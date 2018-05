Kampf ums Storchennest

Haben sich bei Kaisers in Hellwege am Rande der Wümme-Niederung „eingenistet“: Storchenpaar Donald und Melania. - Fotos: Bonath

Hellwege - Von Wieland Bonath. Ein kleines „Drama“ im Storchenhorst der Gastwirtsfamilie Kaiser am Rande von Hellwege, gleich neben der Wümme-Niederung: Nach heftigen Kämpfen mussten die Störche Barbara und Berni ihr Nest räumen und den neuen „Hausherren“ Donald und Melania das Nest überlassen. Störche können rabiat und erbarmungslos sein: Barbaras und Bernis Nachwuchs, ein Trio von kürzlich geschlüpften Jungstörchen, warfen die beiden Neuen aus 13 Metern Höhe auf den harten Steinboden. Die drei kleinen toten Störche wurden von Krähen geholt.

Gastwirt Wolfgang Kaiser und seine Frau Marianne sind traurig und ratlos: Schon seit 2012 kommen die großen Schreitvögel zu ihnen und hätten insgesamt acht Jungstörche zur Welt gebracht. Und nun dieses Desaster.

Alles begann vor wenigen Wochen. Barbara und Berni, erinnert sich Kaiser, hätten gerade mit dem Brutgeschäft begonnen, als plötzlich ein „riesengroßer Kampfstorch“ aufgetaucht sei und das Paar attackiert habe. Federn flogen, die Eier gingen zu Bruch. Barbara und Berni gaben nicht auf. Drei neue Eier wurden erfolgreich ausgebrütet. Vor wenigen Tagen war plötzlich Schluss mit dem jungen Familienglück: Donald tauchte unvermittelt erneut auf, hatte seine Partnerin Melania mitgebracht. Trotz heftiger Gegenwehr mussten Barbara und Berni, inzwischen kinderlos, das Feld endgültig räumen.

Die Chancen, dass die beiden Neuen in diesem Jahr noch Nachwuchs bekommen werden, sind gleich null. Obwohl Kaisers ihrem alten Storchenpaar nachtrauern, halten sie fest an den Prinzipien Gastfreundschaft und Toleranz: Trotz allem, so Kaiser, seien Donald und Melania im kommenden Jahr bei ihnen willkommen.

Nach Informationen von Wilfried Glauch, Rotenburg, der als Nabu-Storchenbetreuer für den Südkreis zuständig ist, gibt es zurzeit in diesen Gemeinden Storchenhorste, in denen in der Mehrzahl gebrütet wird, bereits Nachwuchs lebt oder in denen sich erwachsene Einzeltiere aufhalten: Stemmen, Jeersdorf, Sottrum, Hassendorf, Buchholz bei Visselhövede, Lauenbrück, Freetz, Hatzte, Rotenburg und in Hellwege ein zweiter Horst an der Straße zum Friedhof.

Glauch, der zusammen mit dem Nabu-Storchenbetreuer für den Nordkreis, Hans-Heinrich Gerken aus Bremervörde, dem Sprecherrat der Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz Niedersachsen-Bremen angehört, ist mit der Entwicklung der Storchenpopulation zufrieden. Dabei bezieht er die zunehmende Bereitschaft der Bürger ein, den Großvögeln entsprechende Quartiere zur Verfügung zu stellen. Glauch ist gern bereit, Interessierten fachmännischen Rat zu erteilen. Dafür steht er unter der Ruf nummer 04261 /82619 zur Verfügung.

Zu einem der Themen während der Nabu-Jahreshauptversammlung am Donnerstag ab 19 Uhr im Rotenburger Heimathaus wird das Thema Storchennisthilfen zählen.