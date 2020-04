Jagdbetrieb oder Verhinderung von Waldbesuchen?

+ Der angebliche „Jagdbetrieb“ findet mit Sicherheit nicht in dieser Zeit statt. Foto: msc

Eversen - Von Michael Schwekendiek. Offensichtlich haben wir in Coronazeiten wieder mehr Freude daran gefunden, uns draußen aufzuhalten. Das schöne Wetter mag ebenso dazu beitragen, denn wann immer man unterwegs ist: Überall begegnen einem Jogger, Spaziergänger, Radfahrer. Und einmal mehr kann man entdecken, welche tollen und landschaftlich schöne „Ecken“ wir in unserer Region haben. Nicht überall aber ist man offensichtlich willkommen: Mit dem Fahrrad unterwegs, kurz hinter Eversen rechts ab Richtung „Auf dem Bartel“, einem kleinen Waldgebiet, endet unsere Tour nach wenigen hundert Metern an einem als Schranke verwendeten Baumstamm. Nichts Ungewöhnliches hierzulande. Will man doch verhindern, dass Autos hier irgendwelche unerlaubten Abkürzungen nehmen oder einen Picknick-Platz im Wald direkt ansteuern.