30 Jahre Grashüpferförderverein - ein Jubiläum mit einem Wermutstropfen

© WarnecKe Teilen am Kuchenbuffet fleißig aus: Die „Grashüpfer"-Vorstandsriege mit Sarah Schneider (v.l.), Anne-Kathrin Wiemers, Tina Engelken und Jasmin Reiß.

Der Grashüpferförderverein der Sottrumer Grundschule und ihrer Nebenstelle ist 30 Jahre alt geworden. Das wurde jetzt mit einem Sommerfest gefeiert. Bei der Vorbereitung darauf war der Vorstand auf sich allein gestellt. Was er sich wünscht: Mehr aktive Mitarbeit aus der Schulelternschaft.

Sottrum – Eine Art zweifache Durchgangsstation, das ist der Grashüpferförderverein der Grundschule Sottrum: Er nimmt Geld ein und gibt es für die Schule und ihre Schüler aus, und ständig treten Mitglieder ein und dann, wenn der Nachwuchs an eine weiterführende Schule wechselt, oft auch wieder aus. So geht das nun schon seit 30 Jahren. 1993 war es nämlich, dass man den Verein auf Initiative einiger Eltern hin aus der Taufe hob – mit dem damals schon klar definierten Ziel, für die Sottrumer Schulkinder etwas Gutes zu tun.

Seitdem ist viel Zeit ins Land gegangen. Und tatsächlich: Der „Grashüpfer“ hat das Schulleben dank seiner finanziellen Unterstützung über die Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgeprägt – so sieht es jedenfalls Annika Sterneck, die Schulleiterin. Und sie freut sich: „Uns wird wirklich kein Wunsch abgeschlagen.“ Wenig verwunderlich, steht der Verein mit seinen aktuell rund 120 Mitgliedern – alle leisten sie einen finanziellen Beitrag, mindestens einen Euro pro Monat, eine Grenze nach oben gibt es nicht – doch seit jeher wirklich gut dar. Auch dank großzügiger Spenden, etwa von der Volksbank und der Sparkasse, sowie Erlösen aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf bei diversen Veranstaltungen.

Vieles hat so an der Grundschule am Eichkamp sowie ihrer Morgenstern-Nebenstelle schon realisiert werden können, was über den eigentlichen Lehrplan hinausgeht und auch nicht unbedingt Aufgabe des Schulträgers ist: Projekt- und Zirkuswochen etwa, die Gestaltung des Schulhofes oder die an beiden Standorten vertretende Spiel- und Bücherausleihe. Und auch hinsichtlich der Grundausstattung für solche Kinder, die aus sozial schwachen Familien stammen, macht der Verein gerne das Portemonnaie weit auf, ebenso für Verbrauchsmaterialien, die im Textil- und Werkunterricht anfallen.

+ Früh übt sich, wer ein Feuerwehrmann sein möchte – den kleinen Sommerfest-Besuchern gefällt‘s. © Warnecke, Lars

Eigentlich könnte es nicht besser laufen, möchte man meinen – weder für den Förderverein noch für die Schule, zwischen denen laut Sterneck alle Themen über einfache Wege besprochen würden. Und doch sieht man sich gerade mit einem veritablen Problem konfrontiert: Denn waren viele Eltern früher auch bei der Durchführung von Aktivitäten immer wieder gerne mit Feuereifer dabei, hat dieses Engagement zuletzt doch deutlich abgenommen. Eine Entwicklung, die Sarah Schneider, seit dem Frühjahr die neue erste „Grashüpfer“-Vorsitzende, bedauert. „Es ist einfach mau, was Eltern noch unterstützen“, klagt sie ihr Leid und das von Anne-Kathrin Wiemers, Tina Engelken und Jasmin Reiß, ihren drei Vorstandskolleginnen. Was das beispielsweise für das Sommerfest bedeutet hat, das kurz vor Ferienbeginn aus Anlass des 30-jährigen Vereinsbestehens im großen Stil gefeiert wurde: „Die komplette Veranstaltung haben wir in den letzten Wochen mit nur vier Leuten allein organisieren müssen, weil einfach die Motivation aus der Elternschaft fehlt.“

Auch der Schulleiterin ist dieser Abwärtstrend natürlich nicht entgangen: „Wir hatten noch nie eine so große Lücke wie jetzt.“ Sterneck sieht die Ursache dafür in der Corona-Zeit begründet, in der über einen langen Zeitraum hinweg eben sehr viele Aktivitäten wie die Spielenachmittage und -feste oder Bastelaktionen nicht hätten stattfinden können. „So haben die Eltern unserer jetzigen Schüler kaum mitbekommen, dass das Schulleben eigentlich immer von unserem Förderverein aktiv mitgestaltet wurde“, sagt sie. Das merke man jetzt – sie wieder ins Boot zu holen, sie daran teilhaben zu lassen, was an aktiver Mitarbeit überhaupt möglich ist, sei ihrer Meinung nach eine dringliche Aufgabe.

Der Anfang ist jedenfalls schon mal gemacht: Beim besonderen Sommerfest, das auf dem Schulhof mit zahlreichen Belustigungen aufwarten konnte, hatten die Mamis und Papis die Gelegenheit, sich in aller Ruhe über die Arbeit des rührigen Fördervereins zu informieren – und auch Formulare für weitere Aufnahmen lagen aus. „Wir würden uns jedenfalls sehr darüber freuen, wenn wir von einigen Eltern ein bisschen Unterstützung bekommen“, sagt Schneider, die jetzt für die kommenden zwei Jahre als Vorsitzende gewählt ist.