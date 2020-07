Jeder Tag ist anders

Sottrum – Fast am Ende des Sottrumer Gewerbegebiets Barkhof liegt der Bauhof der Gemeinde, zuständig für den Wiesteort, Stuckenborstel, Everinghausen und Fährhof. Das Tor zur großen Halle steht offen, es ist 7.15 Uhr, noch ist es ruhig. Drinnen wartet der Fuhrpark des Bauhofs, dicht an dicht stehen die Fahrzeuge. An einem lehnt Leiter Björn Becker, trinkt seinen Kaffee und wirft einen Blick aufs Tablet. Er verschafft sich einen Überblick, welche Aufgaben an diesem Tag anstehen. Feste Wochenpläne gibt es nicht, „die sind morgens um 8 dann eh wieder hinfällig“, merkt der Leiter lächelnd an.

Es ist kühl und hat geregnet. Da die Männer größtenteils draußen unterwegs sind, ist das angenehmer als heiße Sommertage. Drei von Beckers Kollegen kommen dazu, der Rest hat Urlaub. Luzim Muzlijaj wirft einen Blick nach draußen, meint, es könnte ein Gewitter geben. Becker prüft das im Handy nach. „Dann müsst ihr aufpassen“, mahnt er. Bei Gewitter arbeitet keiner draußen, es geht ins Auto. Ist nichts mehr machbar, werden drinnen Arbeiten wie Maschinenwartung erledigt. Der Job ist witterungsabhängig – zugleich gibt das Wetter selbst die Arbeit vor. Aber Becker, der seit drei Jahren den Bauhof leitet, gibt Entwarnung – kein Gewitter vorerst.

Seit Ausbruch des Coronavirus berät sich das Team unter Abstand in der Halle statt wie sonst im Aufenthaltsraum. Auch Pausen werden versetzt gemacht, und Becker hat Teams gebildet, damit immer jemand einsatzbereit ist. „Wenn ich den Bauhof schließen muss, habe ich ein Problem“, sagt er. Denn die Aufgaben der sieben Mitarbeiter sind vielfältig: Sie kümmern sich um die Innen- und Außenbereiche der Kindertagesstätten, die 17 öffentlichen Spielplätze, Straßen und Wege, öffentliche Grünflächen sowie gemeindeeigene Gebäude. Auch bei Ölspuren und Vandalimusschäden werden sie geholt – auch nachts und am Wochenende. Zu Jahresbeginn gibt es einen Dienstplan für Sonderdienste wie den Abendlauf, für Vorbereitung, das Absperren und die Nachbereitung, der ist dieses Jahr aber hinfällig. Heute muss der Rasen der Krippe am Dannert gemäht werden. „Morgen ist das Freibad dran“, merkt Becker an. Danach kommt der Mäher erst mal zum Tüv. „Und er braucht neue Reifen, wir sind ja nicht bei der Formel 1.“ Einen Blumenkübel für die Bahnhofstraße, „den sie letzte Woche kaputt gefahren haben“, hat er bestellt. Gemulcht werden kann noch nicht, dafür muss der Sportplatz gedüngt werden. Die Aufgaben sind verteilt, es kann losgehen. War die Halle eben noch voller Fahrzeuge, ist sie zehn Minuten später fast leer.

Thomas Seene nimmt den blauen Iseki und fährt langsam Richtung Krippe – viele Fahrzeuge fahren maximal 30 Stundenkilometer. Auch die Fahrzeit muss bei den Arbeiten eingeplant werden. Wer mit dem Mäher unterwegs ist, macht seine Pause meist draußen. Er ist eine der Neuanschaffungen der vergangenen drei Jahre oder wie Becker es nennt: „eine Investition in den Maschinenpark“. Der Iseki mäht vorne, das Gras sammelt sich hinter dem Führerhaus in einer Box. Über eine Hebevorrichtung kann der Fahrer den Inhalt in einen Anhänger leeren, der auch direkt an den Rasenmäher gekuppelt werden kann. Damit kann ein Mitarbeiter alleine zum Mähen fahren. Heute sind sie aber zu zweit, Muzlijaj fährt später hinterher, um die Randarbeiten am Zaun mit dem Freischneider zu machen.

Erstmal hilft Muzlijaj aber Bernd Heitmann, der den grünen Düngerstreuer vorbereitet. Dazu braucht er den Trecker, der hinter der Halle geparkt ist – noch, ein Unterstand soll gebaut werden. Es brummt laut, Heitmann fährt in die Halle. Sein Kollege lenkt ihn zu einem der großen Säcke mit Dünger und befestigt die Schlaufen an der Palettengabel. Dann fährt Heitmann vorsichtig hinter den Streuer, hebt den Sack an. Gemeinsam öffnen die Kollegen ihn dann, und der Dünger fällt in den Streuer – dabei hält einer die Öffnung ein wenig zu, am Ende wird sie schnell verschlossen, der ganze Inhalt passt nicht in den Streuer.

Es geht zur Krippe, durch die Felder, ruckelnd über Schlaglöcher. Wenn möglich, nehmen die Mitarbeiter lieber Feld- und Wirtschaftswege statt der Straßen. Becker wirft einen Blick auf die Bäume, auch wenn dafür ein Forstwirt angestellt ist. Dann kommt uns ein Lkw entgegen, er sucht einen landwirtschaftlichen Betrieb. „Du bist hier falsch“, Becker steigt aus und lotst den Fahrer, denn der muss erst mal wieder rückwärts. An der Krippe hat Seene Zuschauer: Die Kinder und ihre Erzieher stehen an den Fenstern. Ein blonder Lockenschopf ist so fasziniert, dass er sich eine ganze Zeit keinen Millimeter rührt – ihm ist anzusehen, dass er am liebsten mitfahren würde. Etwa drei Stunden wird Seene beschäftigt sein. Viel Grünfläche zum Spielen heißt eben auch, viel mähen. Und so ist es überall: Je mehr Sottrum wächst, desto mehr Arbeit wartet auf Becker und seine Kollegen. Jedes neue Baugebiet bedeutet neue Wege, Laternen und Straßeneinläufe. Von letzteren allein gibt es in der Gemeinde gut 1 800 Stück. „Kein Tag ist wie der andere, aber das ist auch das Spannende an dem Job.“