Ein irischer Auftakt

Ahausen - Von Heidi Stahl. Zunächst war alles wie immer zu Beginn eines Konzertes. Gutgelaunte Menschen strömten am Donnerstagabend in großer Zahl in die neben den Stuhlreihen gemütlich mit alten Sofas und Sesseln eingerichtete Scheune. Carsten Kaßburg vom Ahauser Heimatverein, als Veranstalter und Organisator des Ahauser Herbstes, begrüßte mit launigen Worten die erwartungsvollen Zuhörer und freute sich, dass dieser „klingende Herbst“ diesmal gleich zum Auftakt ein Konzert bieten könne und das ohne Eintrittsgeld, nur mit dem obligatorischen Hut am Ende.

Dann betrat „The Voice of Tullamore“, der irische Sänger Brendan Keeley mit seiner Gitarre die kleine Bühne und schon war alles anders. Er verwandelte gleich mit seinem ersten Lied den Raum in einen irischen Pub. Seine raue Whiskeystimme und seine Moderation in irischen Englisch vermischt mit deutschen Sätzen erzeugte unmittelbar eine Atmosphäre, die jedes Klischee einer irischen Kneipe toppte. Mit vollem Körpereinsatz und Temperament erklangen Irish Folk Songs wie „Take me home, country roads“ oder „Dirty old town“ und es bedurfte keiner Aufforderung, damit die Zuhörer und mitsangen. Keeley ist genau das, was man sich unter einem knorrigen Iren vorstellt.

Zwar hat er statt roter Haare eine Glatze, aber mit abgewetzter Jeans und schwarzem T-Shirt steht da ein richtiger Mensch auf der Bühne, der alles verkörpert, was für die Musik irischer Prägung steht: Ehrlichkeit, Emotion und Authentizität. Ihm nimmt man es ab, wenn er den mit irischen Akzent gefärbten deutschen Satz sagt „mein Deutsch wird erst nach dem siebten Guinness perfekt“ oder erklärt, dass in Tullamore, seiner Heimatstadt, alle, ob Männlein oder Weiblein, vom Kleinkind bis zum Greis mit so einer rauen Whiskeystimme gesegnet sind, wie er sie hat.

Sein Running Gag, mit dem er fast alle seine Lieder als „Another irish beer song“ ankündigt, erzeugt ein fröhliches Gelächter bei den Zuhörern, die er mit seiner mitreißenden Fröhlichkeit in eine total gelöste Stimmung versetzt. Aber auch die leisen Töne hat dieser charismatische Sänger, der zu den Besten seines Fachs zählt und in den irischen Charts vertreten ist, in seinem Programm. Den Song „Heart and soul“, den er für die Hinterbliebenen des Amoklaufes von Winnenden schrieb, ist von einer Intensität und Einfühlsamkeit, die ihresgleichen sucht.

Bei der Zugabe „Whiskey in the jar“, bei der er nicht die Saiten, sondern den Korpus seiner Gitarre als versierter Drummer einsetzte, sang das Publikum noch einmal lauthals „Daddy-o“ mit bevor der Abend nach lang anhaltendem Beifall mit dem eindringlichen „Hallelujah“ ausklang. Ein rundum gelungener Auftakt des diesjährigen Ahauser Herbstes.

Am Samstag und Sonntag geht es im ganzen Ort weiter mit mehr Musik, Ausstellungen und Kunsthandwerk. Sonntagabend beenden die Gospel-Swingers ab 18.30 Uhr den diesjährigen Ahauser Herbst in der Marienkirche. Der Eintritt ist überall frei. Mehr Informationen online unter www.ahauser-herbst.de.