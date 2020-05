Keine weitere Verschwenkung

Horstedter Ortsrat lehnt Wunsch nach zusätzlichem Umbau der Kreisstraße ab

+ Der Kreisel in der Horstedter Ortsmitte, der im Zuge der Baumaßnahme an der K201 entstand, ist fertig. Foto: Holsten-Körner

Horstedt - Von Antje Holsten-körner. Die Enttäuschung stand Jürgen Schlobohm ins Gesicht geschrieben. Viel Zeit hatte der 72-Jährige investiert, um den Wunsch der Anlieger nach einer zusätzlichen Verschwenkung am Ortsausgang von Horstedt in Richtung Taaken beim Ausbau der Kreisstraße 201 Realität werden zu lassen. Doch der von Schlobohm und anderen Bürgern gestellte Antrag, den Landkreis als Träger der Maßnahme um eine Änderung zu bitten, wurde bei der Sitzung des Horstedter Gemeinderates am Montagabend bei einer Enthaltung abgelehnt.