In Diensten der Gerechtigkeit: SoVD-Ortsverband „Krummer Ort“ feiert 75-jähriges Bestehen

Von: Matthias Daus

Das historische Bildmaterial zeigt die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Ortsverbandes. © -

Nahezu jeder kommt im Laufe seines Lebens an einen Punkt, an dem Unterstützung von sozialen Diensten gefragt ist. Viele suchen sich Hilfe beim Sozialverband Deutschland (SoVD). Dessen Ortsverein „Krummer Ort“ feiert bereits sein 75-jähriges Bestehen – und ist nach wie vor gefragt.

Bötersen – Seit 1917 engagiert sich der Sozialverband Deutschland, der damals noch Reichsbund hieß, dafür, das Recht des Einzelnen gegenüber staatlicher Instanzen durchzusetzen. 1948 gründete sich der Ortsverband „Krummer Ort“, um diese Prämisse auch in den Gemeinden Bötersen, Höperhöfen, Schleeßel und Waffensen umzusetzen. Zu seinem 75-jährigen Bestehen wird klar, dass sich die Anforderungen zwar geändert haben, die Notwendigkeit dieser Einrichtung aber auch in Zukunft bleiben wird.

Warum der Ortsverband „Krummer Ort“ seinen Namen trägt, das kann heute eigentlich niemand mehr mit absoluter Gewissheit sagen. Fakt ist, dass sich damals aus den vier Ortschaften, die seinerzeit noch eigenständige Gemeinden waren, Bürger zusammengetan hatten, um diesen Ableger des Reichsbundes zu gründen. „Wahrscheinlich sollte keines dieser Dörfer im Namen im Vordergrund stehen, weswegen man sich auf diese eigenwillige Namensgebung verständigt hatte“, sagt Herbert Dodenhoff aus Bötersen, der aktuell die Geschicke des „Krummen Ortes“ lenkt. Der Reichsbund, der heute Sozialverband Deutschland (kurz SoVD) heißt, war während der Zeit des Nationalsozialismus verboten und trat erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder in Erscheinung. Die unmittelbaren Folgen dieses Krieges waren es schlussendlich auch, die als Hauptaufgabe in der Anfangszeit für den „Krummen Ort“ vorherrschend waren: Kriegsversehrte, Kriegswitwen und Hinterbliebene standen vor schweren Zeiten und nur die wenigsten wussten, welche Behörden ihnen helfen würden.

Der erste Vorstand der Ortsgruppe kannte dieses Schicksal aus erster Hand. Sie alle waren selbst Betroffene und es war ihre Motivation, Menschen denen es ähnlich erging, aufzufangen und zu unterstützen. Dazu zählten auch die vielen Kriegsheimkehrer, die nach langer Gefangenschaft zurückkehrten und oft buchstäblich vor dem Nichts standen. „Es war wichtig, dass die Menschen eine Organisation hinter sich hatten, die ihnen dabei half, ihre Rechte durchzusetzen“, erläutert Hans-Jürgen Lüdemann, der in der Zeit von 2004 bis 2020 Ortsverbandsvorsitzender war. Der Einzelne habe es schon immer schwer gehabt, sich beim Staatsapparat Gehör zu verschaffen, einen ganzen Verband könne man hingegen nur schwer überhören, so der Bötersener.

Eine Tatsache, die sich bis heute nicht geändert hat – und so sind die Aufgaben des SoVD im Laufe der Jahrzehnte immer vielfältiger geworden. Das wurde auch auf der großen Feier in Bötersen zum Jubiläum vom „Krummen Ort“ deutlich. Oder wie es Achim Spitzlei, der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes, in seiner Rede ausdrückte: „Leider sind unsere Forderungen nach einer gerechteren Versorgung benachteiligter Menschen heute immer noch aktuell.“ Eine Forderung, die auf Bundes- und Landesebene ebenso von großer Bedeutung sei, wie auch in den Ortsverbänden. Und so helfen der Verband und die vielen Ortsgruppen bei vielfältigsten Problemen – beginnend mit Rentenanträgen bis hin zur Unterstützung bei Berufsunfähigkeit. „Wobei wir in den Ortsverbänden, in denen wir ehrenamtlich tätig sind, nur eine beratende und vermittelnde Funktion haben dürfen“, betont Herbert Dodenhoff. Wenn dieses Angebot nicht ausreiche, gebe es in Zeven eine hauptamtliche Geschäftsstelle, die auch weiterführend unterstützen könne. Notfalls auch vor Gericht, falls Ansprüche nicht anders durchgesetzt werden können.

Aber es gibt auch eine andere Komponente des Ortsverbands, die mindestens von ebenso großer Bedeutung ist. Die Rede ist von der zwischenmenschlichen Seite, denn ein Gemeinschaftsgefühl ist eine tragende Säule im Wirken der Gruppe. Gemeinsame Veranstaltungen, Vorträge, Ausflüge, Feierlichkeiten und vieles mehr haben einen entscheidenden Anteil daran, dass die Mitgliederzahl seit sehr langer Zeit gleichbleibend hoch ist. Aber auch Kontakte zu anderen Ortsverbänden sind für den „Krummen Ort“ wichtig. Es hat sich dabei eine Art Gemeinschaft zwischen den sechs Verbänden gebildet, die es im südlichen Gebiet des Landkreises gibt. Diese führt unter anderem dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt und gemeinsame Feiern ausrichtet.

Auch wenn das Durchschnittsalter insgesamt eher hoch ist, betont Herbert Dodenhoff die immense Bedeutung des SoVD – gerade auch für jüngere Menschen. „Vor einer Berufsunfähigkeit oder einer Erkrankung, die zu einer dauerhaften Einschränkung im Leben und Beruf führen kann, ist man in keinem Alter sicher. Und dann ist jede Hilfe, die man bekommen kann, wichtig“, so der Bötersener. Die Notwendigkeit des SoVD sei immer noch aktuell und werde es auch in Zukunft bleiben, betont Hans-Jürgen Lüdemann. Und so ist die Wahrscheinlichkeit mehr als groß, dass der „Krumme Ort“ auch noch seinen 100. Geburtstag feiert.