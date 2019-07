58 Jahre ein Teil der Filmgeschichte

Hellwege - Von Wieland Bonath. Zufall oder eine Bestätigung der Aussage „Die Welt kann klein sein?”. Wie auch immer: Radio-Bremen-Kameramann Günther Wedekind drehte 1974 zusammen mit Regisseur Karl Fruchtmann drei Wochen lang in einem alten Stuckenborsteler Schweinestall Teile des Spielfilms „Krankensaal 6”. Eine Geschichte vom russischen Erzähler Anton Tschechow geschrieben, die Ende des 19. Jahrhunderts spielt und als einer der stärksten Filme von Fruchtmann gilt. Die Hauptrolle spielte damals Helmut Qualtinger. Wedekind hat nicht damit gerechnet, dass er 26 Jahre später „gleich um die Ecke”, nämlich in Hellwege, seinen Lebensabend verbringen wird. Heute feiert er seinen 90. Geburtstag.

Der Kameramann hat mit namhaften Regisseuren, vielen berühmten Schauspielern und bekannten Persönlichkeiten zahlreiche Filme und Dokumentationen gedreht. In seinem „Hellweger Paradies”, wo Wedekind mit seiner Frau, der Psychologin und Journalistin Heide Nullmeyer lebt, begegnen dem Besucher auf Schritt und Tritt unzählige Zeugen einer außergewöhnlichen Vergangenheit: Alben mit Fotos von Kollegen aus jahrzehntelanger beruflicher Arbeit in vielen Teilen der Welt, dazu unzählige Dias und ein phänomenales Erinnerungsvermögen, das unzählige Stationen eines langen Lebens gespeichert hat. Der 90-Jährige mit dem scharfen Intellekt gehört zu den Männern, die in der deutschen Nachkriegszeit Fernsehgeschichte geschrieben haben. Sein erklärtes „Lieblingskind”: der kleine Sender Radio Bremen, der große Sendungen produziert hat.

Wedekind wurde im Ortsteil Barbis der Harzstadt Bad Lauterberg als Sohn eines Autowerkstatt-Besitzers geboren. Nach dem Besuch der Mittelschule kam er 1943 in Naumburg an der Saale auf ein nationalsozialistisch geprägtes Elite-Internat, wo die Nazis ihren begeisterten, ahnungslosen Nachwuchs „formten”. Mit der Panzerfaust sollte sich der 16-jährige Hitlerjunge mit anderen den 1945 vorrückenden amerikanischen Truppen als letztes Aufgebot entgegenstellen. Die deutsche Niederlage war im Mai des selben Jahres besiegelt. Die Kapitulation, so Wedekind, habe er als eigene „innere Befreiung” empfunden.

In Osterode machte Günther Wedekind sein Abitur. Zufälle, Glück und Ideen halfen ihm bei der folgenden beruflichen Orientierung. Ein US-Offizier – ein hochgebildeter Mann mit deutschen Vorfahren – gab dem jungen Mann erste Starthilfe. Über eine Lehre als Rundfunktechniker und die Gesellenprüfung arbeitete sich Wedekind weiter voran in Richtung Filmstudio. Ziel war die Göttinger Filmaufbau GmbH, wo er zunächst als Helfer tätig war. Mit Unterstützung eines amerikanischen Kameramanns gelang Günther Wedekind dann 1953 der Sprung über den Großen Teich und der berufliche Start bei einem lokalen Fernsehsender in der kanadischen Stadt Kitchener. Dort heiratete Günther Wedekind seine erste Frau Marlies, die 1983 starb und mit der zusammen er einen Sohn, den heute 65-jährigen Ronald Wedekind, hat. Dieser ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat in Achim eine Firma, die im Film- und Fernsehgeschäft tätig ist.

Günther Wedekind kam 1958 nach Deutschland zurück, genau zu jener Zeit, als in den Rundfunk- und Fernsehstudios Aufbruchstimmung herrschte. Seine erste Sendung machte er im Oktober 1959 bei Radio Bremen mit dem „Tick-Tack-Quiz”. Wedekind: „In der frühen Phase des Deutschen Fernsehens entstanden Sendungsklassiker von Radio Bremen, die bis heute Bestand haben. Ich denke dabei an die Hörfunkjournalisten Gert Westphal und Oswald Döpke. Das Credo dieser Hörspielmacher bestand in der Vermittlung von Kultur und der Erziehung zur Demokratie. Einige dieser Hörfunkjournalisten haben das Fernsehen von Radio Bremen in den Anfängen wesentlich geprägt.”

Kameramann Wedekind hat in seinen 58 Berufsjahren sehr oft mit den Regisseuren Karl Fruchtmann, Peter Zadek, Wolfgang Petersen und Rainer Wolffhardt zusammengearbeitet. Heide Nullmeyer, die Wedekind 2008 heiratete und die selbst Filme für Radio Bremen gedreht hat und auch heute noch produziert, beschreibt die Zusammenarbeit zwischen ihrem Mann und Fruchtmann so: „Außergewöhnlich in jeder Weise! Das begann schon in dem Zusammenwirken beim Drehbuch und setzte sich dann in der bildlichen Gestaltung fort. Ich empfinde die Kooperation zwischen meinem Mann und Regisseur Fruchtmann wie eine Symbiose, die durch ihre Intensität zu einer Freundschaft wurde.”

Auf eine lange Reihe von Filmtiteln, Serien, Dokumentationen, von Schauspielerinnen und Schauspielern, künstlerisches Wirken über Jahrzehnte hinweg, blickt Wedekind zurück. Erinnerungen unterschiedlichster Art in vielen Teilen der Welt – von Europa, Afrika, Amerika und Asien – werden bei dem 90-jährigen Kameramann wach. Diese Schauspieler, nur ein Teil kann genannt werden, lernte Wedekind kennen und schätzen: Hardy Krüger, Käthe Gold, Hilde Krahl, Paul Dahlke, Peter Striebeck, Günter Mack, Sabine Sinjen, Rolf Becker, Ernst Jacobi, Wolfgang Hinze, Rüdiger Vogler, Franziska Walser, Rudi Carell, Loriot und Marika Rökk gehören dazu.

Stolz ist er auf seine langjährige Arbeit als Entwicklungshelfer der Friedrich-Ebert-Stiftung: Mit seinem Wissen und Können hat er in zahlreichen Ländern der Erde einen großen Anteil am Aufbau des Fernsehens.