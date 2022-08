Doppelte Premiere: Karla Lohmeyer ist erste Stadtplanerin der Samtgemeinde Sottrum

Von: Nina Baucke

Teilen

Karla Lohmeyer freut sich über die Möglichkeit, als Stadtplanerin Konzepte jetzt auch umzusetzen. © Baucke

Sie ist die erste in ihrem Job: Karla Lohmeyer arbeitet seit gut drei Monaten als Stadtplanerin bei der Samtgemeinde Sottrum. Für die 32-Jährige wiederum ist die Anstellung im Wiesteort ein Seitenwechsel, zuvor hatte sie eineinhalb Jahre für ein Planungsbüro gearbeitet.

Sottrum – „Das war auf einmal so ein Moment: Ich nehme meinen Hund und meinen Koffer und schaue einfach mal“, erinnert sich Karla Lohmeyer an den Auslöser für ihre deutschlandweite Stellensuche, die in diesem Frühjahr in Sottrum endete. Seit gut drei Monaten lebt die 32-Jährige mit Labradormischling Memphis im Wiesteort, und ebenso lange arbeitet sie bei der Samtgemeinde – als erste Stadtplanerin in der Geschichte der Kommune.

Es ist eine Premiere für beide Seiten: für die Samtgemeinde, die zum ersten Mal einen solchen Posten besetzt, aber auch für Lohmeyer, die zuvor eineinhalb Jahre in einem Planungsbüro gearbeitet hatte, und mit ihrer Anstellung in Sottrum nun sozusagen die Seiten wechselt. „Ich wollte einfach raus aus der freien Wirtschaft und für eine Gemeinde arbeiten“, sagt Lohmeyer. Für sie hat die doppelte Premiere einen positiven Effekt: „Es gibt keine festgefahrenen Strukturen, weder bei mir noch bei der Samtgemeinde.“

Es gibt keine festgefahrenen Strukturen, weder bei mir noch bei der Samtgemeinde.

Bereits vor dem Vorstellungsgespräch hat sie sich mit dem Maßnahmenkatalog Sottrum 2030 beschäftigt. „Konzepte wie dieses haben wir als Planungsbüro ja erstellt. Dann hieß es von unserer Seite nur noch in Richtung der Gemeinde: Alles klar, viel Erfolg bei der Umsetzung!“, beschreibt sie. „Und viele dieser Konzepte verschwinden dann in der Schublade. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, so ein Projekt zu begleiten.“

Mehrere ihrer Freunde arbeiten mittlerweile ebenfalls im Öffentlichen Dienst, aber eher in Bauämtern größerer Städte. „Die haben einen Bauantrag nach dem anderen auf dem Tisch. Aber so eine Fließbandarbeit macht irgendwann betriebsblind.“ Dagegen genießt sie die Mischung an Themen, mit der sie es so zu tun hat. Vor allem die Wohnungsfrage ist aus ihrer Sicht dabei ein großer Block, „ein typisch ländliches Problem“, wie sie sagt. Aber auch der Fokus, der seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine auf den erneuerbaren Energien liegt, spielt eine besondere Rolle, ebenso wie die Stellplatzrichtlinie und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV). „Die Grundpfeiler mit dem Bahnhof und dem Bürgerbus sind da, aber auch die Gewerbegebiete müssen noch besser angebunden werden.“ Sie selbst ist in Sottrum vor allem mit dem Fahrrad unterwegs und hat sich mittlerweile beim Carsharing der Bürgerenergiegenossenschaft angemeldet, „wenn ich mal nach Rotenburg muss. Und nach Bremen geht es mit dem Zug.“

Umgebung mitgestalten

Das bedeutet für sie derzeit vor allem, in laufende Prozesse einzusteigen, wie zum Beispiel die Edeka-Vergrößerung. „Ich bin ja nicht einfach hier gelandet, wo vorher nichts passiert wäre.“ Aber auch die Kollegen sind dabei eine große Hilfe: „Vor allem Eckhard Behrens als Bauamtsleiter ist da mein erster Ansprechpartner.“ Was aus ihrer Sicht sehr angenehm ist, ist die Offene-Tür-Politik im Sottrumer Rathaus. „Keiner schickt mich einfach weg, wenn ich mal eine Frage habe. Daran zeigt sich, dass ein guter Job auch immer von tollen Kollegen lebt.“ Mittlerweile hat sie sich auch in das eingefuchst, was Gemeinde und Politik von ihr als Stadtplanerin erwarten, und ist überzeugt, dass dementsprechend auch die Arbeitsstruktur wachsen wird.

Sottrum selbst hat sie mittlerweile gut kennengelernt, vor allem dank der Runden mit Hund Memphis. Eine große Umstellung war der Umzug allerdings nicht: „Ich habe auch schon vorher in Orten gewohnt, die ungefähr so groß wie Sottrum sind.“ Gebürtig kommt sie aus Ostwestfalen, wo sie 2016 an der Hochschule in Detmold Stadtplanung studiert hatte. Es war ihr zweites Studium, zuvor hatte sie bereits Linguistik und Religionswissenschaften studiert, „aber das war am Ende fast reines Textlesen und nicht mehr meins. Ich wollte es anderes machen“, sagt Lohmeyer. „Und Stadtplanung ist dabei die Möglichkeit, die Umgebung, in der wir leben, mitzugestalten.“ Ein Beispiel sind für sie Bäume: „Viele Städte sind sehr grau und zubetoniert. Als Stadtplanerin lässt sich das mit Blick auf mehr Grün ganz anders lenken.“ Die Begeisterung für Sprachen ist trotzdem geblieben, mittlerweile hat sie Chinesisch, Japanisch und Russisch auf ihrer Liste, „aktuell lerne ich Dänisch“, erklärt sie. Lohmeyer ist überzeugt: „Hierher zu gehen war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich finde es hier schön, und auch, wenn ich wenn ich jetzt nichts Schlimmes vorher erwartet hatte: Sottrum hat mich absolut positiv überrascht.“