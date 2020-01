Kein Kräutertag 2020

Horstedt – Einen Kräutertag wird es in diesem Jahr nicht geben. Das der Verein Kräuterregion Wiesteniederung während der Jahreshauptversammlung beschlossen. Als ausschlaggebend gibt Dieter Szczesny die Großbaustelle im Ort an. Die wird noch im gesamten Jahr für Behinderungen sorgen, und das hätte auch Auswirkungen auf eine Großveranstaltung wie den Kräutertag.

Klar geworden ist das der Vereinsführung nach Gesprächen in den vergangenen Wochen mit beteiligten Akteuren wie dem Bürgermeister, der Feuerwehr und dem Ordnungsamt. So würden wegen der Bauarbeiten vorgeschriebene Parkplätze nicht zur Verfügung stehen. Auch der Standaufbau würde deutlich erschwert, schließlich sind die Nebenstraßen teilweise jetzt schon beschädigt. „Auch Rettungswagen dürften es dann schwer haben, um bei Unfällen rechtzeitig vor Ort zu sein“, führt der Verein einen weiteren Grund an. Da er in der Haftung stehe, wolle er kein unnötiges Risiko eingehen. Geprüft hat der Verein, erläutert Szczesny, auch andere Standorte. Denkbar sei etwa der Bereich beim Stapeler Kräuterfeld. Allerdings sei der Aufwand bei einer Verlegung zu groß. „Wir brauchen auch eine gewisse Infrastruktur“, sagt Szczesny und nennt die Stromversorgung vor Ort als einen Faktor. Daher werde man nicht ausweichen.

Allerdings hat sich die Vereinsführung schon entschieden, dass die Veranstaltung im kommenden Jahr wieder fest eingeplant ist. Dann wird der mittlerweile 19. Kräutertag stattfinden. Einige Ideen und Vorschläge gibt es schon, sagt Szczesny, wobei die konkrete Planung noch nicht begonnen habe. Zuversichtlich sei er hingegen, was die Aussteller angeht. Zwar müssten diese nun umplanen. Allerdings seien viele schon lange dabei, und es gebe auch eine Warteliste.

Dass eine Ausrichtung des Kräutertags in diesem Jahr auf der Kippe steht, stand schon länger zur Debatte. Bisher ging es aber darum, ob der Vorstand wieder vollständig besetzt werden und somit die Organisation stemmen kann. Der bisherige Vorsitzende Dieter Szczesny hatte bereits Anfang 2019 im Verein angekündigt, seine Vorstandsarbeit zu beenden. Im Ehrenamt kürzertreten wolle er, weil er beruflich und privat mehr gefordert werde. Daher stand für ihn auch nicht zur Debatte, den angekündigten Rückzug aus der Vereinsführung um ein Jahr zu verschieben. Doch für den Vorstandsposten konnte zunächst kein Nachfolger gefunden werden. Mit der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Elisabeth Blohm ist nun ein langjähriges Vereinsmitglied auf diesen Posten gerückt, berichtet der bisherige Vorsitzende. Die Standplanung, die bislang Inge Bahrenburg übernommen hat, wird nun die neue Stellvertreterin Susanne Lohmann übernehmen. „Das ist auch durchaus eine umfangreiche Aufgabe“, meint Szczesny. Der Verein regle die Standortvergabe individuell, zumal sich die Gegebenheiten vor Ort von Jahr zu Jahr ein wenig veränderten.

Szczesny selbst möchte den Vorstand in der nächsten Zeit weiter unterstützen und in die Aufgaben einarbeiten. „Ich bin nicht weg vom Fenster“, sagt er. Es gebe eine Art Kräutertag-Masterplan, den er weitergeben werde. Für die Wiederauflage 2021 stehe er dann auch noch als Ansprechpartner zur Verfügung.

Vorstandswahlen

Da Dieter Szczesny sich bereits vor einiger Zeit entschieden hatte, seine Ämter im Vorstand abzugeben, galt es während der Jahreshauptversammlung des Vereins, einen neuen Vorsitzenden sowie Kassenprüfer zu wählen. Neue Vorsitzende ist Elisabeth Blohm (Horstedt) und als Kassenwart stellte sich Hans Peter Cordes aus Mulmshorn zur Wahl. Beide wurden einstimmig gewählt. Ihren Posten abgegeben haben auch die langjährige Standplanerin und Arbeitsgemeinschaftsvorsitzende Inge Bahrenburg und Jochen Corleis. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Susanne Lohmann, die mit Jutta Vogelsang in die Arbeitsgemeinschaft (AG) gewählt wurde. Neue Kassenprüfer sind Michael Schröck und Klaus Dreyer (alle einstimmig). Das teilt der Verein in einem Bericht mit.