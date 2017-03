Oldtimer-Pflügen: Für jeden, „der Bock hat“

Waldemar Wichels (v.l.), Jörn Ebeling, Ralf Schwarze, Bernd Kassau und Thomas Rippe nehmen schon mal den Acker in Augenschein. In diesem Jahr geht das Oldtimer-Pflügen in Hellwege über die Bühne.

Hellwege - Von Bettina Diercks. Die wissen, wie es geht, die Deutz-Freunde Hellwege und Oldtimer-Freunde Waffensen. Zum wiederholten Male organisieren sie ein Treffen auf dem Feld, um mit ihren alten Maschinen und Geräten einen Acker auf den Kopf zu stellen.

Vorab gibt es schon mal ein Treffen der Organisatoren samt Bier und Bratwurst zur Feldbegehung und Lagebesprechung. Im Wechsel findet das jährliche Schaupflügen der alten Gespanne einmal in Waffensen und einmal in Hellwege statt.

Dort steht erneut ein Acker mit Maisstoppel an der Bosdorfer Straße Richtung Stelle/Posthausen zur Verfügung, damit sich alle Interessierten austoben können. Dieses Jahr ist wieder Hellwege dran, der Tag mit den landwirtschaftlichen Oldtimern findet statt am Sonntag, 9. April, 10 bis 16 Uhr.

„Die Veranstaltung soll den Umgang mit alten Bodenbearbeitungsgeräten und Pflügen zeigen“, sagt Thomas Rippe von den Deutz-Freunden Hellwege. Zur Arbeit auf dem Feld „kann jeder kommen, der Bock dazu hat“.

+ Den ersten Testlauf hat das Feld in Hellwege bereits bestanden. © Diercks Vor zwei Jahren rückten in Hellwege gut 40 historische Gespanne an. Der Großteil bestand aus wirklich alten Treckern mit Pflügen, vom Ein- bis Mehrschar, Grubbern und Eggen. Nicht nur die Waffensener und Hellweger stellen dabei eine große Anzahl an Teilnehmern. Aus den Dörfern ringsherum kommt der eine oder andere Einzelfahrer und einige Oldtimer-Freunde in Gruppen, beispielsweise der Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg.

Natürlich geht es am 9. April in erster Linie darum, sich nach der Winterpause endlich einmal wiederzusehen und zu schnacken. Aber der zur Verfügung gestellte Acker soll am Ende des Tages möglichst fachgerecht umbrochen sein. Gefordert wird ein schönes und der Praxis entsprechendes Pflugbild, das möglichst korrekt sein muss, damit gleich im Anschluss der Acker bestellt werden kann.

Den Oldtimer-Fans geht es neben der Brauchtumspflege darum, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass Arbeiten mit den alten Trecker ebenfalls schon früher gut möglich war; es dauert nur eben länger. Damit Zuschauer es am 9. April lange aushalten, sorgen die Deutz-Freunde Hellwege und Oldtimer Freunde Waffensen für ausreichend Essen und Getränke.