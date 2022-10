Verantwortung zum Ankreuzen: Johanna Rosebrock und Tim Pößnecker wählen zum ersten Mal

Von: Nina Baucke

Die Gymnasiasten Tim Pößnecker aus Clüversborstel und Johanna Rosebrock aus Ahausen geben zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme ab. © Baucke

Ahausen/Clüversborstel – Es ist der Klassiker an Wahlsonntagen – vor allem, wenn das Wetter entsprechend ist: Nach dem Mittagessen geht es mit der Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis in der Jackentasche zur Stimmabgabe. Für Johanna Rosebrock aus Ahausen und Tim Pößnecker aus Clüversborstel ist es ein besonderer Sonntagsspaziergang, denn die beiden 18-Jährigen wählen zum ersten Mal den niedersächsischen Landtag.

Obwohl: einen Probelauf haben die beiden Schüler, die das Sottrumer Gymnasium besuchen und dort im Leistungskurs Politik sind, bereits hinter sich: „Wir hatten schon die Juniorwahl“, sagt Johanna Rosebrock. Das war allerdings nur die Trockenübung. „Ich finde es toll, jetzt die Möglichkeit zu haben, meine Stimme abzugeben“, ist sie überzeugt. „Das gilt auch für viele meiner Mitschüler. Natürlich gibt es auch einige, die sagen: Egal, ob ich wähle, es ändert sich ja doch nichts. Aber viele meiner Freunde sind politisch interessiert, und einige haben sogar richtig auf diese Wahl hingefiebert.“

Politik auch außerhalb der Schule ein Thema

Für Tim Pößnecker hat die Wahl eine besondere Bedeutung: „Klar, auf kommunaler Ebene wird viel organisiert, aber Land und Bund geben die Rahmenbedingungen vor – das macht diese Wahl aus meiner Sicht sehr wichtig.“

Wen sie wählt, muss Johanna Rosebrock nicht mehr überlegen. Bereits im Vorfeld hat sie sich über die Parteien, Kandidaten und Konzepte schlau gemacht – und das nicht nur in der Schule: „Natürlich reden auch wir Schüler untereinander darüber, und auch zu Hause ist Politik immer wieder ein Thema“, betont die Ahauserin. „Dabei war meinen Eltern immer wichtig, dass wir unsere eigene politische Meinung haben.“ Auch bei Tim Pößnecker spielt am Esstisch Politik eine Rolle: „Fast schon bei jedem zweiten Mittagessen geht es um ein politisches Thema“, sagt er mit einem Lachen. „Mein Vater hat zu uns immer gesagt: Es ist egal, was ihr wählt, aber: Geht wählen!“ Mittlerweile ist der Clüversborsteler selbst schon ein wenig politisch aktiv.

Viele sagen, eine Stimme hat kein Gewicht. Man hat das Gefühl, man alleine kann nichts verändern. Dabei ist es doch immer wieder, dass manchmal wenige Stimmen entscheiden.

Auch er weiß beim Betreten der Wahlkabine bereits, wen er wählt: „Ich war bei meiner Entscheidung eher unemotional, für mich zählen Fakten und wie zukunftsorientiert der Kandidat und die Partei sind.“

Doch warum sollte man überhaupt wählen gehen? Für Johanna Rosebrock und Tim Pößnecker stand Nicht-Wählen nicht zur Debatte: „Viele sagen, eine Stimme hat kein Gewicht. Man hat das Gefühl, man alleine kann nichts verändern. Dabei ist es doch immer wieder, dass manchmal wenige Stimmen entscheiden“, sagt Johanna Rosebrock. „Von daher ist das falsch, denn jede Stimme zählt.“ Einen etwas anderen Blick darauf hat Tim Pößnecker: „Ich finde es vor allem wichtig, dass möglichst viele ihre Stimmen abgeben.“

Da bin ich sehr auf das Ergebnis gespannt – und ich bleibe auch die kommenden Tage dran, wenn es um die Koalitionsoptionen geht.

Vor allem in einem Punkt sind sich beide einig: „Natürlich ist es so, dass wir jetzt zur Wahl gehen dürfen und auf keinen Fall müssen. Aber es ist eine Möglichkeit, sich zu beteiligen, und als junge Menschen haben wir auch eine Verantwortung, wählen zu gehen, immerhin geht es um unsere Zukunft“, so Johanna Rosebrock. Auch Tim Pößnecker ist die Verantwortung für sich persönlich ein wichtiger Punkt, dabei ist für ihn besonders der Blick nach Schweden spannend: „Dort kann man unter den angeführten Parteien auch ein Kreuz bei ,keine davon‘ machen. Da gibt es dann keine Protestwahl in dem Sinne, und das finde ich gut“, sagt der 18-Jährige. „Bei uns fehlt diese Art der Möglichkeit, Unzufriedenheit auszudrücken.“ Er freut sich auf den Wahlabend, wenn die Stimmabgabe vorbei ist und um 17.55 Uhr der Fernseher angeknipst wird: „Da bin ich sehr auf das Ergebnis gespannt – und ich bleibe auch die kommenden Tage dran, wenn es um die Koalitionsoptionen geht.“ Johanna Rosebrock hat vor allem einen Appell für die kommenden Urnengänge, wobei der nächste im Landkreis die Abstimmung über die Zusammensetzung des Europäischen Parlamentes 2024 ist: „Geht auf jeden Fall wählen.“