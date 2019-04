60 Minuten-Serie: In der Raststätte Grundbergsee steckt mehr als nur ein Ort

Everinghausen - Von Matthias Röhrs. Die Orte im Ort fallen nicht unbedingt auf – insbesondere an einem wie die Raststätte Grundbergsee-Süd. Eine Raststätte wie jede andere ist das; wer sie besucht, nimmt sie flüchtig wahr.

Während nebenan auf der Autobahn der Verkehr vorbei rauscht, rauschen die Besucher selbst regelrecht über das Gelände. Sie tun das, was sie tun müssen: tanken, essen, ausruhen und andere Bedürfnisse. Wegen der Raststätte selbst kommt niemand, letzten Endes ist sie zur Zweckmäßigkeit verdammt. Parkplätze, Bänke und Tische sollen zum Verweilen einladen, aber „einladend“ ist ein unzutreffendes Prädikat. Die Raststätte ist ein Ort, den man besucht, um ihn wieder zu verlassen. In 60 Minuten aber kriegt man viel heraus über so einen Ort. Er vereint mehrere in einem.

Ruhestätte

Von Ruhe kann eigentlich keine Rede sein. Zu präsent sind die Verkehrsgeräusche, und immer sind sie untermalt vom Autobahn-Grundrauschen. An diesem Vormittag stehen etwa 30 Autos auf dem normalen Parkplatz, etwas entfernt steigt eine Reisegruppe gerade wieder in ihren Bus. Es ist angenehm warm, die Gäste legen ihre Pause draußen ein. Da ist das Trio, das neben den offenen Autotüren Kakao und Wasser trinkt, der Mann, der am Dach aufgestützt auf seinem Handy tippt, während er auf eine Frau wartet. Da ist das ältere Pärchen, das mit seinem kleinen Hund den Platz umrundet, und das andere Paar, das an der Snackstation Kaffee trinkt und Brötchen isst. Der Mann zieht an einer Zigarette, allgemein wird viel geraucht. Trotz der verkehrsbedingten Unruhe lässt sich eine allgemeine Entspannung feststellen. Auf Höhe eines Müllcontainers irgendwann auch beim kleinen Hund.

Treffpunkt

Sie reden nicht miteinander, die Gruppen und Einzelpersonen, aber trotzdem hat der Zufall sie an genau diesen Ort Grundbergsee-Süd verschlagen. Sie kommen aus vielen Ecken. Einige niederländische Kennzeichen sind darunter, die meisten kommen aber aus Deutschland – hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen. Bei den Lkw-Stellplätzen geht es dagegen internationaler zu. Osteuropäischer beziehungsweise skandinavischer, um genau zu sein. Viel los ist dort ebenfalls nicht. Wenn die Fernfahrer abends Feierabend machen, ändert sich das vermutlich. Es ist irgendwie eine schweigsame Szenerie. Vier Männer stehen da noch zusammen an einem der Sattelschlepper und reden. Doch das Gros bleibt für sich: Sie gehen zur Tankstelle, andere kontrollieren ihre Ladung, einer sitzt in seinem Führerhäuschen und trägt was in ein Heft ein.

+ Pflanzen sorgen für den ein oder anderen Farbtupfer.

Ort des Sports

Grundbergsee-Süd ist blau-weiß. An den Containern, an den Laternenmasten, an den Schildern zeugen Aufkleber der Fußballfans von den Pausen der Auswärtsfahrten vergangener Wochenenden. Der Busparkplatz ist fest in der Hand des Hamburger SV. Es sind die typischen Aufkleber der Ultras und einer verweist auf den 0:4-Derbysieg gegen den FC St. Pauli. Bei den Autoparkplätzen sind es dagegen Hansa Rostock und Schalke 04, die das Bild bestimmen. Bei den Lkw, schon etwas verblasst, der MSV Duisburg. Weiter hinten weisen der SV Kreuzkrug-Huddestorf und „der“ Gemeinschaft-Wohlfühlen-Großenvörde auf ihre Freundschaft hin.

Forum

Berlin soll mal chillen. Achtet man erst einmal auf die Aufkleber, fallen auch die politischen und gesellschaftlich-fordernden Sticker auf. Die Leute kommen und lassen ihre Meinung da. Aktivisten rufen unter den Slogans „System change not climate change“ –Systemwandel statt Klimawandel – oder „I want to sit with you in a blockade“ – Ich möchte mit dir in einer Blockade sitzen – zum Protest auf. Nazis soll man einen Vogel zeigen, fordert ein Aufkleber; der darunter sagt, sie sollen abhauen. Und die Chaos-Rock’n’Roll-Band „Volxsturm“ teilt mit, dass Biertrinken wichtig ist.

+ Der Rastplatz von Grundbergsee-Süd. Der Bitte nach Sauberkeit kommen einige leider nicht nach. © Fotos: Röhrs

Müllhalde

Die Raststätte grenzt an ein Dickicht. Wer an der richtigen Stelle sitzt, kann also durchaus ins Grüne schauen. Sitzt man an der Falschen, wird es unappetitlich. Überall stehen große Müllcontainer rum, dennoch liegen zwischen den Büschen und Bäumen alte Konservendosen herum, und an einem Ast hängt eine Plastiktüte mit einer nicht näher in Augenschein genommenen braunen Masse. Der gelbe Löwenzahn auf dem Parkplatz ist da schon ansehnlicher.

Lebensraum

Die Raststätte lebt, Tiere haben sich mit den eher widrigen Begebenheiten arrangiert. Elstern und andere Vögel lassen sich vom Verkehr und den Menschen nicht abschrecken. Einer Taube wurde das zum Verhängnis. Doch wo Tod ist, ist auch Leben – auch wenn nur noch Insekten sind. Im hohen Gras sind Rattenfallen versteckt. Bei dem herumliegenden Müll lässt sich das wohl nicht vermeiden. Aber somit gibt es zumindest eine Spezies, die bleibt. Hier auf der Raststätte Grundbergsee-Süd. Wo man hinfährt, um wieder zu verschwinden.