Käfer im Fachwerk sorgen für Kopfzerbrechen

Horstedt - Von Farina Witte. Ob es ein Holzbock ist oder ein Brotkäfer, das ist noch nicht ganz sicher. Fest steht aber: Die Bekämpfung der Schädlinge, die das Horstedter Heimathaus befallen haben, wird teuer. Wie kostspielig, das hängt davon ab, um welchen Käfer es sich handelt und welche Bekämpfungsmethode für das Fachwerkgebäude hinter dem Kindergarten geeignet ist.

Vier Wochen ist es her, dass der Heimatverein den Schädlingsbefall bemerkt hat. „Die einen sagen, es ist der Holzbock, andere meinen, es könnte auch der Brotkäfer sein“, erklärt der Vorsitzende des Heimatvereins, Sven Ziehlke. Die toten Käfer liegen zu Hunderten auf den Fliesen und Tischen. Ob noch weitere aus dem Holz herunterkommen, muss nun abgewartet werden. Klar ist aber auch, dass etwas gegen die Schädlinge unternommen werden muss. „Das Holz wird dadurch ja auch beschädigt“, so Ziehlke, der ergänzt, dass es noch ungewiss ist, in welchem Zyklus ein erneuter Befall zu befürchten sei.

Drei Optionen für die Bekämpfung

Ein Schädlingsbekämpfer hat sich die Lage in dem Fachwerkhaus bereits angesehen und mögliche Bekämpfungsmethoden vorgeschlagen. Eine Möglichkeit ist, das Holz zu überstreichen. Eine zwar günstige Methode, aber nicht sicher genug. „Mit der Farbe erreicht man nicht alle Bereiche“, gibt der Vorsitzende des Heimatvereins zu bedenken. Wenn sich bestätigt, dass es sich bei den Schädlingen um den Holzbock handelt, sei es außerdem möglich, die Käfer mit Hitze zu beseitigen. Dazu müsse das Gebäude auf etwa 80 Grad aufgeheizt werden, so Ziehlke. Dafür müssten alle Möbel ausgeräumt werden. Allerdings könnten die Fliesen ein Problem darstellen. Die Gefahr bestehe, dass sie durch die Hitze reißen. Die dritte Option sei, die Schädlinge zu vergasen. Das könnte allerdings nur in den Ferien passieren, wenn der Kindergarten geschlossen hat. Das sei aber die teuerste Variante.

Derzeit kann das Fachwerkhaus aufgrund der Schädlinge nicht genutzt werden. Die anstehende Veranstaltung nach der Wasserstandswette am Freitag ist deshalb schon in das „Hus up’n Bar“ verlegt worden. „Wir wollen aber auf jeden Fall zusehen, dass es möglichst bald wieder genutzt werden kann“, sagt der Vorsitzende über das Gebäude, das der Heimatverein selbst errichtet hat und als Vereinsheim dient.

Der nächste Schritt ist nun, einen Gutachter zu bestellen, um herauszufinden, um welche Käferart es sich handelt. Ein Gutachten benötigt der Verein zudem, um Gelder für die anschließende Bekämpfung zu beantragen.