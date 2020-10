Investitionen auf Pump

Sottrum – Sottrums Finanzausschuss-Vorsitzende Friederike Paar (CDU) sagt, der Rat sei schockiert. Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag (parteilos) sagt, er wäre schockiert, wenn die Mandatsträger nicht schockiert gewesen wären. Das Setting zu Beginn einer Haushaltsdebatte war in der Samtgemeinde Sottrum in anderen Jahren schonmal ausgeglichener, genauso wie der Haushaltsentwurf selbst. In den kommenden Wochen werden sich die Fachausschüsse mit ihren jeweiligen sogenannten Produkten beschäftigen, und vielleicht das ein oder andere einsparen. Auch, wenn der von Paar angekündigte „klare Auftrag“ dazu aus dem Finanzausschuss lediglich ein Appell des Samtgemeindebürgermeisters blieb. Die Ausschussmitglieder jedenfalls kommentierten nach der ersten Lesung des Haushaltsentwurfs am Donnerstagabend die finanziellen Lage der Samtgemeinde nicht weiter.

Freytag schien sich nach den einführenden Worten Paars in der Defensive zu wähnen. Für ihn sei dieser Haushaltsentwurf keine Überraschung gewesen. „Es ist das Ergebnis der Beratungen der letzten Monate“, schob er die Verantwortung Richtung Lokalpolitik weiter. Nun liegt es an ihr, in den nächsten Wochen abzuwägen, was 2021 tatsächlich investiert werden soll.

Der Entwurf geht von einem Überschuss in Höhe von 31700 Euro aus. Dabei stehen ordentliche Erträge in Höhe von 13,93 Millionen Euro Aufwendungen von 13,89 Millionen Euro gegenüber. Dennoch: Die Samtgemeinde muss Kredite aufnehmen, denn im kommenden Jahr möchte sie eigentlich kräftig investieren, nämlich insgesamt 9,67 Millionen Euro. Insbesondere der Anbau des Gymnasiums mit 4,53 Millionen und die geplante Erweiterung des Rathauses mit einer Million Euro sind hier ausschlaggebend, ebenfalls Baumaßnahmen an der Abwasserbeseitigung mit 900 000 Euro. Immerhin, etwa sechs Millionen Euro bekommt die Samtgemeinde unter anderem vom Landkreis als Kostenträger des Gymnasiums zurück.

Die Finanzierung der übrigen 3,67 Millionen Euro „ist mangels liquider Mittel nur mit Krediten umsetzbar“, so Kämmerin Sigrid Bartels. Auch im Jahr 2022 werden Rathaus und Abwassernetz zu weiteren Kosten führen. Für beide Jahre zusammen kalkuliert sie mit 6,65 Millionen Euro an Investitionskosten, die die Samtgemeinde selbst decken muss – wieder mit Krediten. Die Samtgemeinde verfügt über „ganze 5400 Euro“ an liquiden Mitteln, ließ Bartels einen Funken Sarkasmus aufblitzen. Stand jetzt muss zusätzlich ein Liquiditätskredit in Höhe von 2,2 Millionen Euro her. Zu Beginn 2020 hatte Sottrum bereits Schulden in Höhe von 5,89 Millionen Euro. Abschreibungen und Zinsen belasten den Haushalt 2021 mit 1,2 Millionen beziehungsweise rund 175000 Euro. Im Mai läuft ein Kredit aus, so Bartels.

Ein weiterer Kostentreiber sind die Personalkosten, die um rund 0,6 Millionen Euro steigen. Erstmal steigen sie ohnehin jährlich um etwa drei Prozent, aber es sind auch mehr als 6,5 zusätzliche Vollzeitstellen eingeplant; 2,5 davon gehen in die Verwaltung, die übrigen verteilen sich auf Kläranlage, Schulen und das Freibad. Abzuwarten ist, was aus der Strukturreform wird und ob in Zukunft weiter mehr Personalbedarf besteht. Laut Erster Samtgemeinderätin Kerstin Wendt sind die Vorschläge des Beratungsbüros NSI noch nicht eingeplant worden. Man setze erstmal auf die Digitalisierung von Vorgängen und dass dadurch Kapazitäten frei werden.

All das führt dazu, dass die Mitgliedsgemeinden ihrer gemeinsamen Verwaltung mehr Geld überweisen müssen. Die Umlage steigt auf 5,39 Millionen Euro. Die Gemeinden müssen diese Kröte wohl schlucken, über die Summe wird grundsätzlich viel gerungen. Im Vergleich zur Erhöhung 2019 auf 4,1 Millionen ist die neue Umlage schon schwieriger zu stemmen. Die Samtgemeinde-Umlage ist im Prinzip das einzige, das die Verwaltung finanziert.