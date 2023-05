„Jede Art hat ihr gewisses Etwas“: Biologe Lothar Bach über Fledermäuse

Von: Lars Warnecke

Von wegen immer nur Abhängen: Eine Wasserfledermaus bei der Jagd. © Dietmar Nill

Wie jagen Fledermäuse? Und warum sind die Flugsäuger Mitte Mai häufig in der Nähe der Ahauser Mühle anzutreffen? Diese und weitere Fragen will der Biologe Lothar Bach am Sonntag im Rahmen einer Exkursion beantworten.

Ahausen/Bremen – Viele Menschen fürchten sich vor ihnen, finden sie ekelig. Doch für das Ökosystem, weiß Lothar Bach, sind Fledermäuse von Bedeutung. Der Bremer ist ein ausgewiesener Experte rund um die geflügelten Säugetiere, wird vom Landkreis Rotenburg auch immer wieder um Rat gefragt. An diesem Sonntag wird der Biologe in Ahausen zugegen sein: der Nabu lädt zur nächtlichen Fledermaus-Exkursion ein. Vorab haben wir uns mit Bach unterhalten.

Herr Bach, was fasziniert Sie an Fledermäusen?

Fledermäuse sind in vielerlei Hinsicht faszinierend: zum einen ihre Nachtaktivität und ihre Orientierung im Dunkeln mittels Echoortung. Das liegt so außerhalb unserer eigenen Wahrnehmung. Dann ihre Biologie. Wer weiß schon, dass einige Arten bis zu 40 Jahre alt werden können – und zwar bei guter Gesundheit bis fast zum Ende? Im Sommer bilden die Weibchen sogenannte Wochenstuben, in der sie gemeinsam ihre Jungen aufziehen, in der Regel ein einzelnes Jungtier pro Jahr. Es gibt so viele Punkte, in dem die Lebensweise der Fledermäuse von unserer abweicht – das fasziniert. Hinzu kommt, dass sie einfach niedlich sind.

Sie sprachen schon die Echoortung an. Wie funktiert das?

Die Tiere rufen bestimmte hochfrequente Laute, die arttypisch ausgeformt sind. Wird ein Gegenstand, zum Beispiel ein Ast oder ein Nachtfalter „getroffen“, kommt ein Echo wieder zurück zur Fledermaus. Anhand des Echos kann eine Fledermaus sehr gut Informationen über die Größe, Beschaffenheit, Entfernung und gegebenfalls die Geschwindigkeit des Objektes gewinnen – und das innerhalb von Millisekunden. Gegenüber landläufiger Meinung sind die Tiere keinesfalls blind, aber das Sehvermögen ist nachts nicht ihr Hauptsinn.

Wie geht es den Fledermäusen in unserer Region? Haben sie alles, was sie brauchen?

Fledermäuse in Deutschland sind ausschließlich von Insekten als Nahrung abhängig, deren starker Rückgang in den letzten Jahren ja gut dokumentiert ist. Der Rückgang von Nahrung betrifft natürlich auch die Fledermäuse in unserer Region. Je ausgeräumter und strukturärmer eine Landschaft ist, je mehr und großflächiger Pestizide und Insektizide eingesetzt werden, desto schlechter geht es den Insekten und damit den Fledermäusen.

Wie viele Arten gibt es bei uns im Landkreis?

Es gibt etwa 16 Arten.

Sind darunter auch sehr gefährdete Arten?

Alle Fledermäuse sind gefährdet und nach dem Gesetz streng geschützt. Aber es gibt Arten, für die nach der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie nochmal eine besondere Verantwortung besteht. In unserem Bereich sind das die Bechsteinfledermaus, die Teichfledermaus und das Große Mausohr. Gefährdungen sind vor allem die intensive Landwirtschaft, aber auch eine unzureichende Berücksichtigung bei Haussanierungen und Windenergieanlagen.

Inwiefern stellen Letztere denn konkret eine Bedrohung für Fledermäuse dar?

Weil sie die Geschwindigkeit der Rotoren nicht auflösen können und verunfallen. Es kommt darauf an wo die Anlagen stehen. In der offenen, ausgeräumten Landschaft ist meist die Anzahl fliegender Fledermäuse geringer und die Anlagen stellen eine geringere Bedrohung dar. In strukturreicher Landschaft oder gar im Wald ist die Schlaggefährdung allerdings sehr hoch. Insgesamt wird die Zahl geschlagener Fledermäuse auf etwa 200 000 Tiere pro Jahr geschätzt. Es gibt die Möglichkeit, durch gezielte Abschaltungen in den Sommer- und Herbstmonaten bei schwächerem Windlagen, die Fledermäuse zu schützen. Auch eine gezielte Standortwahl kann das Problem reduzieren.

Lothar Bach ist ein Kenner, wenn es um Fledermäuse geht. © Privat

Haben Sie eine Lieblingsfledermausart?

Mir sind alle gleich lieb, jede Art hat ihr gewisses Etwas. Vielleicht die Rauhautfledermaus, da sie sehr robust ist und eine interessante Biologie hat. So wandert diese Art etwa vom Baltikum und Skandinavien bis Frankreich/Portugal und quert dabei teilweise die Ost- und Nordsee.

Wo überwintern die Tiere?

Das ist je Art unterschiedlich, es gibt zwei Strategien. Entweder sie gehen ab September/Oktober in Stollen, alte Bunker oder in Baumhöhlen, vielleicht auch auf Dachböden oder sie ziehen wie Zugvögel in den Süden nach Frankreich, Spanien oder Griechenland. Auch da halten sie sich in Höhlen oder Gebäuden auf.

Wir alle haben schon mal einen Kopfstand gemacht, und das wurde mit der Zeit recht unangenehm, weil uns das ganze Blut in den Kopf schoss. Fledermäuse jedoch schlafen kopfüber. Weshalb ist das so?

Fledermäuse haben, ganz vereinfacht gesagt, ein angepasstes Kreislaufsystem, für sie ist es also natürlicher, Kopf-über zu sein.

Wie erklären Sie sich das oftmals falsche Bild der Tiere, die als blutsaugende Vampire oder als Wirt und Überträger der Corona-Viren bezeichnet werden?

Das hat wohl eine lange Tradition. Durch die nächtliche und lautlose Lebensweise waren die Tiere den Menschen fremd und unheimlich. Die Echoortung wurde erst ab 1938 entdeckt und erforscht, vorher konnte man sich nicht erklären, wieso die Tiere im Stockdunkeln nicht gegen alles Mögliche fliegen. Was die Überträger von Viren angeht, ist es einfach so, dass es Wildtiere sind, die nun mal natürlicherweise Viren und Bakterien haben, genauso wie wir Menschen, Füchse, Wildschweine oder Vögel. Wenn Sie aber mal einen wirklichen „Virenbus“ sehen wollen, schauen sie sich ihre Katze an. Trotzdem sollte man Fledermäuse, wenn man sie verletzt findet, immer mit Handschuhen anfassen und sich nicht beißen lassen. Das gilt aber prinzipiell für alle Wildtiere.

Nabu lädt zur Exkursion nach Ahausen Wie jagen Fledermäuse? Was hat es mit Winter- und Sommerquartieren auf sich? Und warum sind die mit Igeln und Maulwürfen verwandten Flugsäuger Mitte Mai häufig in der Nähe der Ahauser Mühle anzutreffen? Darum geht es bei der öffentlichen Nabu-Exkursion am Sonntagabend, 21. Mai, von 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr. Treffpunkt ist die Mühlenstraße vor der Mühle bei Ahausen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Nabu bittet um Spenden. Bereitgehalten werden an dem Abend etliche Detektoren, mit denen die Teilnehmenden selbst den nächtlichen Jägern auf die Spur kommen können. Wie das genau funktioniert? Auch darauf wird Lothar Bach Antworten geben.

Mit welchen Argumenten könnte das Image der fliegenden Säugetiere denn verbessert werden?

Es ist wichtig, die Fledermäuse näher kennenzulernen, so zum Beispiel bei einer Führung.

Was kann ein Haus- oder Gartenbesitzer für Fledermäuse Gutes tun?

Im Haus sollten Fledermäuse nicht vertrieben werden und bei Gebäudesanierungen sollten Fledermausquartiere unbedingt erhalten werden. Anders als Mäuse fressen sie keine Isolierung oder nagen an Kabeln, hier ist eine friedliche Koexistenz möglich. Bei etwaigen Problemen gibt es die Möglichkeit, sich Rat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises oder den Fledermaus-Regionalbetreuern vom niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu holen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass laut Bundesnaturschutzgesetz nicht nur die Fledermaus selbst, sondern auch ihre „Ruhe- und Lebensstätten“ unter Schutz stehen. Im Garten kann man sagen, dass alles was Insekten fördert, Fledermäusen hilft, also ruhig faul sein beim Rasenmähen, Kräuter und einheimische Gebüsche zulassen, auch ein Gartenteich ist hilfreich.