Kläranlage in Sottrum: Siedlungsentwicklung lässt Kapazität bis 17 000 Einwohner zu

Von: Lars Warnecke

Noch besteht kein Handlungsbedarf. Die Kläranlage wird in absehbarer Zeit bis 2030 nicht an ihre Kapazitätsgrenze stoßen. © Warnecke

Gute Nachrichten aus dem Planungsausschuss der Samtgemeinde Sottrum: Bis 2030 besteht auf der Kläranlage im Wieste-Ort kein Handlungsbedarf, die Reinigungskapazitäten auszubauen.

Sottrum – Sie läuft wie geschmiert – die Kläranlage der Samtgemeinde Sottrum. Und das seit ihrer Inbetriebnahme schon im 45. Jahr. Viel ist in der Vergangenheit in der zentralen Einrichtung modernisiert und erweitert worden, etwa durch den Einbau neuer Aggregate. Denn klar: Durch die gemeindliche Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete ist parallel dazu auch das Schmutzwasseraufkommen stetig gestiegen.

Dem musste natürlich Rechnung mit investiven Maßnahmen getragen werden. Aber wo steht die Kommune mit ihrer Anlage heute? Wo gibt es womöglich Schwachpunkte? Und wo muss die Samtgemeinde nachjustieren? Fragen, die die Samtgemeinde-Verwaltung gerne beantwortet wissen möchte und dafür eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat.

Deren vorläufige Ergebnisse präsentierte Marnie Rudorffer vom zuständigen Ingenieurbüro Niederelbe am Donnerstag im Planungsausschuss. Vorweg, das geht aus der Studie hervor: Die Kläranlage, die Berechnungen zufolge ursprünglich mal auf 14 600 Einwohner ausgelegt war, wird in absehbarer Zeit nicht an ihre Kapazitätsgrenze stoßen. Akuter Handlungsbedarf besteht also nicht. „Dabei haben wir schon gedacht, sie könne bei 15 000, die wir jetzt schon haben, gar nicht mehr richtig funktionieren“, merkte Bauamtsleiter Eckhard Behrens an.

Tatsächlich, erklärte Rudorffer, stamme der Wert, auf dem die Anlage ausgelegt war, aus dem Jahre 1993. „Bisher gab es aber durch die Modernisierungsmaßnahmen, die über die Jahre hinweg gemacht wurden, vor allem bei der Belüftung, keine Probleme – die damalige Auslegung ist ja auf einem anderen technischen Stand gemacht worden, die Reinigungsleistung hat sich aber verbessert.“

Was die tatsächliche Belastung der Anlage betrifft, die basierend auf diversen Daten über ein spezielles Berechnungsprogramm ermittelt wird, dem sich das Büro bedient, können indes noch keine finalen Aussagen getroffen werden. „Theoretisch sind wir auf einen Wert von 15 200 Einwohnern gekommen – den Gewerbebereich mit eingeschlossen“, so die Planerin. Das ist die aktuelle Zahl – und wie sieht es unter Berücksichtigung der in Sottrum noch zu erschließenden Baugebiete in Zukunft aus? Auch dazu gab Rudorffer Auskunft: „Sollten bis 2023 265 Bauplätze mit jeweils vier Personen angeschlossen werden, hätten wie eine voraussichtliche Auslegung von 16 260.“ Selbst angesichts einer solchen Siedlungsentwicklung seien dann aber noch Kapazitäten vorhanden – „theoretisch sind noch Entwicklungen bis zu 17 000 Einwohner möglich, diese Zahl steht aber noch nicht ganz fest, weil uns noch einige Parameter fehlen.“

Final erstellt werden könne die Machbarkeitsstudie ihrer Auskunft nach erst nach Abschluss sämtlicher Untersuchungen, die auch Lastfälle bei unterschiedlichen Belastungstemperaturen sowie Belastungsspitzen mit einschließen würden. „Und je nachdem, was sich zeigt, werden wir auch noch Optimierungsvorschläge unterbreiten mit entsprechender Kostenschätzung.“

Ein Thema, welches schon präsent ist: Zur Beseitigung von Mikroplastik, Hormone und Medikamentenrückständen, die über das Abwasser in der Kläranlage auflaufen, besteht die Möglichkeit für ein zusätzliches Reinigungsverfahren, der sogenannten vierten Stufe. Ebenfalls, so die Planerin, müsse davon ausgegangen werden, dass es in Zukunft im Bereich der Mess- und Steuerungstechnik weiteren Modernisierungsbedarf geben wird. Ob man denn irgendwann gezwungen sei, auf der Anlage eine vierte Stufe einzurichten, wollte Grünen-Ratsherr Ulrich Ebert wissen. „Das kommt irgendwann, in größeren Städten wird es schon gemacht“, erwiderte Marnie Rudorffer. „Wasser ist ein wichtiges Gut, die Technik, um es zu reinigen, ist vorhanden.“.

Auch Hans-Jürgen Brandt (SPD) hatte noch eine Nachfrage: Ab wann sich die Samtgemeinde denn konkret auf den Weg machen müsse, die Kapazitäten auszubauen? Dazu betonte die Planerin einmal mehr: „Bis 2030 ist alles in Ordnung.“

Sobald die Machbarkeitsstudie fertig ist, will sich der Fachausschuss dem Thema erneut widmen.