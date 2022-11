In der Wümmeniederung: Tennet bereitet Trassenbau vor

Von: Bettina Diercks

Eine Drucksondierungsmaschine, damit werden Messungen im Erdreich vorgenommen. © Bettina Diercks

Der Bereich Wümmeniederung ist im Ersatzneubau-Projekt der Stromtrasse Stade-Landesbergen ein Aufreger-Thema in der Samtgemeinde Sottrum. Zwar ist die gewünschte Erdverkabelung nicht vom Tisch, dennoch wird der Boden für den Mastenbau geprüft.

Ahausen – Vorbei mit Idylle und wunderschönem Ausblick in der Wümmeniederung wird es bald am Hassendorfer Wehr sein. Der Netzbetreiber Tennet plant bekanntermaßen, in unmittelbarer Nähe eine Stromtrasse auf 380 Kilovolt Spannung hochzurüsten – ein Ersatzneubau. Mittlerweile haben die Vorarbeiten begonnen. Auch wenn eine Erdverkabelung noch nicht vom Tisch ist, prüft ein Unternehmen derzeit mit Probebohrungen den Baugrund für Masten.

Während sich der Gemeinderat Hassendorf am 3. November nach öffentlicher Debatte für die Erdkabel-Variante ausgesprochen hatte, fiel die Entscheidung in Ahausen unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 24. Oktober. Allerdings hieß laut Bürgermeister Rainer Henke (CDU) das Votum: „Wir entscheiden uns so, wie Hassendorf entscheiden wird.“ Auch der Bötersener Gemeinderat hatte am vergangenen Montag so Stellung bezogen – aus Gründen der Nachbarschaft. Beide Räte bezogen also keine klare Haltung. „Ich kann nicht auf der einen Seite für einen Solarpark sein, auf der anderen Seite gegen Stromtransport“, sagte Henke gegenüber der Kreiszeitung.

Rastplatz für viele Vögel

Dabei steht Letzteres überhaupt nicht zur Debatte, nur das Wie auf dem Abschnitt in der Wümmeniederung, die Naturschutzgebiet ist. Sie ist Zug-, Brut- und Rastplatz für Weißstörche und Kraniche. Seltene Vögel wie Rotmilan sowie Korn- und Wiesenweihe, Großer Brachvogel und Bekassine und auch der Seeadler kommen hier vor. Eike Holsten (CDU), Kreis- und Landtagsabgeordneter, hat sich bisher für die Erdleitung ausgesprochen und eingesetzt – und will es weiterhin tun.

Die Sohlgleite am Hassendorfer Wehr, oder auch Ahauser Schleuse genannt, ist ein beliebter Ausflugsort, die Nordpfade rund um Ahausen und Hellwege sind stark frequentiert. Alles, inklusive der Flächenankäufe durch das Land an der Wümme und die Schutzgebietsausweisung durch den Landkreis, sind mit viel Steuermitteln erfolgt.

Für Tennet würde eine Erdverkabelung mehr Geld kosten. Daher hat das Unternehmen vermutlich wenig Interesse, den Strom unter die Erde zu bekommen. Auf der anderen Seite wirbt der Betrieb auf seiner Website damit, möglichst umweltverträglich zu arbeiten und schonend mit der Natur umzugehen. Umgelegt auf die gut 83 Millionen Einwohner Deutschlands würde es jeden Bürger einmalig 1,50 Euro kosten, sollte die ganze Trasse unter die Erde kommen.

Wartungsarbeiten bei Erdkabel aufwendiger

Das hat ein Mitglied der Bürgerinitiative „Hassendorf unter Strom“ ausgerechnet. „Die vollständige Ausführung als Erdkabel auf der gesamten Leitungslänge entspricht zum heutigen Stand nicht den Zielen des Energiewirtschaftsgesetzes und den Voraussetzungen des Bundesbedarfsplangesetz beziehungsweise des Energieleitungsausbaugesetzes. Letzteres ist hier nicht maßgeblich“, erklärt Tennet-Pressesprecherin Désirée Stelzner.

Für eine komplett unterirdische Verlegung ist es allerdings zu spät, da bereits die Abschnitte eins und drei fertig sind und Nummer zwei im Bau. Zu vernachlässigen ist wohl auch nicht, dass Reparatur- und Wartungsarbeiten an dem Erdkabel aufwendiger und teurer sind. Das hat eine österreichische Studie ergeben.

Während Erdverkabelung insgesamt eher eine gute Wasserführung im Boden gewährleistet, tun es die Fundamente der Masten nicht. Zudem wird der Großteil des gegossenen Betons selbst beim Rückbau im Boden verbleiben. Nur der obere Teil verschwindet, damit die Flächen wieder bewirtschaftet werden können. „Die Entschädigung richtet sich nach dem Verkehrswert der von dem Bauvorhaben beanspruchten Fläche und berücksichtigt die Nutzungsart und Roherträge“, heißt es von Tennet. Flächeneigentümer erhalten einmalig für einen Mast zwischen 11 .000 und 15. 000 Euro.

Letzte Wild-Rückzugsorte betroffen

Da die Baufahrzeuge ja auch irgendwo lang müssen, werden Wege vorübergehend versiegelt und eventuell Aufwuchs zerstört. Das wird laut dem Unternehmen gesondert entschädigt. „Die temporäre Nutzung wird nach einem Staffelmodell in Abhängigkeit zur Größe der in Anspruch zu nehmenden Fläche entschädigt. Darüber hinaus werden selbstverständlich mögliche Flurschäden, die durch die Bauarbeiten entstehen, sowie etwaige Ernteausfälle durch Tennet ausgeglichen.“

Ein betroffener Waldbesitzer aus Ahausen erzählt, dass er 52 Cent pro Quadratmeter bekommt; mindestens zwei Euro muss er nach aktuellem Stand in die Hand nehmen, um wieder aufzuforsten. Und, er möchte keine Befestigung von Wegen auf seinem Privatgrund, wird aber kaum drumherum kommen. Rund 2,5 Hektar Wald fallen alleine in den Ahauser Bereich. Zerstört wird damit ein Wildrückzugsgebiet, darunter ein Damwildbrunftplatz, weil dort kaum ein Mensch seinen Fuß hineinsetzt.

Die Leitung führt ziemlich genau an der Gemarkungsgrenze Hellwege entlang. Damit auch direkt an Ahausens einziger externen Siedlung. Die Anwohner werden künftig fast direkt unter der Leitung leben. Man befürchtet, dass der Wert der Immobilien einbricht. Dabei gilt an sich, einen Abstand von 400 Meter im Innenbereich und 200 Meter im Außenbereich einzuhalten.

Abwägung zwischen Freileitung und Erdkabel

Auf die Frage, weshalb nicht automatisch in sensiblen Bereichen wie der Wümmeniederung auf Erdkabel gesetzt wird, antwortet Tennet-Sprecherin Stelzner: „Das Erdkabel im Wechselstrombereich ist eine Pilottechnik und ist nur unter bestimmten Voraussetzungen und bei Erfüllung sogenannter gesetzlich bestimmter Auslösekriterien zugelassen. Die Beurteilung, ob ein Erdkabel an einer bestimmten Stelle sinnvoll und möglich ist, trifft Tennet als Vorhabenträger und begründet diese im Genehmigungsverfahren in den Antragsunterlagen.“

Logisch ist, dass im Vergleich beider Kabel unterschiedliche Schutzgüter betroffen sind. „Bei der Errichtung einer Kabelanlage kommt es vor allem in der Bauphase zu umfangreicheren Eingriffen auf der gesamten zu verkabelnden Strecke“, so Stelzner.

Schutzgüter wie Vegetation, Boden und Grundwasser würden in einer anderen Intensität belastet. „Die Avifauna wird bei Ausführung als Freileitung zwar prinzipiell stärker beeinträchtigt als bei einem Erdkabel, durch eine Markierung des Erdseiles der Freileitung können diese Beeinträchtigungen allerdings – wo dies erforderlich ist – insgesamt deutlich gemindert werden.“ Einer Verkabelung könne daher auch unter dem Gesichtspunkt der Umweltauswirkungen nicht generell der Vorzug gegenüber einer Freileitung eingeräumt werden, dies unterliege immer der Abwägung.

Die Trasse Stade-Landesbergen ist ein sogenanntes Ersatzneubau-Projekt von 155 Kilometer Länge, das in sieben Abschnitten geplant und gebaut wird. Die Leitung führt über das Sottrumer Umspannwerk. „Der Auftrag des Gesetzgebers stammt aus dem Jahr 2013, das Raumordnungsverfahren wurde im Juni 2018 abgeschlossen, und mittlerweile haben alle Abschnitte mindestens Antrag auf Planfeststellungsverfahren gestellt“, erklärt Tennet. Im März 2019 wurde das Vorhaben dann durch Tennet in Hassendorf vorgestellt.