„In der Kommunalpolitik hapert’s noch“

Sottrum/Rotenburg – In der zweiten September-Woche führt die Samtgemeinde Sottrum als zweite Kommune im Südkreis das Stadtradeln durch. Drei Wochen lang nutzen die Teilnehmer dann verstärkt das Zweirad anstatt das Auto. Mit der Corona-Pandemie gab es schon glücklichere Vorzeichen, ein derartiges Projekt neu in einer Gemeinde einzuführen, denn Veranstaltungen können nicht wie gewohnt stattfinden. Warum er dennoch an das neue Stadtradeln an der Wieste glaubt, erzählt der Kreisvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), Manfred Petersen, im Interview. Er sieht in der Samtgemeinde Sottrum das Potenzial, über die Jahre etwa 300 Teilnehmer zu mobilisieren. Das Stadtradeln müsse sich nur noch mehr rumsprechen, sagt er.

Herr Petersen, ist es eigentlich sinnvoll, inmitten einer Corona-Krise ein neues Stadtradeln zu etablieren? Wäre nächstes Jahr für die Sache nicht taktisch besser gewesen?

Das habe ich nicht zu entscheiden. Die Klimaschutzbeauftragte der Samtgemeinde, Kirstin Taberski, wollte gerne so etwas machen, und sie kennt es auch selbst aus ihrem Heimatort (Stuhr bei Bremen; Anm. d. Red.). Sie meinte, wenn das in Rotenburg stattfindet, dann kann das in Sottrum auch sein. Sie hat dann grünes Licht bekommen, danach meinte ich zu ihr, sie solle das anpacken.

Nach Rotenburg macht Sottrum jetzt also auch mit. Warum sind nicht mehr Kommunen im Südkreis dabei – vielleicht sogar gemeinsam als Region?

Das kann ich nicht erklären, sondern da kann ich nur vermuten: Das Stadtradeln ist natürlich mit Arbeit verbunden. Da können Probleme mit der Verbindung aufkommen, die Mannschaften kriegen sich nicht angemeldet, das hapert ein bisschen an Hard- und Software. Hier in Rotenburg hat sich das mit den Jahren eingependelt, aber Frau Taberski als Halbtagsangestellte muss das nun mit zusätzlich in ihrer kurzen Zeit leisten. Es liegt an der Politik in meinen Augen. In Rotenburg hat Bürgermeister Andreas Weber das Stadtradeln damals angefangen, und er hatte da auch selbst mit seiner Mehrheit im Rat keine Zustimmung.

Ist Stadtradeln auf dem Land schwieriger zu etablieren als in der Stadt? Gerade die Samtgemeinde Sottrum ist ziemlich ausgedehnt, Wege entsprechend weit.

In Sottrum gibt es den Heimatverein, der mitmachen will. In Ahausen gibt es Aktivitäten, in Hellwege auch. Wenn sich in jedem Teilort nur zwei Mannschaften bilden – Feuerwehr und Sportverein zum Beispiel – dann ist die Sache schon am Laufen. Was ebenfalls mein Anliegen ist: Im September ist wieder Schulzeit. Und wenn nur jeder Schüler, der ohnehin mit dem Rad kommt, seine Kilometerleistungen einfach mal mit aufschreibt, dann haben wir ein großes Ziel erreicht. Das ist in Rotenburg in diesem Jahr gelungen.

Am Mittwochabend haben sich 45 Teilnehmer angemeldet. Sottrum hat damit aktuell nur knapp zehn Prozent der Radler vom ersten Stadtradeln in Rotenburg. Droht hier ein Misserfolg?

Das glaube ich nicht. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Erst mal gehen die Leute da immer zögerlich ran. Man muss sie mehr aufklären, denn Interessierte denken oft, sie müssen für drei Wochen den Autoschlüssel abgeben. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, dass man das Fahrrad bewusst verwendet und mehr Motivation hat, es regelmäßig zu nutzen. Und das passiert zurzeit auch: Ich habe gelesen, in Braunschweig sind fast 90 Prozent der neuen verkauften Fahrräder E-Bikes. Ich nehme daraus mit, dass der Trend dahin geht, dass sich die jungen Leute – die 15-Jährigen – ein E-Bike kaufen, aber kein Mofa mehr.

Ist Sottrum eine fahrradfreundliche Samtgemeinde?

Im Kernort gibt es sicher noch eine Reihe von Dingen, die man aufarbeiten kann. Die gibt es überall.

Teilweise ist das auch schon bei der Politik angekommen…

Das ist auf einem guten Weg. Die Verbindungen – etwa der neue Radweg von Schleeßel nach Taaken und auch die Wege zum Kernort – sind eigentlich ganz ordentlich. Natürlich gibt es immer noch mögliche Verbesserungen, das ist immer so. Aber wir im Landkreis Rotenburg haben ein sehr gut organisiertes Radwegenetz. Wenn Sie mit dem Rad in den Landkreisen Verden oder Harburg sind, merken Sie das sofort. Und Sottrum liegt in meinen Augen da ganz gut im Trend.

Was macht ein gutes Radwegenetz auf dem Dorf aus? Auch abseits der Hauptstraßen?

Da wir auch ein Wirtschaftswegenetz haben, gibt es auch gute Alternativen. Wenn ich nach Sottrum fahre, fahre ich durch die Ahe nach Waffensen und parallel zur Bundesstraße gibt es einen Wirtschaftsweg, den ich nehme. Dann fahre ich den Hassendorfer Kirchweg. Das ist qualitativ völlig in Ordnung, und ich habe da meine Ruhe und Natur pur.

Was muss besser werden?

Dass man in der Politik und in der Verwaltung erkennt, dass Fahrradfahren einen höheren Status bekommt. Das haben wir durch die Novelle der Straßenverkehrsordnung schon gesehen. Der veränderte Status muss natürlich auch gefördert werden. Die Politik auf Landes- und Bundesebene will das, auf der kommunalen Ebene hapert’s noch.

Wenn Sie nach Sottrum fahren, was ist der größte Störfaktor für Radfahrer?

Was schon manchmal schwierig ist, ist dass die Radwege nicht so gut gepflegt werden wie beispielsweise die Straßen. Das kann man selber sehen und erfahren.

Innerorts bemängeln viele auch die Große Straße mit ihrer Bepflasterung…

Ja, die Straßenqualität ist da nicht so fahrradfreundlich. Dann muss man dort eben langsam fahren. Ich würde nicht sagen, dass man alles wegreißen soll, damit da Fahrradfahrer sein können. Das ist historisch so gewachsen, und als Fahrradfahrer kann ich da zurechtkommen. In Tempo-30-Zonen dürfen keine Radwege ausgewiesen werden, der Radverkehr muss sich dann auf der Straße aufhalten und das kann er auch. Die Straße ist da nun auch nicht endlos, auf Wirtschaftswegen gibt es auch mal Schotter und darauf fahren wir auch.

Es muss also nicht immer die Premiumroute sein.

Nein, das muss es nicht.

Von Matthias Röhrs