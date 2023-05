In Sottrum ist Anspornen ausdrücklich erwünscht

Von: Lars Warnecke

Ganz schön stramme Waden: Den Abendlauf nutzten die „Freundschaftsläufer“ ebenfalls als Trainingseinheit. © Warnecke

Vor der Tour de l’amitié: Teilnehmer proben Lauf unter Realbedingungen. Das bedeutet, sie stehen früh auf und zeigen sich ganz sportlich.

Sottrum – Gut vorbereitet ist die halbe Miete, sagt der Volksmund. Und gut vorbereitet sind die Sportler, die sich am 19. Juli auf den Weg nach Sauveterre machen werden, im Rahmen der Tour de l’amitié, allemal. Gut zwei Wochen haben sich die Läufer und Radfahrer gemeinsam kräftig ins Zeug gelegt – jeden Abend, bei Wind und Wetter. Zweifelsohne, da dürften eine ganze Menge Kalorien verbrannt worden sein. Vorläufiger Trainingshöhepunkt: die Teilnahme am Sottrumer Abendlauf. Michael Itzen vom Orga-Team freut sich: „Es wurden durchweg gute Zeiten gelaufen – und mit Franz-Josef Mersch gab es sogar einen Sieger in der Altersklasse M60.“

Was die Staffelläufer- und - fahrer, insgesamt fast 30 an der Zahl, als Nächstes erwartet: ein sogenannter Konzepttag. „Der dient dazu, die Erprobung, das Kennenlernen des organisatorischen Konzeptes in der Praxis zu erfahren“, klärt Itzen auf. Dass der Test ausgerechnet am Sonntag, 4. Juni, also zeitgleich zum Markt an der Wieste stattfindet, sei ihm zufolge kein Zufall: „Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer, die die Läufer und Radfahrer anspornen.“ Ferner würden Teilnehmer des Freundschaftslaufes mit einem Stand vertreten sein und für Fragen zur Verfügung stehen.

Gestartet wird schon in aller Herrgottsfrühe. „Um 6 Uhr geht‘s los, Start und Ziel ist jeweils vor dem Sottrumer Rathaus“, lässt Itzen wissen. Nach drei Stunden soll dann der erste Wechsel über die Bühne gehen, und die nächsten Läufer und Radfahrer machen sich auf den Weg. Zwei weitere Staffelübergaben sind dann im weiteren Tagesverlauf geplant – einmal für 12 und einmal für 15 Uhr. Wohin es die Aktiven verschlägt? „Die Streckenführungen bewegen sich um Sottrum herum und schließen die Nachbarschaftsgemeinden in den Landkreisen Rotenburg und Verden mit ein“, so der Mitorganisator.

Der Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre, für den die Samtgemeinde Sottrum die Schirmherrschaft und Trägerschaft übernommen hat und das Projekt genauso unterstützt wie der Landkreis Rotenburg, findet vom 19. bis 29. Juli anlässlich der 50-jährigen Partnerschaft zwischen beiden Kommunen statt und führt die Teilnehmer durch Deutschland, Niederlande, Belgien und Frankreich. Finanziell unterstützt wird das sportliche Event, das natürlich mit nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, von gleich mehreren Partnern. Ganz vorneweg: der Deutsch-Französische Bürgerfonds. Der berät, vernetzt und finanziert Projekte, die die deutschfranzösische Freundschaft und Europa in der Breite der Bevölkerung erlebbar machen. Er fördert eine Vielzahl an Formaten und Themen, ist niedrigschwellig und steht allen Akteuren der Zivilgesellschaft offen.

Viele Förderer unterstützen den Lauf

Darüber hinaus haben die Sottrumer Verantwortlichen zahlreiche regionale Werbepartner für die Ausrichtung gewinnen können, die in Gold, Silber und Bronze unterteilt sind. Beim Gold-Partner handelt es sich um das Augenoptik- und Hörakustikgeschäft Cassellius, dessen Mitinhaber Michael Casselius auch selbst als Läufer dabei sein wird. Silber-Partner sind die Firmen Hüsing und Lampsplus, Bronze geht an den Bio-Markt Aleco, an Aries Umweltprodukte, das Autohaus A.Wolf & Sohn, die Igel-Bäckerei Holste, die K & S Gruppe, die EWE, das Schuhgeschäft Schlobohm sowie an die Firmen Inspirion Trading Ideas und Kahrs Werbetechnik. „Bedanken möchten wir uns auch bei der Volksbank Wümme-Wieste und der Sparkasse Rotenburg Osterholz“, nennt Itzen weitere Förderer.

Worauf der Sottrumer noch aufmerksam macht: Beim dreiwöchigen Stadtradeln der Samtgemeinde, dessen Auftakt ebenfalls am 4. Juni sein wird, sei auch ein Team vom Freundschaftslauf mit von der Partie. „Da werden wir gleich am Sonntag schon die ersten Kilometer für uns radeln.“

Informationen im Netz: Wer mehr über den Freundschaftlauf Sottrum-Sauveterre erfahren möchte, findet Infos im Internet unter www.go-sauveterre.de.

