstaunlich, wie schnell eine solche Zahl zusammenkommt – habe ich nicht nur eine gewisse Routine entwickelt, sondern auch konditionell eine gute Entwicklung genommen.

Die Frage nach dem richtigen Sattel

Ein gutes Fahrrad, am besten mit Gangschaltung, ist dabei ebenso wichtig, wie ein ausreichender Reifendruck. Und dann ist da noch die Sache mit dem Sattel. Welches ist der Richtige? Eine äußerst schwierige Frage. Eher das harte schmale Modell, oder doch lieber das gemütliche Fahrradsofa? Das muss jeder für sich entscheiden und erst dann, wenn man länger als nur fünf Minuten darauf sitzt, zeigt sich, ob die Wahl gut gewesen ist. Ich entscheide mich für schmal und hart. Weich und breit bin ich schließlich schon selbst. Bis heute bin ich mir nicht sicher, ob es die richtige Wahl gewesen ist.

Meine Strecke ist eigentlich recht anfängerfreundlich, bis auf zwei Hindernisse. Eine Autobahnbrücke und einen langen Anstieg im Gelände, den ich liebevoll meine Bergetappe nenne. Ein kleiner Anstieg für die Menschheit, eine große Herausforderung für mich. Während ich morgens noch mit beängstigender Geschwindigkeit abwärts rausche, habe ich auf manchem Rückweg meine liebe Not mit dieser geografischen Besonderheit. Aber es führt kein Weg daran vorbei, zumindest keiner, der sinnvoll wäre. Ich muss dort hoch und das Rad schieben kommt nicht in Frage. Zumindest nicht, wenn es jemand sehen könnte. Ich schaffe es jedes mal und beglückwünsche mich dann auch regelmäßig lautstark.

Der nach dieser Anstrengung fehlende Sauerstoff lässt mich zuweilen sonderbar erscheinen. Insgesamt vermeide ich übertriebenen Ehrgeiz; eine wichtige Grundregel. Wer sich zurückhalten kann und nicht permanent versucht, seine Fahrzeiten zu unterbieten, dem eröffnet sich nebenbei noch eine Form von Gelassenheit, die die Hektik des Alltags in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Noch eine positive Begleiterscheinung. Das hört sich jetzt alles perfekt an, aber es verläuft nicht immer alles glatt. An manchen Tagen bin ich einfach schlapper. An anderen ist es egal in welche Richtung ich fahre, der Wind kommt immer von vorne. Und auch die beste Verfassung mit den besten Rahmenbedingungen schützt nicht vor Rückschlägen. So wie an jenem Tag, als ich mich besonders gut fühlte und in enormen Tempo durch ein Dorf fuhr. Hinter mir schellte eine Fahrradklingel. Wahrscheinlich eines dieser E-Bikes. Wer sonst sollte mich hier und heute überholen können, pfeilschnell wie ich war. Ein erneutes Klingeln und ich fuhr weiter rechts, damit der elektrisch unterstützte Verkehrsrowdy an mir vorbei hetzen konnte. Zu meiner Überraschung handelte es sich bei dem Drängler um ein kleines Mädchen mit lustigen Zöpfen, das mit einem frechen Grinsen und einer unfassbaren Selbstverständlichkeit auf seinem klapprigen 24 Zoll Fahrrad an mir vorbeizog. Man könnte auch sagen, sie hat mich stehen gelassen. Mich! Der ich mit Schallgeschwindigkeit unterwegs war.

Die Physik setzt sich durch

Ich gestehe, dass ich dabei schon ein wenig verzweifelt war. Einzig die Physik, die besagte, dass das kleine Mädchen einen wesentlich geringeren Luftwiderstand haben musste, und nur deshalb so ein irres Tempo haben konnte, hinderte mich daran, mein Rad in den nächstbesten Graben zu werfen und fortan wieder mit dem Auto zu fahren.

Was mich allerdings immer etwas zurückwirft, ist die dunklere Jahreszeit. Da fahre ich eher selten. Dabei sind es gar nicht so sehr die zurückgegangenen Temperaturen, schließlich wird mir immer warm beim Fahren. Nein, es ist mehr die Dunkelheit, die mir jeden Blick auf die Landschaft verwehrt, was alles etwas trostlos erscheinen lässt. Aber auch diese Hürde möchte ich noch nehmen. Schließlich muss man sich auch immer wieder neue Ziele setzen. Und es ist ja auch für einen guten Zweck.