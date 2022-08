Junge Brandschützer trainieren in Hassendorf für die Leistungsspange

Nicht nur schnell, auch präzise muss es sein. In Hassendorf trainiert der Sottrumer Feuerwehr-Nachwuchs für eine Auszeichnung. Hier ist Teameinsatz gefragt.

Hassendorf – „Auf die Plätze, fertig, los“, gibt Samtgemeindejugendwart Jens Schiller das Kommando zum Start. Die jungen Brandschützer greifen sich jeweils eine Schlauchrolle und geben richtig Hackengas, um auf der Asphaltstraße neben dem Hassendorfer Sportplatz einen Schnellangriff zu simulieren. Während die 19-jährige Jana als erste Läuferin in Windeseile ab dem Startpunkt ihren 15 Meter langen Schlauch ausrollt, ist Florian (19) als zweiter Läufer bereits am Übergabepunkt angekommen, wo die beiden Schläuche zusammengekuppelt werden.

„Der Schnellangriff ist eine von fünf Aufgaben, die für die Leistungsspange zu erfüllen sind“, erklärt Jens Schiller. Nach zwei Jahren Corona-Pause werden dieses Jahr erstmals wieder die Prüfung für die höchste Auszeichnung, die in Deutschland bei der Jugendfeuerwehr erreicht werden kann, abgenommen. Seit Anfang August üben dafür neun Nachwuchsbrandschützer aus den Jugendfeuerwehren Hassendorf, Sottrum und Stuckenborstel. „Nur gemeinsam kann die Prüfung bestanden werden“, betont Schiller. Einen Vorteil gegenüber den anderen Jahren sieht er in der Altersvorgabe, da durch die zweijährige Pause dieses Mal auch ältere Jahrgänge zugelassen sind.

Inzwischen hat der Hassendorfer Robin, der mit 20 Jahren das älteste Teammitglied ist, als vierter Läufer seinen Schlauch ausgerollt. Alles geht in Sekundenschnelle. Als Nachhut ist der 16-jährige Cassian unterwegs, der beim Schnellangriff die Gruppenführung übernimmt. Im Eiltempo läuft er seinen Teammitgliedern von Schlauchstück zu Schlauchstück auf der 120 Meter langen Strecke hinterher, um jeweils die Kupplungen und die Lage ohne Verdrehungen zu überprüfen. Nur wenige Augenblicke später kommen der achte Läufer Marten (17) und Cassian fast gemeinsam ins Ziel. 55,6 Sekunden zeigt die Stoppuhr von Nicola Sackmann, die sie mit dem Kommando von Jens Schiller gestartet hatte.

„Beim Schnellangriff ist nicht nur Schnelligkeit gefragt, sondern es dürfen keine Fehler wie beispielsweise Verdrehungen des Schlauchs geben“, betont Jens Schiller. Bei einem solchen Fehler würde die Übung – trotz der hervorragenden Zeit – mit null Punkten gewertet. Bis zu vier Punkte sind jeweils zu erreichen, insgesamt müssen bei den fünf Prüfungen zehn Punkte erzielt werden, damit die Leistungsspange als bestanden gilt.

„Wie groß ist der Durchmesser eines C-Saugschlauches?“, fragt Annika Rechten, Betreuerin aus Hassendorf, in einer kleinen Pause, bevor ein weiterer Durchlauf des Schnellangriffs startet. „52 Millimeter“, antworten Marlon (17) und der 19-jährige Alexander gemeinsam. Und schon folgt die nächste Frage: „Wozu dient das Übergangsstück?“, liest Rechten vor. Kjell (16) von der Sottrumer Jugendwehr kennt die richtige Antwort: „Es ist die Verbindung von Kupplungen verschiedener Größen.“

„Nicht der Einzelne muss alles wissen, sondern das Team muss die Fragen beantworten“, sagt Jens Schiller. Auch bei den anderen Prüfungen ist Teamwork gefragt. So müssen die 1,5 Kilometer als Staffel, um die Höchstpunktzahl zu erzielen, innerhalb von drei Minuten und 25 Sekunden absolviert werden. „Dabei ist es egal, ob einer 50 oder 150 Meter läuft – nur das Gesamtergebnis zählt“, so der Samtgemeindejugendwart. Auch Kugelstoßen, wobei die Brandschützer zusammen mindestens 55 Meter weit werfen müssen, und der Löschangriff gehören zu den Prüfungen.

Inzwischen bereiten die jungen Leute alles für einen Löschangriff auf dem Sportplatz vor. Dafür verbindet Jana, in deren Händen bei dieser Übung die Führung liegt, zwei Schläuche zu einem. „Damit geht es schneller“, erklärt sie. Die Tragkraftspritze wird für die Übung aus dem roten Feuerwehrauto von Marlon und Carsten Windeler, Niklas Meyer sowie Justin Bosse geholt und an den Rand des Sportplatzes gestellt.

Carsten Windeler (Jugendwart in Sottrum), Niklas Meyer (Jugendwart Stuckenborstel) und Justin Bosse (Stellvertretender Jugendwart Stuckenborstel) gehören zusammen mit Jens Schiller, Tobias Harling (Ortsbrandmeister Stuckenborstel), Nicola Sackmann (Jugendwartin Hassendorf), Sascha Heinze (Stellvertreter Sottrum) und Annika Hille zum Betreuerteam, das dreimal wöchentlich – auch sonntags – mit den Nachwuchsbrandschützern übt. „Wir haben vorher abgefragt, wer mitmachen möchte, denn die Jugendspange kann nur mit einem gut motivierten Team, das als Gruppe agiert, erreicht werden“, sagt Jens Schiller. Bewertet wird auch das Auftreten.

„Die Jugendfeuerwehr der Samtgemeinde Sottrum tritt zum Wettbewerb an“, präsentiert inzwischen Jana ihre Gruppe vor der fiktiven Kommission.

Bis die 19-jährige Hassendorferin offiziell die Anmeldung ihres Teams vornehmen wird, bleibt ihnen noch einige Zeit zum Üben, denn erst am 2. Oktober wird es in Kirchlinteln ernst. Dann treten sie zusammen mit rund zwei Dutzend Jugendfeuerwehren aus ganz Niedersachsen zur Prüfung für die Jugendspange an. „Bisher haben es alle Kandidaten aus der Samtgemeinde Sottrum geschafft“, hängt Jens Schiller die Messlatte hoch. Aber der 53-Jährige weiß auch, dass dieses Mal deutlich weniger Zeit zum Üben zur Verfügung steht.

Die Gelegenheit nutzt der Samtgemeindejugendwart, um etwas Werbung in eigener Sache zu machen: „In der Samtgemeinde Sottrum sind sechs Jugendfeuerwehren sowie die gemeinsame Kinderwehr von Sottrum, Hassendorf und Stuckenborstel aktiv, bei denen neue Mitglieder immer gerne gesehen sind.“