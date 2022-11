In der Sottrumer Samtgemeindebücherei ist immer viel zu tun

Von: Nina Baucke

Eva-Maria Friedrichsen stöbert mit ihren Töchtern Frederike (l.) und Frieda bei den Kinderbüchern. © Baucke

Sottrumer Leseratten treffen sich in der Samtgemeinde-Bücherei in Sottrum. Im Rahmen der Serie „60 Minuten“ haben wir sie dabei beobachtet.

Sottrum – Ein Scheitel mit blonden Haaren taucht an der Tischkante auf. „Kannst du überhaupt etwas sehen?“, fragt Anja Thiede, bevor sie auf einen Knopf drückt und sich die Platte mit ihrem Computer darauf mit einem leisen Brummen langsam absenkt und das Gesicht eines kleinen Mädchens zum Vorschein kommt. Und das stellt erst einmal voller Freude eines fest: „Der Dumbo-Tonie ist endlich da!“ Thiede nimmt die kleine Plastikfigur von einem Regal hinter ihr, auf dem eine ganze Reihe verschiedener Gestalten aufgebaut steht und verstaut sie in einem kleinen Baumwollsäckchen, das sie dem Kind in die Hand drückt. „In anderen Büchereien“, weiß sie, „landen die in Plastiktüten.“ Nicht in Sottrum, dafür hat Thiede mit im Lockdown selbst genähten bunten Beuteln aus Stoffresten gesorgt. Nachhaltiger – und schöner sehen sie sowieso aus.

Nicht nur die Kleine mit ihren Eltern ist an diesem Nachmittag in der Samtgemeindebücherei Sottrum auf literarischer Schatzsuche: Ein Mutter-Kinder-Trio durchforstet die mit Märchenmotiven an den Wänden dekorierte Kinderbuchabteilung, zwei Teenies knöpfen sich diskutierend die Ecke mit Manga-Comics vor und eine Frau streift durch die kleinen Regalfluchten bei den Romanen. Es ist eine gemütliche Atmosphäre, Pflanzen stehen zwischen den Regalen, am Fenster bietet eine Sitzgruppe Platz zum Schmökern. Der Geruch von Büchern hängt in der Luft, und gedämpfte Gespräche sind zu hören. An der Wand hängt ein Plakat mit dem Spruch „Lesen gefährdet die Dummheit“ – und kaum ein Satz könnte besser in dieses Ambiente passen.

Die Samtgemeindebücherei Insgesamt rund 10 000 Medien bietet die Sottrumer Samtgemeindebücherei an – Bücher, Hörbücher, DVDs und „Tonies“, kleine Figuren mit abgespeicherten Kinderhörspielen, die lediglich auf eine spezielle Box gestellt werden müssen. „Dass wir da einige haben, hat sich herum gesprochen, dementsprechend viele Anmeldungen hatten wir auf einmal“, sagt Anja Thiede. Vielerorts sänken die Ausleihezahlen, „bei uns steigen sie“, sagt sie zufrieden. Die gelernte Fachangestellte für Medien und Information leitet die Einrichtung, die zudem auch die „Onleihe“ für E-Books anbietet. Erwachsene zahlen für einen Büchereiausweis acht Euro pro Jahr, für Jugendliche bis 16 Jahre ist die Ausleihe kostenlos.



Es herrscht ein Kommen und Gehen: Machen sich die einen mit ihrer Ausbeute auf den Heimweg, sind wenige Augenblicke später die nächsten Schritte im Eingang zur Oberschule, in der die Samtgemeindebücherei untergebracht ist, zu hören. Viele von ihnen kennt Thiede offenbar, aber einige setzen allem Anschein nach zum ersten Mal den Fuß über die Schwelle der Oberschule. Wie eine Frau, die Büchereiausweise für sich und ihren kleinen Sohn beantragt. Als Thiede diesem seine eigene Plastikkarte aushändigt und ihm erklärt, dass er sich mit dieser Karte so viel ausleihen kann, wie er will, ist er erstaunt. Mehrmals kommt er während seiner Erkundungstour begeistert zurück zu ihrem Schreibtisch und fragt: „Darf ich das auch mitnehmen?“ Mit routinierten Handgriffen klappt sie jedes Buch auf und hält es unter den Scanner, eines nach dem anderen.

Auch, wenn gerade einmal niemand vor ihrem Tisch steht, um Bücher zurückzubringen oder auszuleihen: Thiede hat immer zu tun. Denn während die Zahl der Erwachsenen-Romane im Rückgaberegal überschaubar bleibt, stapeln sich ein Fach darunter die Kinderbücher. Alles will Stück für Stück wieder zurückgeräumt werden, aber viel Gelegenheit dazu hat Thiede gerade nicht.

Das Telefon klingelt, jemand erkundigt sich nach einem Buchtitel. Thiede tippt ihn in eine Suchmaske ein. „Das Buch erscheint erst nächstes Jahr im Mai“, vertröstet sie den Anrufer.

Sie hat eine Wunschliste für spezielle Titel, ansonsten trifft sie die Auswahl, welche Literatur, welche DVD, welches Hörbuch – und auch welcher Tonie für die Samtgemeindebücherei aus dem Jahresbudget angeschafft wird. Und gerade die sind heiß begehrt: Als wieder ein kleines Mädchen an der Tischkante auftaucht, geht es dieses Mal um „Petterson und Findus“. Thiede verstaut die Figur des kleinen Katers in dem Baumwollsäckchen, mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck verlässt die Kleine mit ihrer Mutter die Bücherei. Und dann ist es auf einen Schlag bis auf Thiede menschenleer in dem Raum. Aber nur für gerade eine Minute. Dann stehen die nächsten Leseratten vor ihrem Tisch.